Thị trường hàng hóa ngày 28 Tết sôi động, giá cả vẫn ổn định

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), ngày 15/2 (tức 28 tháng Chạp), thị trường hàng hóa trên cả nước diễn ra khá sôi động khi bước vào những ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Năm nay, kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, song thời gian nghỉ trước Tết ngắn hơn năm trước (nghỉ từ 27 âm lịch và không có ngày 30 âm), khiến nhu cầu mua sắm tập trung cao điểm vào các ngày 27 và 28 Tết. Thời tiết nắng ấm tại hầu hết các địa phương cũng góp phần hỗ trợ hoạt động mua sắm.

Trong ngày 28 Tết, nhu cầu mua sắm chủ yếu tập trung vào thực phẩm tươi sống, trái cây và hoa tươi. Tại hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, sức mua tăng mạnh từ 50-100% so với ngày thường.

Tuy nhiên, các đơn vị phân phối đã chủ động bổ sung hàng hóa liên tục, nguồn cung dồi dào, kết hợp nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá, bình ổn thị trường nên giá cả cơ bản ổn định so với những ngày trước.

Người dân đi chợ truyền thống, chợ dân sinh để mua sắm Tết. (Ảnh: Thanh Tùng/ TTXVN)

Tại các chợ dân sinh, nguồn cung cũng được tăng cường, đáp ứng nhu cầu người dân. Các hội chợ Tết, chợ hoa vẫn diễn ra sôi động. Đến thời điểm báo cáo, giá hầu hết các mặt hàng thiết yếu không tăng đột biến và tương đối ổn định so với ngày hôm trước.

Nguồn cung xăng dầu và hàng tiêu dùng phục vụ Tết được bảo đảm đầy đủ; hoạt động lưu thông, phân phối diễn ra thông suốt, không ghi nhận tình trạng khan hiếm, đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá đột biến. Tại một số chợ truyền thống có tăng nhẹ cục bộ đối với thực phẩm tươi sống do nhu cầu cao, song không có biến động bất thường.

Tổng giá trị lượng hàng dự trữ tăng khoảng 10-15% so với tháng bình thường. Tại một số doanh nghiệp phân phối lớn, một số mặt hàng thiết yếu tăng dự trữ từ 20-40% nhằm bảo đảm không để thiếu hàng.

Chương trình bình ổn thị trường được 34 tỉnh, thành phố triển khai. Tại Hà Nội, 19 đơn vị tham gia với khoảng 10.700 điểm bán; tại TP. Hồ Chí Minh, hơn 89 đơn vị tham gia, lượng hàng bình ổn chiếm từ 23-43% thị phần tùy nhóm hàng.

Về mặt hàng lương thực, nhu cầu mua gạo không tăng mạnh như nhóm hàng tươi sống. Giá gạo tẻ chất lượng cao phổ biến tại miền Bắc từ 22.000-30.000 đồng/kg, miền Nam từ 20.000-28.000 đồng/kg; gạo nếp từ 22.000-35.000 đồng/kg (miền Bắc) và 20.000 - 30.000 đồng/kg (miền Nam). Nguồn cung dồi dào, giá ổn định.

Đối với thực phẩm tươi sống, giá có xu hướng tăng nhẹ so với trước Tết nhưng tương đương ngày 27 Tết. Giá thịt lợn mông sấn từ 120.000-130.000 đồng/kg; thịt thăn, ba chỉ từ 150.000-170.000 đồng/kg; thịt bò thăn loại I từ 260.000-280.000 đồng/kg; gà ta lông từ 130.000-150.000 đồng/kg; tôm lớt (26-30 con/kg) từ 400.000-450.000 đồng/kg.

Rau củ quả dù nhu cầu tăng nhưng nguồn cung khá dồi dào nên giá ổn định so với ngày trước. Bắp cải từ 10.000-15.000 đồng/kg; su hào 5.000 đồng/củ; xà lách từ 15.000-30.000 đồng/kg; cà chua từ 15.000-20.000 đồng/kg; khoai tây từ 15.000-25.000 đồng/kg; súp lơ từ 8.000-12.000 đồng/cây.

Trái cây phục vụ bày Tết như thanh long từ 60.000-70.000 đồng/kg; xoài cát từ 50.000-60.000 đồng/kg; cam canh từ 50.000-70.000 đồng/kg; bưởi Diễn từ 20.000-25.000 đồng/quả (quả đẹp có cành lá 40.000-50.000 đồng/quả).

Riêng chuối xanh và Phật thủ tăng từ 5-10% so với cùng kỳ năm trước, dao động từ 120.000-300.000 đồng/nải chuối và từ 50.000-150.000 đồng/quả phật thủ.

Người dân chọn mua những cành đào nhỏ đón Tết. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đối với giá hoa, cây cảnh tương đương năm trước với đào, quất; trong khi hoa ly từ 250.000-350.000 đồng/chục cành; lay-ơn từ 130.000-180.000 đồng/chục; cúc đại đóa từ 50.000-70.000 đồng/chục; hoa hồng từ 60.000-80.000 đồng/chục.

Thực phẩm chế biến ổn định so với ngày 27 Tết như giò lụa từ 150.000- 180.000 đồng/kg; giò bò từ 280.000-300.000 đồng/kg; bánh chưng từ 50.000- 70.000 đồng/cái.

Rượu, bia, bánh mứt kẹo giữ giá tương đối ổn định. Cụ thể: bia lon Hà Nội từ 270.000-280.000 đồng/thùng; Saigon Special từ 340.000-350.000 đồng/thùng; Heineken từ 450.000-460.000 đồng/thùng; nước ngọt từ 180.000-190.000 đồng/thùng; Vodka Hà Nội từ 120.000-130.000 đồng/chai.

Thị trường xăng dầu ổn định, không ghi nhận gián đoạn nguồn cung. Cùng đó, việc kiểm tra, kiểm soát thị trường được triển khai theo Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trong kỳ báo cáo từ 14/2 đến 8 giờ 30 phút ngày 15/2, theo hệ thống INS, toàn lực lượng quản lý thị trường không phát sinh vụ việc kiểm tra.

Dự báo sang ngày 29 Tết, nhu cầu có thể tăng nhẹ vào buổi sáng đối với một số mặt hàng tươi sống, sau đó giảm dần. Giá cả nhìn chung không biến động nhiều, giá hoa và cây cảnh có thể có xu hướng giảm./.

