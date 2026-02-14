Cần Thơ: Nguồn cung hoa Tết dồi dào, kỳ vọng sức mua tăng

Trong bức tranh rực rỡ của những ngày giáp Tết, tại Khu đô thị 5A (phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ) không khí mua bán hoa Tết đang dần trở nên nhộn nhịp.

Từ những chuyến hàng chở đầy hoa của vùng đất Chợ Lách thuộc tỉnh Bến Tre cũ, những chuyến xe từ Sa Đéc (Đồng Tháp) cho đến các vườn mai tại địa phương, tất cả đều đổ về đây, biến khu đô thị này thành một "khu triển lãm" rực rỡ sắc màu.

Vốn là trung tâm giao thương hoa Tết trọng điểm của tỉnh Sóc Trăng cũ, nay sau khi hợp nhất với thành phố Cần Thơ, Khu đô thị 5A tiếp tục phát huy vai trò là một trong các đầu mối điều tiết hoa lớn của khu vực.

Thị trường hoa năm nay ghi nhận một thực tế khá đặc biệt: dù giá thành có phần giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước và sức mua hiện tại vẫn đang ở trạng thái "chờ", nhưng không khí chuẩn bị tại các nhà vườn và điểm tập kết lại không hề trầm lắng.

Đáng chú ý, mặc dù áp lực kinh tế khiến sức mua khó dự đoán, song quy mô sản xuất và nguồn cung hàng hóa vẫn giữ vững phong độ, không hề sụt giảm so với năm ngoái.

Nhà vườn vượt khó, kỳ vọng sức mua tăng

Giữa đoạn đường hoa khoe sắc, gian hàng của ông Nguyễn Văn Kiệt, một nhà vườn dày dạn kinh nghiệm đến từ xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long là một câu chuyện tiêu biểu của bức tranh thị trường hoa Tết năm nay.

Để thích ứng với thị trường khó đoán, ông Kiệt đã mang đến một lô hoa Tết phong phú với 6 loại chủ lực: từ quả hạnh (tắc), vạn thọ, cúc mâm xôi đến cúc đại đóa, cúc Hà Lan và mai vàng.

Hộ buôn bán tỉ mẩn chỉnh sửa, chăm sóc hoa với kỳ vọng sức mua sẽ tăng dịp cận Tết. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Ông ví von việc đa dạng chủng loại giống như "đan lưới bắt cá", giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa tùy theo túi tiền.

Trong số hàng nghìn chậu hoa, ông đặt nhiều kỳ vọng vào 300 chậu mai vàng (giá từ 1 đến 6 triệu đồng/cây) và những cây vạn thọ với giá bình dân khoảng 150.000 đồng/cặp.

Tuy nhiên, đằng sau những chậu hoa là cả một hành trình nhọc nhằn. Ông Kiệt chia sẻ thời tiết năm nay tương đối khắc nghiệt, đặc biệt là ảnh hưởng từ những đợt lạnh thất thường khiến tỷ lệ hoa đạt chuẩn chỉ đạt khoảng 70-80%. Nhiều nhà vườn; trong đó, có cả ông Kiệt phải đối mặt với tình trạng hoa bị cháy nụ.

"Áp lực chi phí phân thuốc, nhân công lớn. Nhiều khi thấy khách hàng mặc cả, mình cũng mủi lòng giảm giá vì biết ai cũng khó khăn, nhưng nếu không bán thì không có tiền trang trải," ông Kiệt bộc bạch.

Thị trường hoa Tết tại Khu đô thị 5A năm nay cũng bày bán nhiều gốc mai "chính gốc" từ các hợp tác xã tại Cần Thơ. Ông Võ Văn Phố, một nhà vườn đến từ xã Châu Thành (Cần Thơ), mang đến những gốc mai Giảo Cần Thơ cao hơn 2 mét "trình làng" sau 4 năm gắn bó với điểm bán tại Khu đô thị 5A.

Theo ông Phố, khách hàng năm nay đi xem hoa từ rất sớm nhưng chủ yếu là để "dò giá". Cũng như nhiều nhà vườn khác, ông Phố thừa nhận năm nay thời tiết có phần khắc nghiệt khiến việc buôn bán càng thêm áp lực.

Một gốc mai cao trên 2 mét, tán tròn đẹp có giá dao động từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Dù khách hàng thường than giá cao, nhưng ông Phố chia sẻ rằng để đưa được một cây mai từ vườn ra đến chợ là cả một quy trình tốn kém: từ thuê nhân công đào gốc, xe tải vận chuyển (khoảng 100.000 đồng/chậu), cho đến tiền thuê lô bãi và chi phí ăn uống, sinh hoạt suốt nửa tháng trời tại sạp.

