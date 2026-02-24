Nghị viện châu Âu tạm dừng phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 23/2, Nghị viện châu Âu (EP) đã quyết định tạm dừng xem xét phê chuẩn thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hủy bỏ một số cơ sở pháp lý liên quan đến việc áp thuế quan và Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục triển khai các biện pháp thuế quan mới.

Đây là lần thứ hai trong năm nay tiến trình phê chuẩn thỏa thuận bị đình hoãn.

Văn kiện này được đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 27/7/2025 tại Turnberry (Scotland).

Trước đó, hôm 20/1, EP từng tạm dừng thảo luận sau khi ông Trump đưa ra tuyên bố đe dọa sáp nhập Greenland. Các cuộc trao đổi chỉ được nối lại khi phía Mỹ rút lại phát ngôn này.

Lần đình hoãn mới nhất bắt nguồn từ phán quyết ngày 20/2/2026 của Tòa án Tối cao Mỹ liên quan đến việc áp dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của EP, ông Bernd Lange, đã triệu tập họp khẩn, nhận định phán quyết này “rõ ràng và không thể diễn giải theo cách khác,” đồng thời cho biết một công cụ quan trọng mà Mỹ sử dụng để đàm phán và triển khai thỏa thuận Turnberry nay không còn hiệu lực, khiến tình trạng hiện tại không thể tiếp tục duy trì.

Cùng với đó, quyết định của Tổng thống Mỹ áp mức thuế 15% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, không phân biệt xuất xứ, bị phía châu Âu đánh giá là “vi phạm trắng trợn” các điều khoản của thỏa thuận.

Theo các nghị sỹ, những diễn biến mới tại Mỹ làm gia tăng bất ổn, đi ngược lại yêu cầu về sự ổn định và khả năng dự báo mà doanh nghiệp châu Âu đặc biệt coi trọng.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Thương mại quốc tế của EP đã quyết định tạm dừng tiến trình xem xét cho đến khi “tính rõ ràng, ổn định và an toàn pháp lý” trong quan hệ thương mại giữa EU và Mỹ được khôi phục.

Giới chức EU cũng bày tỏ lo ngại mức thuế 15% mới có thể khiến tổng mức thuế áp lên hàng hóa châu Âu vượt trần 15% đã được hai bên thống nhất, do vẫn tồn tại các loại thuế bổ sung theo từng ngành.

Trước phản ứng từ châu Âu, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo trên mạng xã hội Truth rằng bất kỳ quốc gia nào “tìm cách lợi dụng” phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, đặc biệt là những nước mà ông cho rằng đã “trục lợi” từ Mỹ trong nhiều năm, sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn nữa.

Về phần mình, Ủy ban châu Âu nhấn mạnh nguyên tắc “thỏa thuận là thỏa thuận,” khẳng định với tư cách là đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, EU kỳ vọng Washington tôn trọng đầy đủ các cam kết trong tuyên bố chung, tương tự như cách EU thực hiện nghĩa vụ của mình.

Theo các điều khoản ban đầu của thỏa thuận Turnberry, EU chấp nhận mức thuế 15% đối với phần lớn hàng xuất khẩu sang Mỹ và cam kết xóa bỏ thuế quan đối với sản phẩm công nghiệp của Mỹ vào thị trường EU. Mỹ duy trì mức thuế 50% đối với thép và nhôm nhập khẩu từ châu Âu.

Tuy nhiên, Washington sau đó mở rộng mức thuế 50% này sang hàng trăm mặt hàng khác, làm gia tăng căng thẳng với các nghị sỹ châu Âu.

Theo kế hoạch, Ủy ban Thương mại quốc tế của EP dự kiến bỏ phiếu về việc triển khai đầy đủ thỏa thuận trong tuần này, trước khi toàn thể Nghị viện bỏ phiếu ngày 10/3.

Tuy nhiên, với quyết định mới, tiến trình này tiếp tục bị đình hoãn cho đến khi các điều kiện về pháp lý và sự ổn định được bảo đảm./.

