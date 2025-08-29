Chiều 28/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan đã phối hợp tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan 2025.

Sự kiện quy tụ gần 150 đại biểu, gồm các lãnh đạo ngoại giao, tổ chức đối tác, doanh nghiệp và kiều bào, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và dấu mốc Việt Nam-Thái Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (16/5/2025).

Với chủ đề “Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Thái Lan trong kỷ nguyên mới,” diễn đàn là dịp để các doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và tầm nhìn phát triển; trao đổi một cách thực chất về chính sách của hai nước gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Các đại biểu đã nghe tham luận từ các diễn giả đến từ các tập đoàn của cả hai nước, tập trung vào lợi thế hợp tác, kinh tế xanh, xây dựng thương hiệu, khai phá thị trường Đông Bắc Thái Lan và vai trò của doanh nhân trẻ.

Tại phiên đối thoại, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề liên quan nâng cao năng lực chuỗi cung ứng - logistics; tháo gỡ rào cản pháp lý; phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chiến lược phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới; hợp tác hiệu quả giữa doanh nhân Việt Nam và kiều bào…

Doanh nghiệp hai nước cho rằng Thái Lan và Việt Nam là hai nền kinh tế dẫn dắt khu vực, đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác và hội nhập kinh tế của tiểu vùng Mekong thông qua Hành lang Kinh tế Đông-Tây và Hành lang Kinh tế phía Nam.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ông Nguyễn Ngọc Tấn - Chủ tịch Câu lạc bộ du lịch doanh nhân trẻ Việt Nam - cho biết đa số các doanh nhân đều mong muốn chính phủ của hai nước, và rộng hơn là các quốc gia trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sẽ cùng ngồi lại để xây dựng một cơ chế thống nhất nhằm mở rộng liên kết giữa các doanh nghiệp và khối kinh tế tư nhân.

Họ kỳ vọng các bên có thể chia sẻ dữ liệu, giảm bớt các quy định ràng buộc gây tốn thời gian, từ đó tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần hình thành một chuỗi cung ứng toàn cầu theo hướng bền vững và nhanh chóng.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan 2025 với chủ đề “Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Thái Lan trong kỷ nguyên mới." (Ảnh: Phạm Hải/TTXVN)

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan 2025 không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại mà còn là thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đổi mới-hội nhập-kiến tạo giá trị Việt, khẳng định vai trò tiên phong của kinh tế tư nhân trong thời kỳ mới.

Trước đó, các đại biểu đã dự lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Việt Nam-Đông Bắc Thái Lan với sự tham gia của gần 50 gian hàng của các doanh nghiệp hai nước và chứng kiến lễ ký các thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội doanh nhân Việt Nam-Thái Lan với một số doanh nghiệp của Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh đánh giá cao vai trò của Hiệp hội Doanh nhân Thái Lan-Việt Nam, các hội doanh nhân kiều bào và bà con cộng đồng Việt Nam tại Đông Bắc Thái Lan, khẳng định đây là nhịp cầu nối quan trọng góp phần thúc đẩy hợp tác thiết thực, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Góp mặt tại hội chợ với gian hàng trưng bày các mặt hàng nông sản đặc trưng của tỉnh Udon Thani như chà là và xoài xanh, cô Samatchaya Yukong đến từ Trang trại Thanaporn cho biết hội chợ đã cho cô cơ hội để giới thiệu sản phẩm đến người dân Việt Nam và mong muốn các sản phẩm của Trang trại Thanaporn được xuất khẩu sang Việt Nam.

Theo ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái Lan-Việt Nam, hội chợ là minh chứng rõ nét cho tinh thần hợp tác, cùng phát triển, là cơ hội tốt để các doanh nghiệp hai bên quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng, thông qua hội chợ lần này, quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển bền vững hơn nữa, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của cả hai quốc gia./.

Việt Nam-Thái Lan thúc đẩy hợp tác nghị viện hiệu quả, bền chặt Chủ tịch Thượng viện Thái Lan khẳng định hợp tác nghị viện Việt Nam-Thái Lan ngày càng hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược tác toàn diện hai nước trong giai đoạn phát triển mới.