Dù đang theo đuổi con đường học vấn, nhưng khi Tết đến, anh Lê Đình Phúc Thịnh, một sinh viên năm nhất theo học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã gác lại những kế hoạch cá nhân để đồng hành cùng gia đình từ Vĩnh Long đến Cần Thơ buôn bán.

Gian hàng của gia đình anh Thịnh năm nay mang đến thị trường khoảng 2.000 giỏ vạn thọ và hơn 500 giỏ cúc Hà Lan. Tuy nhiên, cũng giống như các nhà vườn khác, anh Thịnh cảm nhận rất rõ những khó khăn của mùa hoa năm nay.

Do ảnh hưởng của mưa, hoa Cúc bị nở sớm hơn dự kiến, làm ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán và chất lượng.Chàng sinh viên trẻ chia sẻ, thời tiết năm nay khó khăn hơn nhiều, độ đạt chuẩn của hoa chỉ nằm ở mức khoảng 50% so với kỳ vọng.

Trong khi đó, giá cả mặt bằng chung lại giảm đáng kể. Cụ thể, vạn thọ chậu nhỏ (5 cây) có giá khoảng 150.000 đồng/cặp, trong khi năm trước là gần 200.000 đồng/cặp; cúc Hà Lan có giả khoảng 160.000 đồng/cặp trong khi năm trước gần 200.000 đồng/cặp.

Theo anh Thịnh, dù trước đây thường đi cùng mẹ bán ở nhiều nơi như Tây Ninh hay bán tại vườn, nhưng năm nay là năm đầu tiên anh Thịnh trực tiếp cùng gia đình tham gia thị trường tại thành phố Cần Thơ.

Anh kỳ vọng sức mua sẽ tăng mạnh vào giai đoạn cao điểm từ ngày 26 đến 28 Tết, khi mọi người bắt đầu nghỉ làm và tập trung sắm sửa cho gia đình.

Kiến tạo môi trường kinh doanh văn minh

Sự kỳ vọng của những người trẻ như anh Thịnh trong những ngày cao điểm không chỉ là mong mỏi cá nhân, mà còn là mục tiêu trọng tâm trong công tác tổ chức của đơn vị chủ quản dự án.

Thấu hiểu những áp lực về chi phí và rủi ro thời tiết mà nhà vườn đang phải đối mặt, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị dầu khí Cửu Long đã chủ động triển khai phương án tổ chức Chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2026 tại khu đô thị 5A với nhiều cơ chế hỗ trợ thiết thực thông qua chuỗi hoạt động văn hóa- thương mại đặc sắc với chủ đề "Sắc hoa - Hương bánh - Tết quê nhà."

Nhà vườn tư vấn các sản phẩm mai cho khách tham quan. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Đại diện Ban tổ chức cho biết quy mô chợ hoa năm nay được quy hoạch lên đến 500 lô; trong đó, có 470 lô đã được tiểu thương đăng ký.

Trên thực tế, hiện có khoảng 450 lô đang hoạt động buôn bán nhộn nhịp. Một số hộ dù đã đăng ký nhưng do tình hình thời tiết bất lợi nên phút chót không thể xuống lô; tuy nhiên, họ vẫn xin ghi nhận thông tin để tiếp tục gắn bó với chợ hoa vào những năm tiếp theo.

Song hành cùng nỗ lực của doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân phường Phú Lợi cũng quyết tâm xây dựng một môi trường kinh doanh văn minh, an toàn bằng cách phối hợp cùng lực lượng công an thiết lập các chốt chỉ huy và duy trì tuần tra 24/24 giờ để đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.

Điểm sáng của kỳ chợ năm nay chính là cơ chế xã hội hóa hoàn toàn kinh phí tổ chức, kết hợp với các cam kết chặt chẽ về kiểm soát giá thuê lô sạp và vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp nhà vườn yên tâm bám trụ mua bán.

Đặc biệt, những hoạt động an sinh xã hội như tặng quà Tết cho hộ khó khăn hay hội thi gói bánh Tét được lồng ghép không chỉ giúp kích cầu tiêu dùng, mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, làm đậm đà thêm hương vị Tết quê giữa lòng đô thị hiện đại.

Dù sức mua những ngày đầu còn "nhỏ giọt", sự hiện diện của những nhà vườn đến từ khắp miền Tây đã dệt nên một bức tranh xuân rực rỡ tại trung tâm hoa Tết của khu vực Sóc Trăng cũ.

Thay vì "co cụm" trước sức mua chưa rõ ràng, các nhà vườn vẫn kiên trì bám trụ, tỉ mẩn chăm sóc từng nụ hoa ngay tại sạp hàng. Tất cả đều đang đặt niềm tin vào sự bứt phá trong những ngày sát Tết, khi thói quen du xuân sắm Tết của người dân bước vào giai đoạn cao điểm, để những chuyến xe chở đầy sắc xuân sẽ khép lại một năm cũ bằng sự thịnh vượng và ấm áp./.

