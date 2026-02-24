Chứng khoán Mỹ lao dốc, chỉ số chứng khoán KOSPI tiến sát mốc lịch sử 6.000 điểm

Thị trường chứng khoán Phố Wall đã trải qua một phiên giảm điểm mạnh trong ngày 23/2, khi tâm lý nhà đầu tư bị đè nặng bởi sự bất định trong chính sách thuế quan của Mỹ và những rủi ro mà trí tuệ nhân tạo (AI) đặt ra cho các tập đoàn truyền thống.

Kết thúc phiên giao dịch, cả ba chỉ số chính của Mỹ đều giảm hơn 1%. Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,7% xuống 48.804,06 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 1,0% còn 6.837,75 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 1,1%, chốt phiên ở mức 22.627,27 điểm.

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 đi ngang ở mức 10.684,74 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris giảm 0,2% xuống 8.497,17 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm 1,1% xuống 24.991,97 điểm.

Thị trường chuyển sang trạng thái không mấy lạc quan sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, vào cuối tuần qua, đã quyết định nâng mức thuế quan mới lên 15%, thay vì 10% như thông báo ngày 20/2. Động thái này diễn ra ngay sau khi Tòa án Tối cao ra phán quyết ngăn chặn nhiều biện pháp thuế quan trước đó của ông.

Trên mạng xã hội, ông Trump cảnh báo các quốc gia tìm cách "chơi chiêu" sau phán quyết của Tòa án sẽ phải đối mặt với mức thuế "cao hơn và tồi tệ hơn" so với thỏa thuận gần đây.

Phản ứng trước tình hình này, các nhà lập pháp Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định hoãn một thỏa thuận thương mại quan trọng với Mỹ để chờ đợi sự rõ ràng về tác động của các mức thuế mới.

Nhà phân tích Dan Ives từ công ty tư vấn Wedbush nhận định phán quyết của Tòa án Tối cao và các diễn biến sau đó đã đẩy các đối tác thương mại, doanh nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu vào trạng thái hỗn loạn.

Bên cạnh vấn đề thương mại, nỗi lo về tác động của AI đối với các doanh nghiệp lâu đời cũng là một lực cản lớn. Đáng chú ý, cổ phiếu IBM thuộc rổ chỉ số Dow Jones đã "bốc hơi" hơn 13% do lo ngại một mảng kinh doanh dữ liệu chủ chốt của hãng bị đe dọa bởi sản phẩm mới từ công ty AI Anthropic.

Giới đầu tư cũng đang thận trọng trước kỳ báo cáo thu nhập sắp tới của Nvidia. Chuyên gia Adam Sarhan từ 50 Park Investments cảnh báo nếu cổ phiếu Nvidia sụt giảm như Palantir, thị trường có thể sẽ chứng kiến một đợt điều chỉnh rất lớn.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu vốn cổ phần tư nhân cũng chịu áp lực bán tháo. Cổ phiếu của Blue Owl Capital giảm 3,4% sau khi thông báo hạn chế rút vốn, kéo theo đà giảm của Apollo Global Management (5,0%) và Blackstone (6,2%).

Tại Việt Nam, chốt phiên 23/2, chỉ số VN-Index tăng 36,05 điểm (1,98%) lên 1.860,14 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 4,77 điểm (1,86%) lên 261,83 điểm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Cũng trong phiên giao dịch ngày 23/2, chỉ số chuẩn KOSPI tăng mạnh, có thời điểm vượt 5.900 điểm và tiến gần mốc 6.000 điểm lịch sử, chỉ khoảng một tháng sau khi lần đầu tiên đóng cửa trên ngưỡng 5.000 điểm.

Chỉ số mở cửa tăng 1,63%, lên 5.903,11 điểm và nhanh chóng leo lên 5.931,86 điểm, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ tuần trước ra phán quyết bác bỏ chính sách thuế quan đối ứng do Tổng thống Donald Trump áp đặt. Tuy nhiên, về cuối phiên, đà tăng thu hẹp, KOSPI chốt ở mức 5.846,09 điểm.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng hơn 1.080 tỷ won (749,39 triệu USD), trong khi khối ngoại và tổ chức lần lượt bán ròng hơn 1.090 tỷ won và 142 tỷ won.

Trong nhóm vốn hóa lớn, cổ phiếu Hyundai Motor tăng mạnh nhất, lên 2,75% đạt 523.000 won, hưởng lợi từ việc Mỹ dỡ bỏ các mức thuế diện rộng. Cổ phiếu Kia tăng 0,52% lên 172.700 won.

Trong khi đó, cổ phiếu Samsung Electronics tăng 1,53% lên 193.000 won, trong khi cổ phiếu SK hynix nhích 0,21% lên 951.000 won. Ngược lại, một số mã cổ phiếu lớn như LG Energy Solution, Samsung Biologics, Doosan Enerbility và Hanwha Aerospace giảm điểm.

Các nhà phân tích nhận định tốc độ tăng từ 5.000 điểm lên 6.000 điểm của chỉ số KOSPI đang nhanh hơn giai đoạn từ 4.000 điểm lên 5.000 điểm (mất ba tháng, từ ngày 27/10/2025 đến 27/1).

Yếu tố đáng chú ý tuần này là báo cáo lợi nhuận ước tính của Nvidia, được cho là có thể củng cố đà tăng của nhóm cổ phiếu bán dẫn Hàn Quốc, vốn chiếm khoảng một phần ba giá trị vốn hóa KOSPI.

Giới chuyên gia cũng cho rằng việc Mỹ áp mức thuế toàn cầu mới 15% sẽ không tạo thêm cú sốc lớn với thị trường Hàn Quốc, do mức này tương đương thuế đối ứng đã áp dụng trước đó. Trong bối cảnh dòng tiền cá nhân vẫn dồi dào, việc KOSPI có thể đạt mốc 6.000 điểm được đánh giá là khả thi trong ngắn hạn./.

