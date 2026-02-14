Đại sứ quán Việt Nam tại Đức thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy tại Berlin

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 14/2, ông Vũ Sơn Tùng, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, và ông Đồng Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp hội người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức (LHH), cùng một số cán bộ Đại sứ quán và đại diện LHH đã đến Bệnh viện Friedrichshain ở quận Prenzlauer Berg, Berlin, để thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình anh Nguyễn Hồng K., sinh năm 1987, quê Nghệ An, không may gặp nạn trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một chung cư ở phố Dolgenseestr., quận Lichtenberg, tối 11/2 vừa qua.

Theo thông tin ban đầu và các phương tiện truyền thông Đức, vụ cháy khởi phát từ một căn hộ tầng 4 của tòa nhà 21 tầng, nơi gia đình anh K. sinh sống.

Dù lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy và tổ chức cứu nạn, nhưng do bị ngạt khói, cháu bé 9 tháng tuổi, con trai út của anh K. đã không qua khỏi.

Hiện, vợ anh, chị S., sinh năm 1999, quê ở Quảng Bình, và con trai thứ hai, sinh năm 2020, đang được điều trị tích cực trong tình trạng chết não, tiên lượng rất xấu.

Người chồng và con trai lớn, sinh năm 2019, may mắn thoát nạn nhưng đang trong trạng thái tinh thần suy sụp.

Trong buổi thăm, Tham tán Vũ Sơn Tùng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân. Đại diện Đại sứ quán cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để hỗ trợ gia đình trong các thủ tục pháp lý, hậu sự cũng như những vấn đề liên quan đến bảo hộ công dân Việt Nam.

Đại diện LHH cũng thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt xa quê, khẳng định sẽ tiếp tục theo sát vụ việc, hỗ trợ tối đa để gia đình sớm ổn định cuộc sống sau biến cố này.

Hơn 170 lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để tham gia chiến dịch giải cứu quy mô lớn tại quận Lichtenberg.

Một trạm y tế dã chiến đã được thiết lập ngay lập tức để tiếp nhận và phân loại tình trạng của những nạn nhân của vụ hỏa hoạn.

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, cơ quan chức năng xác định có ít nhất 20 căn hộ không còn khả năng lưu trú do hư hại quá nặng.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo an toàn, các cơ quan chức năng đã phải cắt toàn bộ hệ thống điện và nước của tòa nhà.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng sắp xếp chỗ ở tạm thời tại một phòng tập thể thao gần đó cho những gia đình bị ảnh hưởng. Đối với những trường hợp không có người thân, quận đang tích cực liên hệ với các khách sạn để tổ chức nơi ở ổn định hơn.

Hiện cảnh sát Berlin đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng để tìm ra nguyên nhân chính xác của vụ cháy./.

