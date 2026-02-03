Nhã nhạc Cung đình Huế: Tiếp nối mạch nguồn di sản, quảng bá tại Australia

Chuỗi hoạt động trình diễn nghệ thuật Nhã nhạc Cung đình Huế và múa Cung đình Huế được tổ chức tại 3 thành phố Sydney, Darwin và Canberra theo lời mời của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia nhằm quảng bá hình ảnh đô thị di sản Huế và Thành phố Festival của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Chương trình đang diễn ra và kéo dài tới ngày 8/2 nằm trong chương trình đối ngoại văn hóa của Thành phố Huế, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, thắt chặt quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác bền vững giữa Huế với các địa phương của Australia.

Những tác phẩm tiêu biểu trong chương trình mang đến cho khán giả Australia và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cơ hội tiếp cận chiều sâu thẩm mỹ cung đình, cảm nhận bản sắc văn hóa Huế – Việt Nam, đồng thời thấy được sự tiếp nối của di sản trong đời sống đương đại.

Theo thông tin từ ban tổ chức, chuỗi hoạt động được triển khai theo hình thức kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật, quảng bá hình ảnh, truyền thông điểm đến và kết nối hợp tác du lịch, tập trung giới thiệu du lịch di sản và trải nghiệm văn hóa Huế tới công chúng sở tại, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Qua đó, hình ảnh Đô thị di sản Huế và Thành phố Festival của Việt Nam được lan tỏa bằng Nhã nhạc Cung đình Huế.

Chương trình biểu diễn do các nghệ sỹ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thực hiện, giới thiệu có chọn lọc những tác phẩm tiêu biểu của Nhã nhạc và múa cung đình Huế, giúp khán giả quốc tế tiếp cận chiều sâu thẩm mỹ cung đình, bản sắc văn hóa Việt Nam và sự tiếp nối của di sản trong đời sống đương đại.

Hình ảnh vẻ đẹp truyền thống Huế trong đời sống đương đại. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, trong lịch sử, Nhã nhạc Cung đình Huế có lịch sử lâu đời, và phát triển rực rỡ trong giai đoạn Triều Nguyễn. Dòng nhạc cung đình triều Nguyễn được các chuyên gia đánh giá thực sự là một điển hình cho âm nhạc bác học Việt Nam.

Trong thời nhà Nguyễn, âm nhạc cung đình được dùng trong các dịp tế lễ: Tế Đại triều (2 tháng/lần), Thường triều (4 tháng/lần), lễ tế Nam Giao, Tịch điền, sinh nhật vua và hoàng hậu, lễ đăng quang, lễ tang của vua và hoàng hậu, đón tiếp sứ thần...

Đời vua Thành Thái, đội nhã nhạc có 120 người, sau lấy thêm 20 đồng ấu. Sang đến đời vua Khải Định tuyển thêm 30 đồng ấu vào đội. Nhã nhạc có vị trí đặc biệt quan trọng, những người hoạt động lâu năm, có kinh nghiệm trong nghề sẽ được triều đình phong hàm, phong tước.

Nhằm thể hiện phong thế, nghi vệ của triều đình, triều Nguyễn lập ra ban Đại nhạc dùng trong các cuộc đại lễ và ban Tiểu nhạc phục vụ trong các cuộc vui, ca múa. Loại nhạc ngự dành riêng cho triều đình này sau được gọi là nhạc cung đình. Đặc biệt, trong tất cả các nhạc khí và nhạc cụ giá trị nhất của Việt Nam đều có mặt trong dàn nhạc cung đình triều Nguyễn, gắn với các tiết tấu phong phú và các bài bản có nội dung sâu sắc.

Thông qua các hoạt động tại 3 thành phố của “xứ sở chuột túi,” Thành phố Huế muốn gửi gắm thông điệp về một đô thị di sản đang phát triển năng động, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, từng bước khẳng định sức hấp dẫn trong tiến trình hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Australia./.

