Đồng Nai: Xử phạt tài xế và chủ xe khách 45 chỗ nhưng "nhồi nhét" 54 người

Ngày 15/2, Trung tá Nguyễn Tấn Vạn, Trạm trưởng, Trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú (phụ trách tuyến Quốc lộ 14), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế và chủ xe khách, với tổng số tiền 67,5 triệu đồng vì hành vi chở quá số người quy định.

Trước đó, khoảng 11 giờ 35 phút trưa 14/2, Trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú tiếp nhận phản ánh của người dân về việc một xe ôtô khách 45 chỗ chạy tuyến Bến xe Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh) đi Bến xe Quảng Điền (thành phố Huế) có biểu hiện nhồi nhét hành khách.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông Đồng Phú đã khẩn trương triển khai lực lượng trên tuyến để xác minh, kiểm tra phương tiện.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khi chiếc xe khách lưu thông trên Quốc lộ 14, đoạn qua xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai, lực lượng Cảnh sát giao thông đã dừng kiểm tra.

Lực lượng chức năng lập biên bản xe khách nhồi nhét khách. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Thời điểm kiểm tra, xác định xe khách chở 54 người/45 ghế, vượt 9 người so với số lượng cho phép theo quy định. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế N.T.K. (50 tuổi, ngụ thành phố Huế) thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế N.T.K. số tiền 13,5 triệu đồng về hành vi điều khiển phương tiện chở quá số người quy định.

Đồng thời, xử phạt chủ phương tiện là bà N.T.H. số tiền 54 triệu đồng do giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế; tạm giữ Giấy đăng ký xe cùng 2 phù hiệu kinh doanh vận tải của chủ phương tiện để tiếp tục xử lý theo quy định./.

