Hội chợ Mùa Xuân 2026: Algeria mang kinh nghiệm xúc tiến thương mại tới Việt Nam

Nhân dịp Việt Nam tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026, phóng viên TTXVN tại Algiers đã phỏng vấn ông Hoàng Đức Nhuận, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Algeria, về kinh nghiệm của quốc gia lớn nhất châu Phi này trong tổ chức các hội chợ-triển lãm, cũng như triển vọng xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước trong thời gian tới.

Ông Hoàng Đức Nhuận cho biết hằng năm, Algeria tổ chức hàng trăm hội chợ, triển lãm lớn nhỏ, đa ngành và chuyên ngành, trong nước và quốc tế, chủ yếu tập trung tại Cung Hội chợ Triển lãm Pins Maritimes ở thủ đô Algiers và một số thành phố lớn khác như Oran và Constantine.

Một số hội chợ, triển lãm lớn phải kể đến như Hội chợ quốc tế Algiers, Triển lãm hàng Algeria xuất khẩu, Triển lãm hàng công nghiệp Algeria…

Đơn vị tổ chức chính là Công ty Hội chợ và Xuất khẩu Algeria (SAFEX) thuộc Bộ Nội thương và Quản lý thị trường Algeria. Công ty này không chỉ đảm bảo cung cấp gian hàng mà còn cung cấp các dịch vụ hậu cần, kể cả lắp đặt, trang trí gian hàng, quảng cáo...

Ngoài ra, một số hội chợ do các công ty sự kiện tư nhân của Algeria hoặc nước ngoài phối hợp tổ chức.

Bên cạnh việc trưng bày và giới thiệu sản phẩm, các đơn vị tổ chức hội chợ thường tiến hành các hội nghị, hội thảo bên lề, các cuộc thi giới thiệu sản phẩm, trao chứng nhận tham gia và tổ chức buổi gala dinner cho các doanh nghiệp tham dự.

Nhằm bảo đảm có sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp nước ngoài cũng như khách tham quan, Algeria thường tránh tổ chức hội chợ, triển lãm quốc tế vào dịp tháng lễ Ramadan hay thời gian nghỉ Hè.

Khách tham quan, mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân. (Nguồn: Vietnam+)

Để tham gia hội chợ và triển lãm, doanh nghiệp nước ngoài cần đăng ký trực tiếp với Ban tổ chức trên website sự kiện và thanh toán trước tiền thuê gian hàng.

Hội chợ, triển lãm có khu vực trưng bày và khu vực bán hàng. Ban tổ chức sẽ gửi thư mời để các doanh nghiệp nước ngoài tham gia kịp làm các thủ tục và xin thị thực nhập cảnh.

Việc tạm nhập hàng hóa tham gia triển lãm tại Algeria đòi hỏi tuân thủ các quy định hải quan nghiêm ngặt để được miễn thuế nhập khẩu tạm thời. Các doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm hợp đồng/thư mời triển lãm, danh mục hàng hóa chi tiết và đảm bảo tái xuất trong thời hạn quy định.

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng có thể liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Algeria để nhờ hỗ trợ tham gia các sự kiện thương mại ở đất nước Bắc Phi này.

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Algeria cho biết thêm, những mặt hàng mà nước này đang xuất khẩu sang Việt Nam gồm bột minh quyết (carob), chân gà, thức ăn gia súc…

Algeria cũng có nhu cầu tìm kiếm khách hàng cho các nông sản thế mạnh khác như chà là, dầu ô liu, bơ thực vật. Ngoài ra, Algeria cũng có thể xuất khẩu dầu thô, khí đốt hóa lỏng, nguyên liệu khoáng sản, đều là những mặt hàng Việt Nam có nhu cầu.

