Chứng khoán Nhật Bản duy trì đà tăng dù số liệu kinh tế ảm đạm

Chứng khoán Nhật Bản tiếp tục tăng trong phiên sáng 16/2, dù số liệu kinh tế ảm đạm đã phần nào hạn chế đà đi lên của thị trường này.

Nhiều thị trường châu Á khác đóng cửa nghỉ lễ Tết Âm lịch.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 146,79 điểm, hay 0,26%, lên 57.088,76 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 65,92 điểm, hay 0,25%, xuống 26.501,2 điểm.

Chính phủ Nhật Bản ngày 16/2 công bố báo cáo cho thấy nền kinh tế nước này trong quý 4/2025 tăng trưởng nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm trước, mức thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 1,6%.

Số liệu tăng trưởng gây thất vọng này đặt ra nhiệm vụ khó khăn phía trước cho Thủ tướng Sanae Takaichi, cũng như cho bà thêm cơ sở để thúc đẩy các biện pháp kích thích mạnh mẽ hơn.

Trong tuần trước, chỉ số Nikkei 225 tăng 5%, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 8,2%.

Ông Nick Ferres, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý tài sản Vantage Point, lo ngại nếu các công ty công nghệ vốn hóa lớn tuyên bố tạm dừng chi tiêu vốn, điều này có thể dẫn đến sự điều chỉnh mạnh đối với cổ phiếu lĩnh vực chip vốn đã tăng mạnh ở các thị trường như Hàn Quốc trong năm nay.

Các nhà giao dịch đang chờ kết quả khảo sát về hoạt động sản xuất trên toàn cầu và báo cáo về GDP quý 4/2025 của Mỹ sẽ được công bố ngày 20/2.

Theo các dự báo, kinh tế Mỹ trong quý cuối năm ngoái sẽ tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm trước, giảm so với mức tăng 4,4% trong quý 3/2025./.

