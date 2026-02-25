AMD đạt thỏa thuận cung cấp chip AI trị giá 60 tỷ USD với Meta

Ngày 24/2 (theo giờ Mỹ), hãng sản xuất chip Advanced Micro Devices (AMD) thông báo đã đạt được thỏa thuận cung cấp chip trí tuệ nhân tạo (AI) trị giá lên tới 60 tỷ USD cho Meta Platforms trong vòng 5 năm tới.

Đáng chú ý, thỏa thuận này cho phép công ty mẹ của Facebook quyền mua tới 10% cổ phần của AMD.

Thông tin tích cực này lập tức đẩy giá cổ phiếu AMD tăng hơn 6% trong phiên giao dịch sớm.

Trái lại, cổ phiếu của công ty dẫn đầu thị trường chip thế giới là Nvidia giảm khoảng 1% trước thềm công bố báo cáo tài chính vào ngày 25/2, trong khi cổ phiếu của Broadcom cũng giảm khoảng 2%.

Trao đổi tại buổi họp báo, bà Lisa Su, Giám đốc điều hành (CEO) của AMD cho biết, theo hợp đồng, hãng sẽ cung cấp lượng chip tương đương công suất tiêu thụ 6 gigawatt cho Meta.

Quá trình bàn giao bắt đầu từ nửa cuối năm 2026 với 1 gigawatt phần cứng chủ lực thế hệ mới MI450.

Bên cạnh các dòng chip đồ họa (GPU) chủ lực, Meta cũng sẽ đặt mua các bộ vi xử lý trung tâm (CPU), bao gồm cả các biến thể được tùy chỉnh riêng để tối ưu hóa hiệu năng và tiết kiệm năng lượng cho nền tảng mạng xã hội này. Thỏa thuận bao gồm hai thế hệ CPU của AMD.

Meta đã tham gia đóng góp vào thiết kế của dòng chip MI450 nhằm tối ưu hóa cho quy trình tính toán suy luận, giai đoạn các chatbot như ChatGPT phản hồi truy vấn của người dùng. Dòng chip này được định vị để cạnh tranh trực tiếp với bộ xử lý Vera Rubin thế hệ tiếp theo của Nvidia.

Để thực hiện thỏa thuận, AMD sẽ phát hành chứng quyền cho 160 triệu cổ phiếu với giá thực hiện là 1 xu.

Các chứng quyền này sẽ được trao dần trong suốt thời hạn hợp đồng khi giá cổ phiếu AMD đạt các mốc tăng trưởng mục tiêu lên tới 600 USD, đi kèm với những điều kiện kỹ thuật và thương mại mà Meta cần đáp ứng.

Thỏa thuận này đánh dấu sự trở lại của các "giao dịch vòng tròn" trong ngành công nghệ, khi các khách hàng lớn sở hữu cổ phần tại chính nhà cung cấp quan trọng của họ.

Trước đó, Alphabet - công ty mẹ của Google - đã ký thỏa thuận cung cấp chip tùy chỉnh trị giá hàng chục tỷ USD cho Anthropic, trong khi AMD cũng có hợp tác tương tự với OpenAI.

Theo các số liệu tính toán sơ bộ, tổng chi phí vốn (CapEx) của các "gã khổng lồ" công nghệ gồm Alphabet, Microsoft, Amazon và Meta dự kiến đạt ít nhất 630 tỷ USD trong năm 2026, phần lớn tập trung vào xây dựng trung tâm dữ liệu và mua chip AI.

Ông Matt Britzman, chuyên gia phân tích cấp cao tại công ty dịch vụ tài chính Hargreaves Lansdown nhận định Meta đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung, đa dạng hóa để không phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất (như Nvidia) và làm mọi cách để tham vọng AI của họ không bị tắc nghẽn bởi thiếu hụt phần cứng.

Tuy nhiên, ông Britzman cũng lưu ý rằng việc AMD phải chấp nhận trao 10% cổ phần cho thấy hãng có thể đang gặp khó khăn trong việc tạo ra nhu cầu tự nhiên cho sản phẩm thế hệ mới, dù đây vẫn là một tín hiệu tín nhiệm đối với phần cứng của họ.

Về phía Meta, ông Santosh Janardhan, người đứng đầu mảng hạ tầng khẳng định công ty vẫn tiếp tục mua chip từ các nhà cung cấp khác và phát triển bộ xử lý nội bộ.

Quy mô xây dựng hạ tầng dữ liệu khổng lồ của Meta đòi hỏi sự tham gia của nhiều nhà sản xuất chip khác nhau, bao gồm cả những cuộc đàm phán đang diễn ra với Google./.

Nvidia, AMD sẽ trích 15% doanh thu bán chip tại Trung Quốc cho chính phủ Mỹ Hai nhà sản xuất chip hàng đầu của Mỹ là Nvidia và Advanced Micro Devices (AMD), đã đồng ý chia sẻ 15% doanh thu bán sản phẩm tại Trung Quốc cho Chính phủ Mỹ để được cấp phép xuất khẩu.