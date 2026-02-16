Đi chợ hoa đêm trước ngày Giao Thừa để được "chạm" Tết, đón Xuân

Những ngày cuối năm, khi nhịp sống thường nhật dần chậm lại để nhường chỗ cho không khí Tết đang đến rất gần, có một nơi ở Thủ đô vẫn sáng đèn suốt đêm, rộn ràng tiếng nói cười và hương sắc bốn mùa hội tụ - đó là chợ hoa Quảng An (phường Hồng Hà, Hà Nội).

Với người dân Hà Nội, đi chợ hoa đêm giáp Tết, đặc biệt là đêm trước ngày Giao thừa không chỉ là để mua hoa, mà đây còn là một nét văn hóa, một nghi thức đón Xuân đầy cảm xúc.

Chợ vẫn thức khi phố ngủ

Dịp Tết, chợ hoa Quảng An bắt đầu nhộn nhịp từ ngoài 20 tháng Chạp. Càng gần đến Tết, chợ càng đông, hoạt động giao thương tấp nập. Tối 28 Tết Bính Ngọ, người dân bước vào những giờ cuối cùng của năm cũ, dòng người đổ về chợ mỗi lúc một đông.

Xe máy, ôtô, xe tải nhỏ nối nhau len qua từng con đường dẫn vào chợ. Ánh đèn vàng, đèn trắng hắt xuống từng bó hoa, cành đào, nhành mộc lan còn đẫm sương. Cả không gian như một bức tranh sống động, nơi mùa Xuân hiện ra đầy màu sắc và thơm ngát.

Đêm muộn, khi nhiều tuyến phố đã thưa người qua lại, chợ hoa vẫn sáng rực. Dọc con đường đê từ cầu Thăng Long hướng vào nội thành, những chiếc xe chất đầy hoa violet tím, thược dược đa sắc, đồng tiền, cúc tiếp tục được các tiểu thương kìn kìn chở đến chợ.

Những xe hoa hướng về chợ Quảng An phục vụ người dân trong dịp Tết. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Càng gần đến cổng chợ, con đường càng đông hơn bởi dòng người đổ về từ khắp nơi. Phía trong, tiếng kéo băng dính, tiếng xếp thùng, tiếng gọi nhau í ới của tiểu thương hòa cùng tiếng trả giá, trò chuyện của khách mua tạo nên một bản hòa âm rất riêng của những ngày giáp Tết.

Hoa khắp nơi đổ về, từ các làng hoa phía Bắc, đến cao nguyên Đà Lạt, và cả những chuyến hàng nhập khẩu bằng đường hàng không. Những thùng hoa ly còn lạnh hơi sương, những bó tuyết mai trắng muốt, tulip đỏ, vàng, tím xếp thành hàng dài. Xen giữa là lay ơn, thược dược, cúc, đồng tiền, mộc lan, đào cành, đào thế… Mỗi loại hoa mang một dáng vẻ, một thông điệp, một lời chúc đầu năm mới tốt lành, yên ấm.

Giá hoa những ngày cận Tết thường tăng so với ngày thường do chi phí vận chuyển, bảo quản và nhu cầu mua của người dân cao. Tuy vậy, theo nhiều người mua, mức giá tại chợ đầu mối vẫn “dễ thở” hơn so với các cửa hàng bán lẻ trong nội thành, nhất là mua với số lượng lớn. Không ít khách sẵn sàng đi xa, thức khuya để mua được bó hoa ưng ý với giá hợp lý.

Đêm 28 Tết, giá nhiều loại hoa ở chợ Quảng An không có nhiều biến động như các ngày trước đó, lác đác có vài quầy đề biển giảm giá do số lượng không còn nhiều và hoa cũng đã “xuống sắc.”

Giá hoa lay ơn các màu phổ biến từ mức 150.000-170.000 đồng/10 cành; hoa thược dược 100.000-300.000 đồng/10 bông; hoa ly đa sắc phổ biến ở mức 300.000-500.000 đồng/10 cành tùy loại; hoa tuyết mai cũng có giá giảm một chút, khoảng 120.000-150.000 đồng/bó.

Anh Đỗ Duy Hiển (phường Đăm, Hà Nội), một tiểu thương có nhiều năm bán hoa tại chợ, vừa bó lại những bó hoa ly vừa trò chuyện: “Càng sát Tết càng bận. Có hôm tôi làm xuyên từ chiều hôm trước đến trưa hôm sau, nhưng bù lại, đây cũng là thời điểm trông đợi nhất trong năm. Tính toán cả năm cũng chỉ “ăn” vài ba ngày Tết.”

