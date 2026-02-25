Thế giới

Châu Mỹ

Bộ Quốc phòng Mỹ yêu cầu Anthropic cho phép sử dụng AI không hạn chế

Bộ Quốc phòng Mỹ yêu cầu Anthropic cho phép sử dụng AI không hạn chế cho các ứng dụng quân sự hợp pháp, nếu không có thể hủy hợp đồng hoặc áp dụng biện pháp mạnh theo luật quốc phòng.

Phương Hoa
Lầu Năm Góc tại Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã đặt thời hạn chót (ngày 27/2), yêu cầu Anthropic, đơn vị phát triển chatbot Claude, mở công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cho quân đội sử dụng không hạn chế nếu không có thể bị hủy hợp đồng với chính phủ.

Tại cuộc gặp ngày 24/2 giữa ông Hegseth và CEO Anthropic, ông Dario Amodei, Lầu Năm Góc cảnh báo ngoài việc chấm dứt hợp đồng còn có thể xếp Anthropic vào diện "rủi ro chuỗi cung ứng" hoặc viện dẫn Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để mở rộng quyền sử dụng sản phẩm của hãng.

Trước đó, ông Hegseth còn nhấn mạnh các hệ thống AI quân sự phải phục vụ “mọi ứng dụng quân sự hợp pháp” và khẳng định AI của Lầu Năm góc sẽ không bị ràng buộc bởi các “hạn chế ý thức hệ.”

Trong khi đó, CEO Anthropic cho rằng: “Một hệ thống AI mạnh có thể phân tích hàng tỷ cuộc trò chuyện của hàng triệu người để đo lường dư luận, phát hiện các dấu hiệu bất trung và dập tắt chúng trước khi lan rộng.”

Anthropic hiện là công ty AI lớn duy nhất chưa tham gia đầy đủ vào mạng nội bộ mới của quân đội Mỹ. Công ty này được phê duyệt hoạt động trên hệ thống quân sự mật và hợp tác với Palantir Technologies, trong khi các đối thủ mới triển khai ở môi trường không mật.

Mùa Hè năm ngoái, Lầu Năm Góc công bố trao hợp đồng quốc phòng cho 4 công ty công nghệ gồm Anthropic, Google, OpenAI và xAI của Elon Musk, với mỗi hợp đồng có giá trị tối đa 200 triệu USD.

Tuy nhiên, cho đến nay, Anthropic vẫn giữ hai “lằn ranh đỏ” không thay đổi: không phát triển hệ thống nhắm mục tiêu quân sự hoàn toàn tự động và không hỗ trợ giám sát công dân Mỹ trong nước.

Diễn biến trên phản ánh tranh luận ngày càng gay gắt về vai trò của AI trong an ninh quốc gia, trong bối cảnh quân đội Mỹ đẩy nhanh ứng dụng công nghệ này vào các hệ thống tác chiến và hỗ trợ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lầu Năm góc #AI quân sự #Anthropic #quân đội Mỹ #trí tuệ nhân tạo #Hợp đồng quốc phòng #Dario Amodei #Pete Hegseth Mỹ
