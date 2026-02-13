Các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam khai thác một số hạng mục dịp Tết

Cục Đường bộ Việt Nam thông tin về số trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông. Theo đó, sẽ có 23 trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe có công trình dịch vụ công thiết yếu được đưa vào khai thác để phục vụ người dân về quê đón Tết Âm lịch và du Xuân./.
Tin cùng chuyên mục
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng thi công xuyên Tết, về đích giữa năm 2027
Chủ đầu tư và nhà thầu làm Dự án cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng vẫn đang huy động trên công trường nhân công, máy móc nhằm duy trì thi công xuyên Tết, sớm đưa công trình về đích.
Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên đường cao tốc
Khi lái xe trên cao tốc, tài xế cần lưu ý một số quy tắc an toàn để giảm thiểu tối đa nguy cơ tai nạn, đảm bảo an toàn cho chính bản thân cũng như cho những xe khác.
Khai thác tạm 2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Cần Thơ-Cà Mau
Trạm dừng nghỉ tại Km 2006+00 thuộc dự án thành phần đoạn Cần Thơ-Hậu Giang sẽ chính thức đưa vào khai thác tạm từ 8 giờ ngày 15/02/2026.
Hoàn thành cầu phao qua sông Lô phục vụ đi lại của nhân dân trước 29 Tết
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị, lực lượng phối hợp với tỉnh Phú Thọ khẩn trương tổ chức làm cầu phao qua sông Lô, thực hiện và hoàn thành trong 2 ngày.
Phú Thọ khảo sát lắp cầu phao tạm qua sông Lô
Việc lựa chọn vị trí bắc cầu phao được tính toán cực kỳ cẩn trọng, dựa trên các thông số về lưu tốc dòng chảy, địa hình hai bên bờ và độ ổn định của đáy sông.
Ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông bị xử lý
Theo Cục Cảnh sát giao thông, vi phạm về nồng độ cồn có 2.145 trường hợp; vi phạm về tốc độ có 2.219 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 26 trường hợp; quá khổ giới hạn 7 trường hợp.
Thủ tướng: Xây mới cầu sông Lô mở ra không gian và đáp ứng yêu cầu phát triển mới
Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới theo quy hoạch, với quy mô tương đương cầu Phong Châu mới; phấn đấu đến Tết nguyên đán 2027 nhân dân có cầu mới đi lại.
Hà Nội miễn vé xe buýt và đường sắt đô thị trong dịp Tết Nguyên đán 2026
Từ ngày 14 đến hết 22/2, thành phố Hà Nội miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thủ tướng chủ trì họp khắc phục hư hỏng cầu sông Lô
Chiều 14/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Phú Thọ về công tác khắc phục hư hỏng công trình cầu sông Lô thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Lịch vận hành chi tiết 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội trong dịp Tết
Dịp Tết Bính Tý 2026, lịch vận hành tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh-Hà Đông và 3.1 Nhổn-ga Hà Nội có sự điều chỉnh so với những ngày thường.
Sân bay Nội Bài đón 116.276 khách trong ngày cao điểm nhất trước Tết Nguyên đán
Theo thống kê, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ phục vụ tới 674 lượt chuyến bay cất, hạ cánh, đón hơn 116.276 lượt hành khách qua cảng.
Trạm dừng chân nghĩa tình "tiếp sức” người dân trên nhiều tuyến đường quốc lộ
Lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp và các lực lượng liên quan đã phối hợp tổ chức mô hình “Trạm dừng chân nghĩa tình” trên nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ.
Giao thông Hà Nội "yên tĩnh" trong buổi sáng ngày đầu nghỉ Tết
Sáng 14/2/2026 (27 tháng Chạp), các ngả đường ở thành phố Hà Nội "yên tĩnh" trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khác hẳn những ngày bình thường trước đây.
Người lao động nối đuôi nhau về quê đón Tết bằng xe máy
Từ sáng sớm đến đêm khuya, trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa, từng đoàn xe máy từ Thành phố Hồ Chí Minh nối đuôi nhau hướng về các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
Công an Hà Nội xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ngày giáp Tết Bính Ngọ
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó có vi phạm nồng độ cồn - nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn.
