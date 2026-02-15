Xuân Bính Ngọ 2026: Phiên chợ Tết cộng đồng thắt chặt tình hữu nghị Việt-Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 14/2, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Pavillon Baltard, thành phố Nogent-sur-Marne, ngoại ô Paris, Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) đã tổ chức Phiên chợ Tết cộng đồng Xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí ấm áp, đoàn kết và đậm đà bản sắc dân tộc.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải; Bà Anne-France Jacquillat và ông Philippe Goyheneche, hai phó Thị trưởng Nogent-sur-Marne; ông Đỗ Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; cùng đông đảo đại diện các hội đoàn, bạn bè Pháp và cộng đồng người Việt tại nhiều địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của Tết cổ truyền, sợi dây gắn kết cộng đồng người Việt xa quê với cội nguồn dân tộc.

Năm 2026 cũng là dịp kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (1911-2026), một dấu mốc lịch sử có ý nghĩa đặc biệt khi nhắc lại quãng thời gian Người hoạt động tại Pháp.

Đoàn nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã mang tới những tiết mục văn nghệ đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc, làm không khí đón tết càng trở nên ấm áp, thỏa nỗi lòng của những người Việt xa quê hương. (Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN)

Đại sứ đánh giá cao vai trò của Hội người Việt Nam tại Pháp trong việc gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Từ năm 2004 đến nay, chính quyền thành phố Nogent-sur-Marne đã duy trì truyền thống hỗ trợ tổ chức Tết tại Pavillon Baltard - công trình văn hóa mang giá trị lịch sử của địa phương.

Sự đồng hành này thể hiện sự ghi nhận của chính quyền sở tại đối với những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt trong đời sống kinh tế-xã hội và văn hóa tại Pháp.

Phát biểu chúc mừng tại sự kiện, Phó Thị trưởng Philippe Goyheneche cho biết năm nay theo âm lịch là “năm Ngựa Lửa”, biểu tượng của năng lượng, tinh thần tự do và ý chí tiên phong.

Ông nhấn mạnh con ngựa tượng trưng cho sức sống, sự bứt phá và khát vọng tiến về phía trước, trong khi yếu tố “lửa” thể hiện đam mê, quyết tâm và ánh sáng.

Theo ông, “năm Ngựa Lửa” là năm của chuyển động, của táo bạo và những dự án được thực hiện với nhiệt huyết và niềm tin.

Ông bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt tại Nogent-sur-Marne nói riêng và trên toàn nước Pháp nói chung sẽ có một năm năng động, ấm áp và thành công; đồng thời cảm ơn cộng đồng người Việt tại đây đã góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của thành phố, lan tỏa những giá trị gia đình, truyền thống và tinh thần sẻ chia.

Phiên chợ Tết 2026 quy tụ gần 40 gian hàng ẩm thực và văn hóa với các món ăn truyền thống như bánh chưng, phở, nem rán, càphê Việt Nam cùng nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sách báo tiếng Việt.

Không gian Chợ Tết Pavillon Baltard 2026 được bao trùm bởi tình yêu thương, sự gắn bó đoàn kết của những người Việt xa tổ quốc. (Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN)

Không gian “Làng thiếu nhi” với các trò chơi dân gian tiếp tục thu hút đông đảo các em nhỏ sinh ra và lớn lên tại Pháp.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình năm nay là sự tham gia biểu diễn của đoàn nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tiết mục múa dân gian, hòa tấu nhạc cụ truyền thống và ca khúc Xuân đặc sắc đã mang đến bầu không khí rộn ràng, góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam ngay giữa lòng nước Pháp.

Chương trình khép lại trong tiếng nhạc Xuân sôi động và những lời chúc tốt đẹp đầu năm. Trong không khí chan hòa tình đồng hương và hữu nghị, các đại biểu và bà con cộng đồng cùng gửi gắm kỳ vọng về một năm Bính Ngọ tràn đầy năng lượng, đoàn kết và phát triển./.

Xuân Bính Ngọ 2026: Người Việt tại Đức rộn ràng đón Tết Cộng đồng Chương trình diễn ra trong không khí trang trọng, đầm ấm của những người Việt xa quê hương cùng nhau đón chào mùa Xuân mới với niềm tin, kỳ vọng vào một năm thành công, hạnh phúc và nhiều thắng lợi.