TP Hồ Chí Minh: Bắt giữ tài xế container lạng lách, đánh võng trên cao tốc

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thế Ninh (sinh năm 1989, quê Nghệ An) do có hành vi điều khiển xe đầu kéo lạng lách, đánh võng trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội.

Trước đó, ngày 4/8, mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip phản ánh nội dung xe đầu kéo kéo theo sơmi rơmoóc liên tục lạng lách, đánh võng, chèn ép các xe khác trên cao tốc đoạn qua phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Bình Trưng, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Thành phố) phối hợp Trung tâm điều hành giao thông Thành phố nhanh chóng vào cuộc xác minh, xác định tài xế điều khiển xe đầu kéo trên là Nguyễn Thế Ninh, nhân viên Công ty Cổ phần Vận tải T.C Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Ninh khai nhận đã cố tình thực hiện hành vi nguy hiểm này nhằm gây chú ý "ép công ty sa thải " và 'kết thúc hợp đồng lao động."

Theo điều tra, thời điểm xảy ra vụ việc, có ít nhất 4 xe ôtô khác đang lưu thông cùng chiều phía sau xe của Ninh.

Việc điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách trên đường cao tốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, cản trở lưu thông và gây hoang mang cho người tham gia giao thông.

Căn cứ vào lời khai, tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh) đã ra Lệnh giữ người trường hợp khẩn cấp và bắt tạm giữ Nguyễn Thế Ninh để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 2 Thành phố phê chuẩn.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với các tài xế sử dụng phương tiện có tính chất nguy hiểm cao độ như xe container. Mọi hành vi xem thường pháp luật, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến cộng đồng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tạm giữ hình sự Phạm Ngọc Ao (42 tuổi, ngụ xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng) về tội chống người thi hành công vụ, tiến hành trưng cầu giám định thương tích; ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, trích xuất camera, lấy lời khai và khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Phạm Ngọc Ao để xử lý.

Các quyết định, lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, vào 20 giờ 30 phút ngày 26/7, Tổ cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã dừng xe máy của một người đàn ông chở Phạm Ngọc Ao để kiểm tra nồng độ cồn tại xã Hàm Thuận Bắc.

Sau khi kiểm tra người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong máu, lực lượng cảnh sát giao thông chuẩn bị lập biên bản thì Phạm Ngọc Ao, dù không liên quan, nhưng lớn tiếng gây gổ, chửi bới và bất ngờ dùng tay tấn công vào vùng mặt cán bộ cảnh sát giao thông, khiến người này bị thương tích.

Tổ cảnh sát giao thông đã khống chế Phạm Ngọc Ao; qua kiểm tra, người này cũng có nồng độ cồn trong máu.

Cơ quan công an tiếp tục làm rõ vụ việc./.