Mang mùa Xuân về nhà

Với nhiều người, đi chợ hoa đêm Quảng An không chỉ để mua được giá tốt hơn, hoa tươi hơn, mà còn để “chạm” vào không khí Tết một cách trọn vẹn nhất.

Thói quen đi chợ hoa, chơi hoa vẫn luôn được người Tràng An giữ gìn. Nhà nhỏ, cỗ bàn giản dị cũng không sao, nhưng cành hoa ngày Xuân thì không thể thiếu. Vì thế, đi chợ hoa Tết cũng là nét văn hóa của người dân Thủ đô từ bao đời. Người lớn tuổi thường đi mua hoa vào sáng sớm 30 Tết, người trẻ lại thích dạo chợ đêm, vừa chụp ảnh, vừa chọn những loại hoa mới lạ để trang trí không gian sống hiện đại.

Hoa tuyết mai thu hút đông đảo người mua bởi vẻ đẹp tinh khôi. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Giữa dòng người tấp nập, chị Trần Nguyễn Thu Trang (phường Đông Ngạc) cẩn thận chọn từng cành tuyết mai, thi thoảng lại lùi ra vài bước để ngắm tổng thể. Trên tay chị là bó hoa trắng muốt, nhỏ li ti như những hạt tuyết.

“Năm nào tôi cũng đi chợ hoa Quảng An vào đêm cuối năm, giờ đã trở thành thói quen không thể thiếu mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Tuy ban đêm thì rét hơn ban ngày, nhưng tôi thấy không khí Tết rõ rệt hơn. Giữa dòng người đông đúc, giữa màu sắc của hoa, của lá, cảm giác như Xuân đang đến rất gần, náo nức vô cùng. Với tôi, mua hoa vừa là để chơi Tết, vừa là cách mang mùa Xuân về nhà,” chị Thu Trang chia sẻ.

Không xa đó, anh Trần Nhật Anh và bạn gái đang lựa những bông tulip đỏ, kết hợp thêm vài cành ly vàng. Anh cho biết đi chợ hoa đêm đã trở thành “lịch cố định” nhiều năm nay của gia đình anh.

“Hồi bé, tôi theo mẹ đi chợ hoa, từ chợ hoa Quảng An rồi đến chợ hoa Hàng Lược. Lớn lên thì đi với bạn bè, bây giờ chuẩn bị lập gia đình vẫn giữ thói quen đó. Mở đầu với “nghi thức” ấy, tự tay chọn hoa, tự tay mang về mới thấy hết ý nghĩa của Tết,” anh Nhật Anh chia sẻ.

Không chỉ là nơi giao thương, chợ hoa đêm còn giống một điểm hẹn cảm xúc. Có người tay ôm, tay vác nhưng cũng có người không mua gì nhiều, chỉ một bó hoa nhỏ. Lại cũng có nhiều bạn trẻ rủ nhau đến dạo chợ, chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc cuối năm. Những cặp vợ chồng trẻ đưa cả con nhỏ đi xem hoa, chọn mua hoa, còn những người lớn tuổi lại chọn các quầy hàng ở bên rìa chợ, thong thả ngắm hoa và nhớ về những ngày xưa cũ.

Càng về khuya, chợ càng đông. Những chuyến xe mới vẫn ùn ùn đến. Người bán tiếp tục nhập hàng, người mua lại lựa chọn. Chen chân cả tiếng đồng hồ, nhiều người rời chợ với cả ôm hoa trên vai, hỉ hả cười vui. Đào buộc ngang yên, ly và tulip được ôm trước ngực, tuyết mai đặt cẩn thận trong thùng giấy, gương mặt ai cũng ánh lên vẻ hài lòng.

Giữa nhịp sống hiện đại, nét văn hóa đi chợ hoa Tết của người Tràng An vẫn được gìn giữ theo cách riêng, không ồn ào, không phô trương, nhưng bền bỉ và giàu cảm xúc. Và ở nơi chợ hoa không ngủ ấy, mùa Xuân dường như đến sớm hơn một nhịp, lan tỏa trong tiếng cười nói rộn ràng và cảm giác mong chờ năm mới đang gõ cửa./.

