Tết Ramưvan - nét đẹp văn hóa đoàn viên của người Chăm ở Khánh Hòa

Hòa chung niềm vui đón Xuân mới Bính Ngọ 2026, trong ba ngày 16, 17 và 18/2, Tết cổ truyền Ramưvan của đồng bào Chăm Hồi giáo Bàni và Hồi giáo Islam ở tỉnh Khánh Hòa cũng diễn ra đồng thời, tạo thêm không khí vui tươi, phấn khởi đón năm mới; qua đó cùng chung tay xây dựng quê hương, góp sức đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Cả sư Báo Hùng (75 tuổi, thôn Văn Lâm 2, xã Thuận Nam) - Chủ trì chùa ở xã Thuận Nam, cho biết đây là cái Tết tuyệt vời vì trải qua chu kỳ 32 năm Tết cổ truyền Ramưvan mới trùng ngày, trùng tháng và trùng năm với Tết Nguyên đán. Tết cổ truyền Ramưvan có một nét văn hóa đặc trưng đó là lễ tảo mộ - phong tục rất quan trọng cũng là tôn giáo, tín ngưỡng của người Chăm theo đạo Bàni. Tất cả thực hiện với một mục đích cao cả là thể hiện lòng biết ơn ông, bà tổ tiên.

Tại các nghĩa trang, dưới sự chủ lễ của các thầy Char (chủ lễ), người thân dùng tay vun đất, làm sạch từng phần mộ với hàm ý dọn dẹp và chăm sóc phần mộ cho người đã khuất. Sau đó, những trầu cau, trà nước, bánh trái... được thành kính dâng lên tổ tiên cùng mong ước tổ tiên phù hộ, cầu mưa thuận gió hòa, cuộc sống an yên… Ngay sau khi nghi thức tảo mộ kết thúc, người Chăm Bàni quay về nhà làm lễ cúng gia tiên. Đây là dịp để những người con xa xứ trở về sum vầy, tận hưởng tình cảm ấm áp bên gia đình.

Tại các làng Chăm ở các xã Thuận Nam, Xuân Hải, Ninh Phước, Phước Dinh và phường Đô Vinh, những ngày này, không khí vui đón Tết cổ truyền Ramưvan trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Con, cháu dòng tộc theo đạo Hồi giáo Bàni làm lễ tảo mộ tại nghĩa trang xã Xuân Hải. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Ngay từ sáng sớm 16/2, đồng bào Chăm đã bắt đầu hành trình đến các nghĩa trang để tổ chức lễ tảo mộ. Đây là nghi thức rất quan trọng của mỗi người theo đạo, mang ý nghĩa "mời" tổ tiên và những người đã khuất cùng về với gia đình để hưởng một mùa Tết ấm cúng, an lành và hạnh phúc.

Trong trang phục truyền thống tuyệt đẹp của đồng bào Chăm, bà Kiều Thị Thanh (ở xã Ninh Phước) phấn khởi cho biết, cũng giống như Tết Nguyên đán của đồng bào Kinh, Ramưvan là Tết cổ truyền rất quan trọng của đồng bào Chăm theo đạo Bàni và Hồi giáo Islam trong năm. Tết là thời gian quý báu để mọi người, mọi gia đình cùng nhau sum họp bên gia đình.

Để đồng bào Chăm theo đạo đón Tết vui tươi, an toàn và tiết kiệm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành có liên quan, chính quyền các địa phương có đồng bào theo đạo sinh sống quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đồng bào cùng nhau hưởng một mùa Tết thật sự ấm cúng, vui tươi theo đúng phong tục truyền thống; đảm bảo an ninh, an toàn và tiết kiệm.

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi dịp Tết cổ truyền của đồng bào, đồng thời tạo khí thế thi đua lao động sản xuất, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, động viên, chúc tết Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni và cộng đồng Hồi giáo Islam tại các chùa, thánh đường, cơ sở thờ tự…; thăm chúc tết các chức sắc, tôn giáo, các nhân sỹ trí thức, người có uy tín trong đồng bào và cán bộ công chức, viên chức cũng như người dân theo đạo hưởng một mùa Tết thật vui tươi, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và đúng quy định.

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã ân cần chia sẻ, động viên đồng bào tiếp tục ra sức thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập, cải thiện hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần; cùng chung tay thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do chính quyền địa phương, Mặt trận, đoàn thể phát động.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng mong muốn các chức sắc, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một lòng theo Đảng, tin tưởng vào đường lối đổi mới của đất nước; thực hiện tốt tinh thần đoàn kết với các dân tộc trong tỉnh; phản bác, đấu tranh chống lại các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước; chung tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bà Chamaléa Thị Thủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa, thông tin sau khi sáp nhập hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, địa phương có trên 31.500 người Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni và Hồi giáo Islam, sinh sống tập trung ở khu vực phía Nam của tỉnh.

Tết Ramưvan không chỉ là dịp để cộng đồng người Chăm thực hành các nghi lễ tôn giáo, tưởng nhớ tổ tiên, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm và những giá trị văn hóa đặc trưng. Với bề dày lịch sử và bản sắc độc đáo, Tết Ramưwan trở thành nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong đời sống của người dân nơi đây.

Con, cháu dòng tộc theo đạo Hồi giáo Bàni mặc bộ áo truyền thống thực hiện nghi lễ tảo mộ tại nghĩa trang, mời tổ tiên về chung vui Tết Ramưvan. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa chia sẻ thêm, những năm qua, bằng các nguồn lực đầu tư của Trung ương, của tỉnh cũng như sự nỗ lực chung tay của người dân, bộ mặt kinh tế-xã hội vùng đồng bào đã có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nói chung và người Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni và Hồi giáo Islam nói riêng ngày một được nâng lên.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu và các thiết chế văn hóa tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được đầu tư bài bản, khang trang, được giữ gìn và phát huy, góp phần đáng kể vào sự phát triển chung trong kho tàng văn hóa các dân tộc của đất nước.

Những kết quả đó đã góp phần tạo thêm động lực mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển bền vững, toàn diện cho các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh./.

