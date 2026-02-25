Nhật Bản điều tra nghi vấn Microsoft vi phạm luật chống độc quyền

Ngày 25/2, Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản (JFTC) đã tiến hành kiểm tra tại chỗ đối với công ty con của Microsoft tại Tokyo trong khuôn khổ cuộc điều tra nghi vấn vi phạm luật chống độc quyền.

Hãng Kyodo dẫn các nguồn thạo tin cho biết cơ quan chức năng đang xem xét cáo buộc Microsoft áp dụng mức phí cấp phép cao hơn đối với các doanh nghiệp sử dụng bộ phần mềm Microsoft 365 và hệ điều hành Windows trên các nền tảng điện toán đám mây của đối thủ thay vì trên dịch vụ Azure do hãng phát triển.

Một số báo địa phương cho hay Microsoft bị nghi ngờ hạn chế khả năng truy cập hoặc làm giảm tính tương thích của các dịch vụ phần mềm như Microsoft 365 với các ứng dụng phổ biến như Teams và Word khi được triển khai trên các máy chủ đám mây không phải Azure.

Động thái này, nếu được xác nhận, có thể bị coi là hành vi cản trở cạnh tranh công bằng trên thị trường điện toán đám mây đang tăng trưởng nhanh.

Điện toán đám mây cho phép cá nhân và doanh nghiệp sử dụng phần mềm, lưu trữ dữ liệu qua mạng Internet mà không cần sở hữu hệ thống máy chủ riêng.

Thị trường này hiện chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các “ông lớn” công nghệ toàn cầu như Microsoft, Amazon và Google.

Phản hồi về cuộc điều tra, đại diện Microsoft cho biết công ty “đang hợp tác đầy đủ với các yêu cầu của JFTC."

Những năm gần đây, JFTC tăng cường giám sát các tập đoàn công nghệ lớn nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Tháng 8/2025, cơ quan này đã ban hành lệnh yêu cầu Google chấm dứt việc áp đặt các điều kiện ràng buộc để buộc nhà sản xuất điện thoại Android tại Nhật Bản phải cài đặt sẵn ứng dụng tìm kiếm và trình duyệt của hãng.

Trước đó, năm 2024, JFTC cũng tiến hành kiểm tra Amazon Nhật Bản với cáo buộc công ty lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường để gây sức ép buộc nhà bán lẻ giảm giá nhằm giành vị trí hiển thị nổi bật trên nền tảng thương mại điện tử của mình. Cuộc điều tra đối với Amazon vẫn đang được tiếp tục./.

Doanh thu đám mây của Microsoft lần đầu vượt mốc 50 tỷ USD Microsoft ghi nhận doanh thu đạt 81,27 tỷ USD, vượt mức dự báo 80,3 tỷ USD của các nhà phân tích, trong đó doanh thu từ mảng điện toán đám mây lần đầu tiên vượt ngưỡng 50 tỷ USD.