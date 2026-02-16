Ăn uống lành mạnh dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026

Trong dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, mọi người nên ăn đa dạng các loại thực phẩm, cắt giảm muối, giảm chất béo và dầu có hại, hạn chế đường và hạn chế rượu bia để đảm bảo sức khỏe.

