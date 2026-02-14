Giá vàng miếng sáng Valentine tăng 2 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng miếng trong nước sáng 14/2 được các công ty kinh doanh vàng niêm yết ở mức 181 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 50 phút, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 176-179 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giữ nguyên mức giá ở cả hai chiều mua vào-bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Giá bạc miếng được Công ty Bảo tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,875-2,964 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 5 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá vàng châu Á phục hồi trong phiên giao dịch chiều 13/2, sau khi chạm mức thấp nhất trong gần một tuần vào phiên trước đó. Giới đầu tư hiện đang dồn toàn bộ sự chú ý vào dữ liệu lạm phát của Mỹ để tìm kiếm thêm manh mối về lộ trình lãi suất trong tương lai.

Tính đến 13 giờ 26 phút (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,6%, lên mức 4.949,99 USD/ounce.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm này của tuần kim loại quý này vẫn ghi nhận mức giảm khoảng 0,2%. Trong khi giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 4/2026 cũng tăng 0,4%, đạt 4.968 USD/ounce./.

