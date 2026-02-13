Các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam khai thác một số hạng mục dịp Tết

Trên cao tốc Bắc-Nam sẽ có 23 trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe có công trình dịch vụ công thiết yếu được đưa vào khai thác để phục vụ người dân về quê đón Tết Âm lịch và du Xuân.

Cục Đường bộ Việt Nam thông tin về số trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông. Theo đó, sẽ có 23 trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe có công trình dịch vụ công thiết yếu được đưa vào khai thác để phục vụ người dân về quê đón Tết Âm lịch và du Xuân./.