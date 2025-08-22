Việt Nam-Thái Lan thúc đẩy hợp tác nghị viện hiệu quả, bền chặt

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 21/8, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đã đến chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Mongkol Surasajja.

Các thượng nghị sỹ, trong đó có Chủ tịch Ủy ban đối ngoại, lãnh đạo và đại diện một số ủy ban của Thượng viện cùng dự buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Thượng viện Mongkol Surasajja chào mừng Đại sứ Phạm Việt Hùng cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam, bày tỏ tình cảm yêu mến đối với đất nước, con người và ẩm thực Việt Nam, chia sẻ bản thân có nhiều bạn bè là người Việt Nam, người gốc Việt và đã nhiều lần đến thăm Việt Nam.

Chủ tịch Thượng viện Mongkol Surasajja vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp tiếp tục phát triển thực chất, đi vào chiều sâu thông qua hoạt động trao đổi đoàn thường xuyên, sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA); đồng thời Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước cũng duy trì hợp tác chặt chẽ.

Đánh giá cao việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng Năm vừa qua và hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026, Chủ tịch Thượng viện Thái Lan ghi nhận những bước tiến trong hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực; cảm ơn phía Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam; mong muốn hai bên sớm đạt được mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD trong thời gian tới; nhấn mạnh Việt Nam là điểm đến hấp dẫn đối với du khách Thái Lan; cho rằng những nét tương đồng về văn hóa là nền tảng quan trọng để nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết và gắn kết chặt chẽ hơn nữa.

Đại sứ Phạm Việt Hùng tặng quà lưu niệm tới Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Mongkol Surasajja. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ Phạm Việt Hùng cảm ơn Chủ tịch Thượng viện Mongkol Surasajja và các Thượng nghị sỹ Thái Lan đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vinh dự là Đại sứ tại Thái Lan trong bối cảnh quan hệ hai nước đang tiếp tục phát triển tốt đẹp; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, trong đó có quan hệ giữa Quốc hội hai nước; mong muốn Nghị viện Thái Lan ủng hộ các doanh nghiệp Thái Lan mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam; mở rộng quan hệ thương mại theo hướng cân bằng và bền vững.

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Việt Hùng gửi lời cảm ơn Nghị viện Thái Lan đã quan tâm, hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, một cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước./.

