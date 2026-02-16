Dàn hậu Việt liên tục “đổ bộ đường đua” điện ảnh trong những tháng đầu năm

Nếu bộ phim “Hẹn em ngày nhật thực” đánh dấu sự trở lại của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trên màn ảnh rộng thì “Bus: Chuyến xe một chiều” là bước ngoặt với Á hậu Huỳnh Minh Kiên khi cô chính thức ra mắt trong vai trò diễn viên. Cả hai đều được tin tưởng giao cho vai nữ chính.

Đoàn Thiên Ân tái xuất màn ảnh rộng

Sau dự án “Nụ hôn bạc tỷ,” Đoàn Thiên Ân chính thức trở lại màn ảnh rộng với vai nữ chính thứ hai trong sự nghiệp diễn xuất với “Hẹn em ngày nhật thực.” Phim do đạo diễn Lê Thiện Viễn dẫn dắt, dự kiến ra rạp từ ngày 3/4/2026.

Trong hình ảnh đầu tiên được công bố, Thiên Ân lộ diện với hình ảnh dịu dàng, thuần khiết kiểu “em gái nhà lành,” sánh đôi cùng diễn viên Khương Lê, tạo nên không gian lãng mạn, hoài niệm và đầy chất thơ.

Lấy bối cảnh những năm cuối thập niên 1980 và 1990, bộ phim gắn liền với hiện tượng thiên nhiên đặc biệt - nhật thực toàn phần diễn ra vào ngày 24/10/1995. Yếu tố kỳ bí của khoảnh khắc lịch sử này đan xen cùng câu chuyện tình yêu giữa hai con người đến từ hai thế giới khác biệt, tạo nên bản tình ca lãng mạn, sâu lắng nhưng cũng day dứt và ám ảnh.

Chia sẻ về vai diễn, Thiên Ân cho biết: “Tôi xem mỗi dự án là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành. ‘Hẹn em ngày nhật thực’ mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc, bởi đây là một nhân vật có chiều sâu nội tâm, đòi hỏi sự tiết chế và thấu cảm. Tôi hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy một Thiên Ân khác: chín chắn, lắng đọng và giàu cảm xúc hơn.”

Thiên Ân phía sau hậu trường phim dưới thời tiết như đổ lửa. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Thiên Ân khi vai diễn Thúy Vân trong “Nụ hôn bạc tỷ” đã đưa cô trở thành gương mặt tiềm năng của điện ảnh Việt. Thành công của bộ phim không chỉ giúp dự án chạm mốc doanh thu trăm tỷ mà còn mang về giải “Nữ diễn viên được yêu thích nhất” (hạng mục điện ảnh) tại Ngôi Sao Xanh 2025 và giải “Rising Star” tại Đẹp Awards 2025 cho Thiên Ân.

Những thành tích này là “trái ngọt” cho hành trình bền bỉ học tập, rèn luyện và nghiêm túc theo đuổi đam mê diễn xuất của Thiên Ân. Vượt ra khỏi hào quang của danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, người đẹp đang từng bước khẳng định hình ảnh một diễn viên trẻ có thực lực. Vì thế, sự trở lại trong năm 2026 với vai nữ chính được xem là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp nghệ thuật của cô.

Á hậu Huỳnh Minh Kiên "chạm ngõ" điện ảnh

“Đường đua” điện ảnh 2026 còn chứng kiến màn ra mắt chính thức của Á hậu Huỳnh Minh Kiên trong vai trò diễn viên. Khác với sắc màu lãng mạn của “Hẹn em ngày nhật thực,” poster phim “Bus: Chuyến xe một chiều” mang đến cảm giác ma mị, u tối và bí ẩn, hé lộ màu sắc tâm linh gây nhiều tò mò.

Trong năm 2025, Minh Kiên cho biết cô góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh đa thể loại gồm “Bus: Chuyến xe một chiều,” “Trại buôn người,” “Giao điểm sinh tử.” Trong đó, “Bus: Chuyến xe một chiều” của đạo diễn Luk Vân là dự án đầu tiên sẽ ra mắt trong năm nay, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình “lấn sân” sang lĩnh vực diễn xuất của á hậu.

Lần đầu đảm nhận vai nữ chính trong một tác phẩm điện ảnh, Minh Kiên cho biết cô có cơ hội thể hiện bản thân qua nhân vật mang chiều sâu tâm lý, đòi hỏi sự biến hóa tinh tế trong biểu cảm và cảm xúc. Đóng cùng cô có diễn viên Vân Trang, Vĩnh Đam, Phí Phương Anh…

Minh Kiên chia sẻ: "Tôi cảm nhận rõ hơn niềm hạnh phúc khi được sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc của nhân vật.” (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Minh Kiên cho hay: “Tôi đã phải học cách lắng nghe bản thân, quan sát rất nhiều và dành thời gian nghiên cứu tâm lý nhân vật. Có những phân cảnh đòi hỏi phải đào sâu cảm xúc, vượt qua giới hạn an toàn của chính mình. Nhưng cũng nhờ vậy, tôi cảm nhận rõ hơn niềm hạnh phúc khi được sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc của nhân vật.”

Với Minh Kiên, bắt đầu với điện ảnh không đơn thuần là sự thử nghiệm, mà là một lựa chọn nghiêm túc, lâu dài. Cô mong muốn từng bước xây dựng hình ảnh một diễn viên có chiều sâu, thay vì chỉ dừng ở danh xưng á hậu. “Bus: Chuyến xe một chiều” dự kiến khởi chiếu từ 20/3 tới./.

Bên cạnh Đoàn Thiên Ân và Huỳnh Minh Kiên, màn ảnh rộng năm 2026 còn chào đón sự trở lại của Hoa hậu Trần Tiểu Vy với dự án “Ốc mượn hồn” do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thực hiện. Trong phim, Tiểu Vy có màn kết hợp cùng đàn anh Quốc Trường và dàn diễn viên trẻ như Anh Phạm, Yến Đan… Hoa hậu Việt Nam 2018 cho biết đây là nhân vật có chiều sâu tâm lý lớn nhất mà cô từng đảm nhận, đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc về diễn xuất lẫn nội tâm.

