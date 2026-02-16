Dàn hoa hậu làm nhiều việc ý nghĩa ngay trước thềm năm mới Bính Ngọ

Ngay trước thềm năm mới, Lương Thùy Linh tự tay nấu cơm và trao tặng hàng trăm suất ăn miễn phí cho các bệnh nhi đang điều trị ung bướu. Trong khi đó Yến Nhi sửa sang lại nhà ở quê cho ba mẹ.

Lương Linh nấu cơm cho bệnh nhi ung bướu

Trong không khí tất bật của những ngày giáp Tết, Hoa hậu Lương Thùy Linh đồng hành cùng Câu lạc bộ từ thiện Nhất Tâm và các tình nguyện viên chuẩn bị bữa ăn thiện nguyện dành cho các em nhỏ đang điều trị ung bướu. Để kịp giờ phát cơm, nàng hậu đã thức dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị và di chuyển đến điểm nấu ăn.

Lương Linh giản dị cùng các tình nguyện viên bắt tay vào từng công đoạn chế biến, nấu nướng tại bếp ăn tình thương. Cô cho biết dù công việc nhiều và gấp rút, không khí tại bếp ăn vẫn rộn ràng tiếng cười.

Khoảng 200 suất cơm nóng hổi, đủ dinh dưỡng đã được trao tận tay các bệnh nhi cùng thân nhân. Bên cạnh những phần ăn, chương trình còn nhận được sự đồng hành của các mạnh thường quân với nhiều phần quà là nhu yếu phẩm cho các bệnh nhi.

Lương Thùy Linh chia sẻ căn bếp luôn là nơi gắn kết yêu thương, vì từ nhỏ cô đã quen với hình ảnh mẹ và bà chuẩn bị cơm cho cả nhà. “Khi có cơ hội tự tay nấu ăn cho các bệnh nhi, tôi không xem đó chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà là cách để gửi gắm tình cảm và sự ấm áp của mình đến các em. Tôi tin rằng khi mình thực sự bắt tay vào làm, sự sẻ chia sẽ trở nên chân thành và trọn vẹn hơn,” Hoa hậu gốc Cao Bằng bày tỏ.

Lương Linh cùng các tình nguyện và mạnh thường quân nấu cơm cho bệnh nhi ung bướu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đặc biệt, Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng trích một phần kinh phí cá nhân để gửi tặng phong bao lì xì, đồng thời đóng góp thêm nguồn lực cùng câu lạc bộ thiện nguyện nhằm duy trì và nâng cao chất lượng bữa ăn cho các bệnh nhi.

Những ngày cuối năm, Lương Thùy Linh cho hay cô còn ấp ủ một dự án mới trong vai trò dẫn dắt mang tên “Vẫn câu hỏi cũ – Năm nay ổn không?”. Talkshow quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của làng giải trí, cùng nhìn lại một năm đã qua bằng những câu chuyện chạm cảm xúc. Chương trình dự kiến sẽ lên sóng vào dịp Tết Nguyên Đán.

Yến Nhi sửa nhà cho ba mẹ sau lũ

Tháng 11/2025, cơn mưa lũ lịch sử đã khiến gia đình Hoa hậu Yến Nhi ở Đắk Lắk rơi vào cảnh ngập sâu và buộc phải di tản. Ngôi nhà sau đó hư hỏng nặng. Ký ức về quãng thời gian khó khăn đó trở thành động lực để nàng hậu nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ.

Yến Nhi tiết lộ kể từ khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025, cô gần như không chi tiêu gì cho bản thân. Tiền thưởng và toàn bộ cát-xê thời gian qua đều được cô gom góp gửi về quê với mong muốn sửa sang lại ngôi nhà đã xuống cấp, giúp ba mẹ có nơi ở an toàn.

Căn nhà cũ của Yến Nhi ở quê nhà Đắk Lắk . (Ảnh: CTV/Vietnam+)

"Tết năm nay đặc biệt hơn một chút vì tôi đã có thể chủ động về kinh tế. Dù nhà mới được sửa lại không quá khang trang, lộng lẫy, nhưng so với trước đây Nhi đã cảm thấy yên tâm hơn nhiều," Yến Nhi xúc động chia sẻ.

Với Yến Nhi, danh hiệu Miss Grand Vietnam 2025 đã mang đến rất nhiều thay đổi, không chỉ cho bản thân cô mà còn cho cả gia đình. Yến Nhi thổ lộ: “Lao động nghệ thuật giúp tôi có thêm cơ hội phát triển bản thân, đồng thời có điều kiện hỗ trợ gia đình tốt hơn về mặt kinh tế.”

Tết đến, không chỉ sửa nhà, Yến Nhi cũng ấp ủ dự định mở một tiệm tạp hóa nhỏ ngay tại nhà để ba mẹ có công việc nhẹ nhàng, và thu nhập ổn định hơn thay vì làm phụ hồ, bán vé số như trước đây.

Mọi năm Yến Nhi thường về quê sớm phụ giúp gia đình sắm sửa Tết, năm nay lịch trình công việc bận rộn đến tận những ngày cuối năm, khiến chuyến trở về quê nhà của cô có phần muộn màng. "Tết năm nay, Nhi chỉ mong được trở về đúng với vai trò của người con trong gia đình. Nhi sẽ phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, tự tay chuẩn bị mâm cơm cúng gia tiên và cùng gia đình đi chúc Tết họ hàng như những năm trước,” Yến Nhi cho hay.

Nhìn lại một năm qua, Yến Nhi nói điều cô mong mỏi nhất chính là bình an cho gia đình, và hy vọng miền Trung sẽ không còn phải oằn mình trước những cơn bão. Về những dự định trong năm mới, Yến Nhi cho biết cô muốn tiếp tục hoàn thiện bản thân ở nhiều khía cạnh của nghệ thuật.

Yến Nhi và mẹ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Người đẹp đặt mục tiêu trau dồi sâu hơn về diễn xuất, rèn luyện kỹ năng dẫn chương trình và nâng cao khả năng giao tiếp, đặc biệt trong môi trường quốc tế, để có thể tự tin và bản lĩnh hơn trong hành trình sắp tới.

Bên cạnh đó, cô cũng ấp ủ thực hiện một dự án mang đến giá trị thiết thực cho cộng đồng, không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt, mà hướng đến những tác động tích cực và bền vững hơn cho xã hội./.

