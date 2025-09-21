Phát huy vai trò kết nối nguồn lực cộng đồng kiều bào tại Thái Lan

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh hội nhập và phát triển, vai trò của trí thức kiều bào càng trở nên quan trọng. Việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con là hết sức cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác kiều bào, đồng thời chuyển tải các chủ trương cải cách đang diễn ra trong nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, đây là thông điệp chính tại hội thảo kết nối nguồn lực cộng đồng người Việt tại Thái Lan do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (UBNNVNVNONN) tổ chức, với sự tham dự của đại diện cộng đồng kiều bào tại thủ đô Bangkok và vùng phụ cận, giới doanh nhân, trí thức và sinh viên đang sinh sống, làm việc và học tập tại Thái Lan.



Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho biết cộng đồng người Việt tại Thái Lan là một trong những cộng đồng kiều bào có lịch sử lâu đời, gắn bó mật thiết với quê hương.

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh hội nhập và phát triển, vai trò của trí thức kiều bào càng trở nên quan trọng, không chỉ trong việc lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới mà còn trong việc đóng góp trực tiếp vào các lĩnh vực khoa học, giáo dục, công nghệ và văn hóa.

Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định Đại sứ quán sẽ luôn là cầu nối, đồng hành cùng bà con trong các hoạt động kết nối với trong nước, đặc biệt là các sáng kiến nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.



Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp cụ thể, đầy tình yêu nước của kiều bào Thái Lan.

Ông kêu gọi các hội đoàn kiều bào Thái Lan đổi mới phương thức hoạt động, giữ vai trò cầu nối giữa kiều bào và Tổ quốc, đặc biệt chú trọng việc tiếp nối thế hệ và phát huy vai trò của lớp trẻ.



Hội thảo đã lắng nghe chia sẻ của các đại biểu về 2 chủ đề lớn: việc dạy và học tiếng Việt tại Thái Lan, vai trò của giới doanh nhân, trí thức và thế hệ trẻ trong việc kết nối nguồn lực cộng đồng để góp phần giúp đất nước hiện thực hóa những chủ trương quyết sách lớn trong hành trình tiến vào kỷ nguyên mới.



Về vấn đề dạy và học tiếng Việt, cô Đỗ Thúy Hà, giảng viên với kinh nghiệm hơn 20 năm dạy tiếng Việt tại Đại học Chulalongkorn của Thái Lan, cho rằng có thể sử dụng mạng lưới giáo dục của Thái Lan để qua đó lồng ghép việc giảng dạy tiếng Việt tại một số địa phương hay trung tâm nghiên cứu về Việt Nam học và đây cũng là một hướng đi cần tìm hiểu để thúc đẩy việc dạy và học tiếng Việt tại Thái Lan.

Bà Nguyễn Thị Lợi, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bangkok và vùng phụ cận, chia sẻ về việc thành lập Câu lạc bộ “Những người yêu tiếng Việt” tại một trường đại học ở trung tâm Bangkok trong tháng 10 tới.

Câu lạc bộ sẽ do sinh viên Việt Nam đang học tập tại Thái Lan đứng lớp giảng dạy, nhằm lan tỏa ngôn ngữ và văn hóa Việt trong cộng đồng kiều bào, người Thái và bạn bè quốc tế.



Trong khi đó, kiều bào Phạm Thanh Tuân chia sẻ câu chuyện trong chính gia đình nhỏ “chồng Việt vợ Thái” của mình khi cho biết bản thân đã sống ở Thái Lan gần 20 năm nay nhưng hàng ngày vẫn dạy vợ học tiếng Việt, nấu các món ăn Việt Nam và nói chuyện bằng tiếng Việt với các con.

Theo anh, việc kiên trì dạy và nói chuyện với các con bằng tiếng Việt hàng ngày là cách thức tốt đề gìn giữ tiếng Việt mà các gia đình trẻ nên thực hiện.



Về vai trò của giới doanh nhân, trí thức và thế hệ trẻ trong việc kết nối nguồn lực cộng đồng, một số trí thức, nhà khoa học Việt Nam đang làm việc tại Viện Công nghệ châu Á (AIT) cho rằng, cần tạo cơ chế để khuyến khích việc chuyển giao công nghệ về Việt Nam, hay việc liên kết giữa các đại học, trung tâm giáo dục, nghiên cứu với các doanh nghiệp để đẩy mạnh đưa các ý tưởng nghiên cứu thành hiện thực thông qua sự hỗ trợ của Đại sứ quán hay UBNNVNVNONN .



Nhà nghiên cứu công nghệ Hoàng Hùng Mạnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sinh viên Việt Nam cần học tiếng Thái, tiếng Anh, tìm hiểu văn hóa bản địa, hòa nhập sâu vào xã hội sở tại để tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác kinh tế Việt – Thái trong tương lai.

Ông nhận định: “Hệ thống trường đại học công của Việt Nam hiện nay rất nhiều, vấn đề là làm sao để kết nối giữa doanh nghiệp và trường đại học nhằm phục vụ các đề tài nghiên cứu.”

Về lĩnh vực bán dẫn - một ngành đang rất “nóng” và có tính cạnh tranh cao – ông Hoàng Hùng Mạnh cho rằng: “Việt Nam nên tập trung đào tạo nhân lực thiết kế vi mạch và Nhà nước cần cấp học bổng cho sinh viên sang các nước có thế mạnh trong lĩnh vực này để học chuyên sâu, chuẩn bị nguồn lực chất lượng cao, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu trong công nghệ cao.”



Kết thúc hội thảo, Chủ nhiệm UBNNVNVNONN Nguyễn Trung Kiên ghi nhận những ý kiến đóng góp rất chân thành, cởi mở và có giá trị của cộng đồng kiều bào và trí thức tại Thái Lan, đề nghị các hội đoàn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, củng cố khối đại đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, đất nước./.