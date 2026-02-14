Người lao động nối đuôi nhau về quê đón Tết bằng xe máy

Những ngày cận Tết Nguyên đán, từ sáng sớm đến đêm khuya, trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa, từng đoàn xe máy từ Thành phố Hồ Chí Minh nối đuôi nhau hướng về các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Dòng phương tiện di chuyển trật tự, giữ khoảng cách an toàn, phía sau là balô, thùng quà và đặc sản được buộc chặt gọn gàng.

Tại nhiều quán càphê, trạm xăng dọc quốc lộ 1, các nhóm xe máy lần lượt tấp vào đổ xăng, uống nước, nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình. Có người tranh thủ kiểm tra lại lốp, phanh xe. Có người ngồi bên hiên quán gọi điện báo tin cho gia đình đã đi được nửa chặng đường. Không khí vội vã nhưng trật tự, ai cũng mong sớm về đến nhà.

Theo ghi nhận, nhiều công nhân, người lao động lựa chọn xe máy do không mua được vé tàu, vé xe khách dịp cao điểm hoặc giá vé tăng cao so với thu nhập. Một số bạn trẻ cho biết muốn chủ động thời gian, tự mình cảm nhận không khí Xuân trên từng cung đường.

Tại khu vực các xã giáp quốc lộ 1, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Khánh Hòa tăng cường tuần tra, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định khi lưu thông.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 15/1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa dặn dò người dân đi đúng làn đường, giữ tốc độ an toàn, không chạy liên tục nhiều giờ. Những lời chúc “thượng lộ bình an” được gửi tới họ trước khi tiếp tục hành trình.

Từ đêm đến sáng, dòng xe máy vẫn rì rầm qua địa bàn tỉnh. Có người đi một mình. Có cặp vợ chồng chở theo con nhỏ. Nhiều nhóm bạn trẻ đi thành đoàn 3-5 xe để hỗ trợ nhau khi gặp sự cố. Họ dừng chân ven quốc lộ ăn vội ổ bánh mì, uống nước, rửa mặt rồi tiếp tục lên đường.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (23 tuổi), công nhân tại Lâm Đồng, cùng em gái đi xe máy về xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk. Khi qua địa phận Khánh Hòa, hai chị em chỉ còn cách nhà khoảng 70km.

Chị Linh cho biết đây là lần đầu tiên lựa chọn xe máy làm phương tiện về quê để tiết kiệm chi phí và trải nghiệm hành trình. Trên đường đi, hai chị em thay nhau điều khiển xe để bảo đảm sức khỏe, với mong muốn kịp trở về nhà an toàn, sum họp gia đình trong dịp Tết./.

Người dân ùn ùn rời Thủ đô, về quê ăn Tết Bính Ngọ Ghi nhận từ khoảng 15 giờ đến 17 giờ chiều 13/2 (ngày 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ), người dân ùn ùn đổ về các tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô, bắt đầu hành trình về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.