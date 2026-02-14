26 chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân Thủ đô về quê đón Tết

Ngày 14/2 (tức 27 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), tại Khu công nghiệp Thăng Long, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức chương trình xe ô tô miễn phí đưa đoàn viên, công nhân lao động về quê sum họp gia đình dịp Tết.

Từ đầu giờ sáng, hàng trăm công nhân cùng người thân đã tập trung tại điểm xuất phát, chuẩn bị hành trang trở về quê nhà. Với nhiều lao động ngoại tỉnh, việc đi lại dịp cuối năm luôn là nỗi lo khi chi phí tăng cao, quãng đường xa và thu nhập còn hạn chế.

Nhằm sẻ chia khó khăn đó, dịp Tết Bính Ngọ 2026, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội bố trí 26 chuyến xe, hỗ trợ 1.200 công nhân thuộc Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội về các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và một số địa phương phía Bắc. Bên cạnh đó, 5.500 vé xe được hỗ trợ bằng tiền mặt với tổng kinh phí 2,45 tỷ đồng.

Đây là năm thứ 18 hoạt động được duy trì, trở thành điểm nhấn trong chuỗi chương trình chăm lo Tết của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Không chỉ dừng ở những chuyến xe nghĩa tình, chương trình còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, khuyến khích doanh nghiệp và các tổ chức chung tay chăm lo đời sống người lao động.

Cùng với cấp thành phố, Công đoàn các phường, xã và Công đoàn cơ sở đã phối hợp doanh nghiệp tổ chức hàng nghìn chuyến xe, đưa trên 40 nghìn công nhân về quê và đón trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, góp phần ổn định lực lượng lao động, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm.

Với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết," trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chi hơn 246 tỷ đồng từ ngân sách Công đoàn và nguồn xã hội hóa để hỗ trợ trên 368 nghìn lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cho biết, thông qua các hoạt động chăm lo Tết, tổ chức Công đoàn mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động; qua đó củng cố mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Nhân dịp năm mới, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội gửi lời chúc đoàn viên, người lao động về quê đón Tết an toàn, ấm áp và trở lại làm việc đúng kế hoạch, tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2026./.

Những chuyến xe yêu thương miễn phí đưa 500 người bệnh ung thư về quê ăn Tết Không còn cảnh chen chúc đông người nơi bến xe, chiều 12/2, người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn về quê sum vầy đón Tết trên những chuyến xe miễn phí được Bệnh viện K chuẩn bị.