Giữ hồn Tết Việt từ những cành hoa giấy Thanh Tiên

Tết đến, trong không gian thờ tự của nhiều gia đình xứ Huế lại hiện diện những cành hoa giấy rực rỡ, trang nghiêm. Ít ai biết rằng, vẻ đẹp mộc mạc ấy được tạo nên từ bàn tay khéo léo của những nghệ nhân làng Thanh Tiên – ngôi làng ven hạ lưu sông Hương đã bền bỉ giữ nghề làm hoa giấy suốt hơn 300 năm qua.

Làng Thanh Tiên thuộc xã Phú Mậu (thành phố Huế), cách cầu Trường Tiền khoảng 8 km. Nghề làm hoa giấy nơi đây gắn chặt với đời sống tín ngưỡng của người dân. Trước kia, hoa giấy thường được trưng trên bàn thờ gia tiên, tại các miếu, am, trang và được thay hoa mới khi kết thúc năm cũ - như một nghi thức mở đầu cho năm mới an lành, đủ đầy.

Người dân Thanh Tiên chủ yếu làm nông. Khi mùa vụ khép lại, từ khoảng tháng 8 âm lịch, các gia đình bắt đầu chuẩn bị tre, lùng (là một loại tre dẻo) trồng sau vườn để chẻ, vót, nhuộm màu, phơi khô làm cành hoa. Trong đó, hoa sen giấy - biểu tượng văn hóa Việt, là sản phẩm nổi bật, thường xuất hiện trong các lễ hội và không gian văn hóa của Huế.

Hiện nay, trong làng chỉ còn khoảng 10 hộ gia đình giữ nghề. Mỗi cành hoa giấy Thanh Tiên là sự kết hợp hài hòa giữa nhiều loài hoa, điểm xuyết nụ đỏ và lá lúa xanh, gợi nhắc về nghề nông ven sông Hương.

Trong khuôn khổ chương trình “Nét đẹp Việt mùa 3: Chạm vào di sản” do TikTok Việt Nam tổ chức, làng hoa giấy Thanh Tiên đã được giới thiệu tới đông đảo công chúng qua nền tảng số. Những cành hoa giấy không chỉ tiếp tục giữ hồn Tết Việt trong không gian truyền thống, mà còn mở ra cách lan tỏa mới cho di sản, để giá trị xưa được chạm tới bằng nhịp sống đương đại./.