Phó Thủ tướng yêu cầu khắc phục tồn tại, đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu rà soát nguyên nhân chậm tiến độ, bổ sung nhân lực, tháo gỡ tài chính cho nhà thầu để tăng tốc thi công sân bay Long Thành, bảo đảm hoàn thành giai đoạn một.
Thành phố Hồ Chí Minh: Bến xe, nhà ga đông nghẹt hành khách
Dự kiến trong 10 ngày phục vụ trước Tết, Bến xe miền Tây ở Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ khoảng 510.000 lượt hành khách, bình quân mỗi ngày có trên 51.000 lượt khách.
Bến xe, nhà ga TP Hồ Chí Minh đông nghẹt hành khách trong ngày làm việc cuối năm
Chiều 13/2, các bến xe, nhà ga tại Thành phố Hồ Chí Minh đông nghẹt hành khách; bến xe miền Tây có lượng khách gần 70.000 lượt khách qua bến, sân bay Tân Sơn Nhất có hơn 164.000 lượt khách trong ngày.
Thông xe nút giao Thanh Hà, Hải Phòng: Tăng kết nối liên vùng
Dự án hoàn thành góp phần giảm tải lưu lượng, là giải pháp hiệu quả góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách về giao thông đô thị và hình thành hạ tầng giao thông khung của thành phố Hải Phòng.
Nhiều tuyến đường ùn tắc, bến xe đông nhưng chưa quá tải trước kỳ nghỉ Tết
Nhiều tuyến đường ra cửa ngõ Thủ đô ùn tắc do người dân bắt đầu về quê sau ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày.
Người dân ùn ùn rời Thủ đô, về quê ăn Tết Bính Ngọ
Ghi nhận từ khoảng 15 giờ đến 17 giờ chiều 13/2 (ngày 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ), người dân ùn ùn đổ về các tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô, bắt đầu hành trình về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Hà Nội vận hành 50.000 lượt xe buýt, duy trì nhịp đi lại cho người dân dịp Tết
Từ ngày 13 đến 22/2/2026 (tức từ 26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), hoạt động xe buýt được điều chỉnh linh hoạt theo biểu đồ ngày Tết, xây dựng sát với nhu cầu thực tế trên từng tuyến, từng khung giờ.
Dòng xe nối đuôi nhau rời Thủ đô trong ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026
Chiều 13/2, ngày làm việc cuối cùng của năm âm lịch, các cửa ngõ Thủ đô ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng đột biến. Dòng người hối hả rời thành phố khiến nhiều trục đường chính ùn ứ cục bộ.
Khánh Hòa: Thông suốt các tuyến giao thông huyết mạch dịp cận Tết
Sau nhiều giờ nỗ lực điều tiết và phân luồng của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa, dòng xe ùn ứ kéo dài từ phía Bắc hầm Đèo Cả đến hầm Cổ Mã bắt đầu di chuyển thông suốt.
Sân bay Nội Bài đông nghẹt người trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ngày 13/2/2026 (ngày 26 tháng Chạp), ngày làm việc cuối của năm 2025, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), hàng nghìn người xếp hàng làm thủ tục chuẩn bị lên các chuyến bay về quê đón Tết hoặc đi du lịch.
Phối hợp cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây
Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh việc hai cửa hàng xăng dầu tại Trạm dừng nghỉ Km41+100 tạm ngưng hoạt động có thể khiến các phương tiện bị động nếu không có phương án điều tiết kịp thời.
Hà Nội thí điểm cấm xe taxi lưu thông trên phố Khâm Thiên từ 14/2
Tại phố Khâm Thiên sẽ cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ không kể người lái hoạt động trong các khung giờ cao điểm chiều từ 16-19h30 theo chiều và đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Lương Bằng-Ô Chợ Dừa.
Lâm Đồng: Xe container va chạm xe tải và gắn máy khiến 3 người tử vong
Các ngành chức năng đang tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe container với xe tải và 2 xe gắn máy lưu thông cùng chiều khiến 3 người tử vong.
Đóng cửa Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương từ tháng Ba đến tháng Tám
Bộ Xây dựng quyết định đóng tạm thời Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương từ 0h ngày 4/3/2026 đến 23h59 ngày 25/8/2026 (giờ địa phương) để sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn.
Phân luồng giao thông các tuyến đường bộ hướng về trung tâm Hà Nội dịp Tết
Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ triển khai các biện pháp hạn chế phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ hướng về trung tâm thành phố Hà Nội.