Xử phạt tài xế xe khách vượt ẩu, suýt gây tai nạn trên đường Hồ Chí Minh

Ngày 16/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa xác minh, xử phạt lái xe có hành vi vượt ẩu rất nguy hiểm, suýt gây ra tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh.

Trước đó, khoảng 18 giờ 25 phút ngày 15/8, tài xế Nguyễn Công Minh (36 tuổi, trú tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe khách biển kiểm soát 48H-022.26 lưu thông theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đắk Lắk.

Khi đi đến địa phận xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, tài xế Minh điều khiển xe vượt một xe container lưu thông cùng chiều. Lúc vượt lên được một phần đầu xe container thì tài xế Minh phát hiện có một xe ôtô con lưu thông theo hướng ngược lại.

Do không kịp phanh nên tài xế Minh đã đánh lái băng hẳn qua đường trước đầu xe ôtô con, lấn sang làn xe máy (theo chiều ngược lại) để tránh tai nạn giao thông. Rất may tài xế xe ôtô con kịp thời phanh lại, nên tai nạn không xảy ra.

Sau cú vượt ẩu, tài xế Minh tiếp tục điều khiển xe khách theo hành trình của mình. Hành vi vượt ẩu của tài xế Minh được camera hành trình của xe ôtô con ghi lại, đăng tải trên nền tảng mạng xã hội.

Qua xác minh từ nguồn tin, ngày 16/8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng đã mời tài xế Minh lên làm việc. Tài xế Minh thừa nhận hành vi vượt xe của mình là sai và ký cam kết sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt của tài xế Nguyễn Công Minh vi phạm điểm a, khoản 5, điều 6, Nghị định 168 ngày 26/12/2024 của Chính phủ.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng lập biên bản xử phạt tài xế Minh 5 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, hành vi vượt ẩu, vượt khi không đảm bảo an toàn là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng./.

