Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng thi công xuyên Tết, về đích giữa năm 2027

Những ngày cuối năm trên công trường xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (thành phố Hà Nội), chủ đầu tư dự án (Tập đoàn Sun Group) cùng các nhà thầu huy động máy móc, công nhân thi công liên tục và chỉ tranh thủ nghỉ Tết từ chiều 29 đến sáng mùng 1, sau đó làm việc bình thường để đẩy nhanh tiến độ.

Dù mới khởi công tháng 10/2025 để chào mừng 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô và bắt đầu thi công từ ngày 19/12/2025, Dự án cầu Trần Hưng Đạo bắc ngang sông Hồng, nối khu vực trung tâm quận Hoàn Kiếm/Hai Bà Trưng (cũ) với quận Long Biên (cũ), đã dần lộ diện hình hài. Những trụ cầu nổi bật trên mặt sông, kỳ vọng mang đến cho Thủ đô một công trình biểu tượng xứng tầm trong kỷ nguyên mới.

Các nhà thầu cho biết đã bố trí mỗi đơn vị 2 mũi thi công các trụ cầu chính dưới sông Hồng. Hàng trăm kỹ sư, thợ vận hành và cán bộ, công nhân làm việc liên tục xuyên Tết. Cả công trình hiện chỉ còn trụ T1 bên phía quận Hoàn Kiếm (cũ) chưa thi công được do vướng mặt bằng. Các trụ còn lại đều đảm bảo tiến độ.

Anh Phạm Văn Nam, chỉ huy trưởng nhà thầu Đạt Phương - đơn vị đang thi công 2 trụ giữa sông T5-T6, cho biết tiến độ chậm nhất 30/5/2026 phải hoàn thành để tránh mùa lũ nước lên.

“Nhà thầu tổ chức thi công xuyên Tết để đảm bảo tiến độ cho chủ đầu tư. Công nhân làm ‘3 ca 3 kíp’. Công trường chỉ nghỉ từ chiều 29, đón Giao thừa đến sáng mùng 1, sau đó thi công bình thường. Đa số anh em đều đồng lòng vì mục tiêu chung. Đây là công trình trọng điểm Nhà nước nên chúng tôi sẽ ưu tiên đặc biệt,” anh Nam nói.

Theo ông Nguyễn Nam Thùy, Trưởng Ban quản lý Dự án cầu Trần Hưng Đạo (Tập đoàn Sun Group), chủ đầu tư và nhà thầu sẽ tổ chức Tết công trường cho anh em kỹ sư, công nhân, đảm bảo vui Xuân không quên nhiệm vụ.

“Hiện nay phần cầu chính đã nhận bàn giao. Từ trụ TC2-TC7 đã khoan xong 114/128 cọc. Phía Long Biên đã giải phóng mặt bằng 7,6/27ha nhưng phía Hoàn Kiếm vẫn chưa có mặt bằng. Chủ đầu tư và nhà thầu mong muốn nhận bàn giao mặt bằng trước 31/3/2026 để đảm bảo hoàn thành dự án đúng hạn trong năm 2027,” ông Thùy nói.

Ông Thùy cũng nhấn mạnh, cầu Trần Hưng Đạo là 1 trong số 7 cầu vượt sông Hồng được khởi công trong năm 2025 (gồm cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Tứ Liên, Ngọc Hồi, Vân Phúc, Trần Hưng Đạo và Thượng Cát). Đây đều là những “mảnh ghép” đặc biệt, vừa góp phần phân bổ lại mật độ dân cư 2 bên bờ sông Hồng, giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm, vừa giảm tải cho các cầu hiện hữu nên việc tăng tốc tiến độ, hoàn thành sớm sẽ giảm tải cho cầu Vĩnh Tuy và cầu Chương Dương.

Với ý nghĩa quan trọng của công trình, chủ đầu tư và các nhà thầu đã dồn toàn lực để thi công với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dự án cầu Trần Hưng Đạo được triển khai theo hình thức PPP (công-tư), hợp đồng BT (xây dựng-chuyển giao) với tổng mức đầu tư khoảng 8.190 tỷ đồng. Hạng mục cầu chính của dự án dài 870m, được thiết kế gồm 6 nhịp chia thành hai liên cầu. Mỗi nhịp có chiều dài 145m, sử dụng kết cấu vòm thép hiện đại với hình tượng trưng cho biểu tượng vô cực, tạo điểm nhấn kiến trúc trên sông Hồng.

Cầu dẫn hai bên có tổng chiều dài khoảng 1.213m. Toàn tuyến bố trí 3 nút giao gồm: nút giao khác mức với đường Trần Khánh Dư-Nguyễn Khoái; nút giao với đường đê Tả Hồng và đường Cổ Linh; nút giao bằng với đường Nguyễn Sơn.

Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành-Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Cát Bà (Tập đoàn Sun Group) được xác định là nhà đầu tư thực hiện dự án./.

Hà Nội hỗ trợ người dân tái định cư trong dự án cầu Trần Hưng Đạo Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà cho biết tổng số trường hợp bị thu hồi đất tại các dự án thành phần liên quan là 325 trường hợp (thuộc địa bàn các phường Hồng Hà, Cửa Nam, Hai Bà Trưng).