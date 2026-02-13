Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc trong Lễ hội Xuân Quê hương tại Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, hòa chung không khí náo nức mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen (Thái Lan) đã long trọng tổ chức chương trình Lễ hội Xuân Quê hương 2026, với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc thu hút sự tham dự của đông đảo kiều bào tại Thái Lan, đặc biệt là cộng đồng kiều bào vùng Đông Bắc.

Phát biểu tại chương trình chính lễ diễn ra tối 12/2 với sự tham dự của khoảng 1.000 bà con kiều bào, cùng lãnh đạo nhiều tỉnh Đông Bắc Thái Lan như Udon Thani, Khon Kaen, Nong Khai..., Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh cho biết năm 2025, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo thế và lực cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Trong đó, kinh tế bứt phá ngoạn mục, đạt những kết quả hết sức ấn tượng với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ước đạt 8,02%, cao nhất trong khu vực và thuộc nhóm dẫn đầu thế giới; GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD, đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao; Quy mô nền kinh tế đạt 514 tỷ USD, đưa Việt Nam vươn lên trong nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh Lễ hội Xuân Quê hương 2026 mang thông điệp đặc biệt chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng thế đi lên của đất nước, với niềm tin vững chắc vào kỷ nguyên mới và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ông bày tỏ tin tưởng rằng cộng đồng kiều bào ta tại Thái Lan tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, chung tay, góp sức cùng nhân dân cả nước xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Hoàng Thị Quý, kiều bào tỉnh Sakon Nakhon xúc động cho biết: "Ngày hôm nay được dự Xuân Quê hương, tôi rất phấn khởi và tự hào. Chúng tôi xa quê hương từ hàng chục năm, nhưng vẫn luôn luôn hướng về cội nguồn. Nhớ tới ngày Tết là phải có bánh chưng, phải có món dưa muối, đó là phong tục, tập quán bố mẹ truyền lại cho đời con, đời cháu, không bao giờ được quên. Tôi rất phấn khởi, tự hào khi thấy đất nước mình ngày càng giàu mạnh."

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh (giữa) và phu nhân Nguyễn Thị Hoàng Anh (áo dài đỏ) chụp ảnh lưu niệm với kiều bào tại Lễ hội Xuân Quê hương 2026. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Với ông Trần Văn Bé, kiều bào tỉnh Yasothon, dù phải vượt quãng đường hàng trăm km để về Udon Thani tham dự song được gặp gỡ bà con kiều bào đến từ nhiều tỉnh thành trên toàn Thái Lan khiến ông vui mừng và xúc động.

Ông bày tỏ niềm tự hào khi thấy đất nước quê hương ngày càng phát triển. Ông chia sẻ tổng cộng đã 18 lần đưa bố mẹ về thăm Việt Nam, cho biết luôn luôn mong chờ những dịp được họp mặt người Việt như hôm nay và chưa năm nào vắng mặt tại những dịp như này.

Ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Thái Lan, đồng thời cũng là Chủ tịch Hội doanh nhân Thái Việt toàn Thái, cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan qua nhiều thế hệ đã không ngừng đoàn kết, cần cù lao động, vươn lên ổn định đời sống, hội nhập tốt với xã hội sở tại, luôn tuân thủ pháp luật, đồng thời giữ gìn tiếng Việt, phong tục tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

Đó chính là những nền tảng vững chắc để cộng đồng ngày càng phát triển bền vững, được chính quyền và nhân dân Thái Lan trân trọng ghi nhận. Đặc biệt, đội ngũ doanh nhân Việt Nam tại Thái Lan đã và đang phát huy vai trò trong việc phát triển kinh tế, tạo việc làm, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại, đồng thời trở thành cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác, kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Thái Lan và Việt Nam.

Ông Hồ Văn Lâm bày tỏ tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết hợp tác cùng phát triển, cộng đồng và giới doanh nhân Việt Nam tại Thái Lan sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế giữa hai nước, vun đắp mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Thái Lan.

Các hoạt động văn hóa đặc sắc trong khuôn khổ Lễ hội Xuân Quê hương 2026 là Hội thi gói và nấu bánh chưng lần đầu tiên được tổ chức với sự tham dự của 10 đội thi đến từ các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, cuộc trình diễn áo dài và Lễ ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam khu vực Đông Bắc Thái Lan.

Góp vui với chương trình còn có các nghệ sỹ tới từ Thành phố Hồ Chí Minh với những tiếng hát lời ca ngợi ca đất nước, Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu.

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh đã trân trọng gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà hát kịch Thành phố đã quan tâm, hỗ trợ tổ chức đoàn nghệ thuật biểu diễn, khẳng định đây là món quà vô giá mang “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” thể hiện sinh động tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, nhân dân trong nước, và của Thành phố Hồ Chí Minh dành cho kiều bào, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ quan hệ truyền thống Việt Nam-Thái Lan./.

