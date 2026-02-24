Những mức thuế quan mới nào mà Mỹ áp đặt đối với phần còn lại của thế giới?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã buộc phải điều chỉnh chính sách thương mại của mình sau khi Tòa án Tối cao Mỹ tuyên vô hiệu phần lớn các mức thuế quan mà ông từng áp đặt đối với toàn thế giới.

Theo ông Trump, đây là “từ đẹp nhất trong từ điển”. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng cách đây một năm, ông Trump đã triển khai các mức thuế quan bổ sung mới đối với hàng hóa từ khắp thế giới nhập khẩu vào Mỹ. Các mức thuế này dao động từ 10-50%, tùy theo quốc gia và hoàn cảnh.

Trung bình, mức thuế quan mà Washington áp đặt đạt 17,98%, mức cao nhất kể từ đầu những năm 1910. Trong khi đó, mức thuế trung bình mang tính lý thuyết chỉ là 2,4% vào thời điểm ông nhậm chức.

Tuy nhiên, các mức thuế này vừa bị Tòa án Tối cao Mỹ tuyên là bất hợp pháp. Với tỷ lệ phán quyết 6 phiếu thuận - 3 phiếu chống, trong quyết định do Chánh án bảo thủ John Roberts soạn thảo, các Thẩm phán đã xác nhận phán quyết của tòa cấp dưới rằng Tổng thống đã vượt quá thẩm quyền khi dựa vào một đạo luật vốn chỉ được phép sử dụng trong trường hợp “tình trạng khẩn cấp quốc gia.”

Phán quyết này khiến phần lớn các mức thuế quan bị vô hiệu, nhưng không phải toàn bộ. Các mức thuế đối với nhôm, đồng và thép chẳng hạn, vẫn được giữ nguyên, không bị ảnh hưởng - khác với các mức thuế áp dụng theo từng quốc gia.

Gọi quyết định của tòa án là “nực cười,” Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt một mức thuế quan mới thống nhất: 15% đối với toàn thế giới.

Mức thuế này dự kiến có hiệu lực từ ngày 24/2 và trong thời hạn 150 ngày, với một số ngoại lệ: ngành công nghiệp dược phẩm được miễn trừ, và các hàng hóa nhập khẩu theo khuôn khổ Hiệp định USMCA (Mỹ-Canada-Mexico) cũng được miễn.

Dù Mỹ đã đạt được các thỏa thuận thương mại với: Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và gần đây nhất là Ấn Độ, thì mức thuế mới 15% vẫn sẽ được áp dụng.

Hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các mức thuế bổ sung trước đây là Brazil và Ấn Độ, với mức thuế lên tới 50%.

Ấn Độ bị áp thuế do mua dầu của Nga, trong khi Brazil bị Washington chỉ trích liên quan đến một cuộc “săn phù thủy” bị cáo buộc nhằm vào cựu tổng thống Jair Bolsonaro, người đã bị kết án 27 năm tù vì âm mưu đảo chính.

Ngay cả Canada và Mexico, hai đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, cũng không được miễn trừ.

Canada phải chịu mức thuế 35% đối với các hàng hóa không nằm trong hiệp định USMCA, còn Mexico bị áp thuế 25% trong khi các cuộc đàm phán thương mại vẫn kéo dài vượt quá thời hạn dự kiến ngày 30/10/2025 nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng./.

Mỹ sẽ dừng thu các mức thuế bị Tòa án Tối cao tuyên bố bất hợp pháp từ ngày 24/2 Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ thông báo từ ngày 24/2 sẽ hủy kích hoạt toàn bộ mã thuế liên quan đến các sắc lệnh trước đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump dựa trên IEEPA.