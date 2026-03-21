Tôn vinh Tiếng Việt: Trường Việt ngữ Cây Tre tại Nhật Bản khai giảng năm học mới

Ngày 21/3, tại Trung tâm Văn hóa thành phố Higashi Osaka (Nhật Bản), Trường Việt ngữ cộng đồng Cây Tre đã tổ chức lễ khai giảng khóa K5, chính thức bắt đầu năm học 2026 trong không khí trang trọng và ấm cúng.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Đăng Hoàng, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, cùng đông đảo phụ huynh, học sinh trên địa bàn, đại diện các lớp tiếng Việt tại thành phố Yao và lớp “Em yêu tiếng Việt.”

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thương, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ về quá trình hình thành và phát triển của Trường Việt ngữ Cây Tre, đồng thời nhấn mạnh vai trò của tiếng Việt trong việc gắn kết các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài.

Quang cảnh Lễ khai giảng năm học mới của Trường Việt ngữ Cộng đồng Cây Tre tại Trung tâm Văn hóa thành phố Higashi Osaka. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Theo bà, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, việc duy trì tiếng mẹ đẻ giúp các em học sinh hiểu hơn về nguồn cội, từ đó nuôi dưỡng tình cảm gia đình và ý thức hướng về quê hương.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, bà Lê Thương cho biết, lễ khai giảng năm học 2026 được tổ chức trên tinh thần triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Các hoạt động của nhà trường là minh chứng cụ thể cho việc đưa chủ trương này vào thực tiễn, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt tại Nhật Bản đoàn kết và phát triển bền vững.

Hiện Trường Việt ngữ Cây Tre có khoảng 80 học sinh theo học, được chia thành 3 lớp với quy mô trung bình khoảng 30 em mỗi lớp, gồm 2 lớp học trực tiếp và 1 lớp học trực tuyến. Bên cạnh chương trình học chính, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa và giao lưu giữa các lớp nhằm tăng cường sự gắn kết và tạo môi trường học tập sinh động cho học sinh.

Học sinh Trường Việt ngữ Cây Tre biểu diễn tiết mục “Ếch ngồi đáy giếng”. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Đội ngũ giảng dạy của trường gồm 12 giáo viên, trong đó 3 giáo viên có chuyên môn sư phạm phụ trách giảng dạy chính và 9 giáo viên tình nguyện viên luôn đồng hành, hỗ trợ các lớp học.

Đại diện giáo viên, cô Nguyễn Thị Lan, bày tỏ niềm tin vào sự phát triển của phong trào dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng, đồng thời khẳng định sự tâm huyết của đội ngũ giáo viên trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp các em tiếp cận ngôn ngữ một cách gần gũi và hiệu quả hơn.

Buổi lễ khai giảng diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các em học sinh biểu diễn, mang đậm sắc màu văn hóa Việt Nam. Những bài hát, điệu múa quen thuộc đã tạo nên bầu không khí rộn ràng, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình từ phía phụ huynh và khách mời.

Khép lại chương trình, không khí vui tươi lan tỏa khắp hội trường khi các em học sinh háo hức bước vào năm học mới, còn phụ huynh bày tỏ sự tin tưởng và hài lòng với môi trường học tập tại trường.

Sự gắn kết giữa gia đình-nhà trường đã tạo nên một ngày khai giảng đầy ý nghĩa, mở ra một hành trình học tập mới đầy hứng khởi cho cộng đồng người Việt tại địa phương./.