Theo số liệu thống kê, hiện nay kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Algeria sang Việt Nam còn khiêm tốn, do có ít chương trình xúc tiến thương mại tại Việt Nam. Do đó, việc doanh nghiệp Algeria tham gia vào các sự kiện thương mại quốc tế tại Việt Nam như Hội chợ Mùa Xuân còn rất hạn chế, chưa kể, các mặt hàng như dầu ô liu, bột minh quyết, chà là … chưa được tiêu thụ rộng rãi ở Việt Nam.

Về những thuận lợi của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Algeria, ông Hoàng Đức Nhuận cho rằng Algeria là thị trường tương đối lớn với dân số 47 triệu người, nhu cầu tiêu thụ lương thực và thực phẩm ở mức cao.

Những mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang Algeria gồm càphê thô, hạt điều, hạt tiêu, cơm dừa, thủy sản, hóa chất, giày dép, hàng dệt may… Nhiều mặt hàng như nông sản, giày dép, dệt may đã có chỗ đứng trên thị trường, được doanh nghiệp và người tiêu dùng sở tại đánh giá cao về giá cả và chất lượng.

Ngoài ra, những mặt hàng Algeria chưa sản xuất được và có nhu cầu nhập khẩu cao như nông sản, thủy sản nước ngọt, nguyên phụ liệu cũng là những sản phẩm thế mạnh của Việt Nam.

Về các khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam khi thâm nhập thị trường Algeria, ông Hoàng Đức Nhuận cho biết do chưa phải là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nên để giảm nhập khẩu và bảo hộ sản xuất trong nước, Algeria thường yêu cầu phải có giấy phép và áp thuế quan cao (trung bình là 54% gồm cả thuế giá trị gia tăng).

Bên cạnh đó, chính phủ nước này cũng chủ trương hạn chế nhập khẩu hàng thành phẩm và chỉ cho phép nhập khẩu hàng nguyên liệu hay những mặt hàng chưa sản xuất được ở trong nước.

Chính sách của Algeria là kêu gọi đầu tư nước ngoài, liên doanh liên kết, đa dạng hóa nền kinh tế và đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước châu Phi, Arab trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký.

Người dân háo hức mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Cũng theo Tham tán Hoàng Đức Nhuận, một khó khăn nữa ở thị trường Algeria là hàng Việt Nam sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với hàng hóa của nhiều nước khác, đặc biệt là hàng Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia. Ngoài ra, hàng Việt Nam cũng chịu bất lợi về thuế quan so với hàng hóa cùng loại của các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), các nước Arab và châu Phi vốn đã có FTA với Algeria.

Để tăng cường giao thương giữa hai nước trong thời gian tới, ông Hoàng Đức Nhuận cho biết Thương vụ Việt Nam tại Algeria sẽ thông tin và vận động doanh nghiệp Việt Nam tham gia các sự kiện thương mại quan trọng ở Algeria như Hội chợ quốc tế càphê-chocolate, Hội chợ ngành công nghiệp thực phẩm chế biến, Hội chợ quốc tế Algiers, Triển lãm mỏ…; đồng thời tổ chức hội nghị giao thương Việt Nam-Algeria, tăng cường công tác thông tin thị trường, vận động doanh nghiệp Algeria vào Việt Nam tham dự các sự kiện như Vietnam Expo, Vietnam International Sourcing, Vietnam Food Expo…

Về mặt chính sách, Thương vụ sẽ thúc đẩy việc hai nước đàm phán ký kết hiệp định thương mại ưu đãi song phương để giảm thuế nhập khẩu cho những mặt hàng thế mạnh của nhau.

Trong năm ngoái, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt khoảng 550 triệu USD, tăng hơn 170% so với năm 2024./.

Hội chợ Mùa Xuân: Khách quốc tế ấn tượng về một Việt Nam giàu bản sắc, năng động Hơn cả giá trị mua sắm, điều mà Hội chợ Mùa Xuân 2026 mang lại chính là sự kết nối giữa sản phẩm và người tiêu dùng, giữa nhà sản xuất và đối tác quốc tế, giữa Việt Nam và bạn bè năm châu.