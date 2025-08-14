Xã hội

Pháp luật

Khởi tố tài xế xe con rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3

Liên quan vụ xe khách bị tài xế xe con rút chìa khóa tại Vành đai 3 trên cao, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Trường Sơn để điều tra, xử lý.

Hùng Mạnh
Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Trường Sơn để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng.”
Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Trường Sơn để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng.”

Liên quan đến vụ xe khách bị tài xế xe con rút chìa khóa tại đường Vành đai 3 trên cao, khiến khoảng 40 người phơi nắng giữa đường, chiều 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Trường Sơn (sinh năm 1977, trú tại Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng.”

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bất ngờ bước lên cabin xe khách đang lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao, lớn tiếng với tài xế, sau đó rút chìa khóa xe khách rồi bỏ đi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 phối hợp cùng Công an phường Thanh Liệt khẩn trương xác minh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 7 giờ ngày 4/8, xe khách biển kiểm soát 29H-984.XX do anh N.M.T (sinh năm 1991, trú tại tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, đang lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao.

Khi đến đoạn đối diện ngõ 124 Nguyễn Xiển thì xe khách gặp xe ôtô Kia Carnival biển kiểm soát 30M-258.XX do Bùi Trường Sơn điều khiển, chạy song song ở làn dừng khẩn cấp và xin chuyển làn.

Khi không được nhường đường, Sơn cho rằng tài xế xe khách cố tình không hợp tác nên đã lên cabin xe khách to tiếng với tài xế và rút chìa khóa xe rồi bỏ đi.

Sự việc gây ùn tắc giao thông cục bộ trên đường Vành đai 3 trên cao, đồng thời khiến khoảng 40 người trên xe khách phải phơi nắng trong 1 giờ. Chỉ đến khi nhà xe mang chìa khóa phụ đến, chiếc xe khách mới có thể tiếp tục hành trình./.

(TTXVN/Vietnam+)
#xe khách #Vành đai 3 Hà Nội #tài xế gây rối #khởi tố vụ án #giao thông Hà Nội #Đối tượng Bùi Trường Sơn
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cảnh giác trước thủ đoạn “bắt cóc online”

Cảnh giác trước thủ đoạn “bắt cóc online”

Thời gian gần đây, tại một số địa phương xuất hiện thủ đoạn lừa đảo, tống tiền rất tinh vi, được gọi là “bắt cóc online,” đây là hình thức lừa đảo kết hợp công nghệ với việc thao túng tâm lý nạn nhân.