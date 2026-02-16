Ăn uống lành mạnh dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026

Trong dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, mọi người nên ăn đa dạng các loại thực phẩm, cắt giảm muối, giảm chất béo và dầu có hại.
Người dân cũng nên hạn chế đường và hạn chế rượu bia để đảm bảo sức khỏe./.
Trong dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, mọi người nên ăn đa dạng các loại thực phẩm, cắt giảm muối, giảm chất béo và dầu có hại.
Theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, người dân không được phép sử dụng pháo nổ, pháo hoa nổ - là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng 16/2/2026 (29 tháng Chạp), Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết cán bộ, bác sỹ, nhân viên y tế trực cấp cứu, khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế Hà Nội.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dâng hương bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân công đức các bậc tiên đế và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều công lao xây dựng, phát triển đất nước.
Từ làng hoa Tây Tựu, sắc Xuân theo chân người dân về với các chợ hoa truyền thống; những ngày này, chợ hoa không chỉ là nơi mua bán, mà còn là nơi người Hà Nội cảm nhận rõ nhất nhịp đập Tết.
Cầu phao Đoan Hùng qua sông Lô có chiều dài hơn 220m, mặt cầu rộng 6m, được thông xe sau 1 ngày triển khai bắc cầu, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian sửa chữa cầu Sông Lô.
Xe ngựa không chỉ là phương tiện mưu sinh mà đã trở thành biểu tượng văn hóa “độc bản”, lưu giữ linh hồn và tính cách phóng khoáng của những người dân chân chất nơi biên viễn Tây Nam.
Người dân vùng lũ Sơn La đang dần khôi phục sản xuất, chăn nuôi, có cuộc sống mới an yên và ấm cúng hơn, đón Tết trong không khí hân hoan, phấn khởi, tin tưởng vào tương lai tốt đẹp hơn.
Sau 1 ngày triển khai bắc cầu phao qua sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), từ sáng ngày 16/2/2026 (29 tháng Chạp), cây cầu đã chính thức thông xe, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết.
Tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra sôi nổi; trong khi Đường hoa Xuân được tổ chức trong không gian Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long.
Không khí ấm áp của ngày Tết cổ truyền đã len lỏi và lan tỏa khi hơn 80 người con Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại New York cùng nhau sum họp, chuẩn bị mâm cơm tất niên.
Những người nghi bị ngộ độc con so gồm T.T.T (15 tuổi), L.T.T.N (21 tuổi) và N.H.M (18 tuổi) cùng ở Ấp 5, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau, nhập viện khoảng 21 giờ ngày 14/2 trong tình trạng mệt, nôn, tê lưỡi.
Với người dân Hà Nội, đi chợ hoa đêm giáp Tết, đặc biệt là đêm trước ngày Giao thừa không chỉ là để mua hoa, mà đây còn là một nét văn hóa, một nghi thức đón Xuân đầy cảm xúc.
Sáng 16/2/2026 (29 tháng Chạp), Tổng Bí thư Tô Lâm đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Với nhiều gia đình, việc đi chợ sáng 30 Tết không đơn thuần là mua sắm, mà là cách thể hiện sự chu toàn, lòng thành kính khi sửa soạn mâm cỗ tưởng nhớ tổ tiên.
Với các hoạt động đa dạng, Lễ hội Tết Cộng đồng 2026 mang dấu ấn của một hệ sinh thái văn hóa thu nhỏ, một bản đồ ký ức cộng đồng, một không gian truyền dẫn bản sắc.
Theo Bộ Y tế, kiểm soát lượng uống ở mức nguy cơ thấp nhất trong một lần uống; nam giới không dùng quá >2 đơn vị cồn/ngày, nữ không quá >1 đơn vị cồn/ngày; nên uống từ từ, kết hợp ăn uống.
Từ đêm 17-19/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; khu vực Hà Nội từ đêm 16-19/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17-19/2 trời rét với nền nhiệt thấp nhất từ 17-19 độ C.
Không gian chương trình Tết Cộng đồng được trang trí đậm nét truyền thống với cành đào, cành mai, câu đối đỏ, mâm ngũ quả cùng các khu vực thư pháp và gian hàng ẩm thực mang hương vị Tết quê hương.
Giữa cái nắng gió châu Phi, sắc Xuân Việt Nam hiện diện đầy xúc động ở phái bộ MINUSCA (Trung Phi): những cành đào, cành mai từ giấy màu; mâm ngũ quả; góc trang trí Tết đậm bản sắc quê hương.
Các bạn sinh viên cả người Việt và người Thái hào hứng chia sẻ với nhau về phong tục đón Tết cổ truyền của mỗi nước, trong đó chiếc bánh chưng, bánh tét hiện diện như một điểm nhấn không thể thiếu.
Chương trình “Tết Việt-Xuân quê hương năm 2026” với nhiều hoạt động đặc sắc, lan tỏa không khí đón chào Năm mới đến cộng đồng người Việt đang sinh sống và học tập tại các địa phương của Nhật Bản.
Trong dịp Tết, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 12) duy trì trực sẵn sàng chiến đấu nghiêm ngặt, luyện tập phương án cơ động, bảo vệ mục tiêu, kết hợp vui xuân, bảo đảm cho nhân dân đón Tết yên bình.
Trong không khí ấm tình gia đình và bạn bè, toàn thể khách mời cùng nhau chúc mừng Năm mới và thưởng thức các món ăn dân tộc như nem rán và bánh chưng, cũng như những tiết mục văn nghệ chào Xuân.
Với những nhân viên làm trong ngành hàng không, Tết đơn giản là những chuyến bay chở “thượng đế” trở về đoàn tụ bên người thân trong thời khắc năm mới.
Tối 15/2 (tức 28 tháng Chạp), đường hoa Nguyễn Huệ (Thành phố Hồ Chí Minh) chính thức khai mạc, mở cửa đón người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố Huế sẽ tổ chức bắn 1.000 quả pháo hoa tầm cao tại khu vực Kỳ Đài-Ngọ Môn.
Đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm thuộc các xã, phường trên địa bàn, tạo không khí rộn ràng, vui tươi phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết.
Thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 12 điểm trên địa bàn thành phố vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 6 điểm, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết cổ truyền của dân tộc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa.