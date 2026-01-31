Miss Multicultural World: Cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp văn hóa sẽ diễn ra tại Hà Nội

Hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ, trong năm 2026, Phan Oanh Media sẽ tổ chức hai cuộc thi sắc đẹp lớn tại Nhà hát Hồ Gươm. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một cuộc thi nhan sắc chuyên biệt, lấy văn hóa làm trục giá trị trung tâm, hướng tới tôn vinh các giá trị văn hóa, nghệ thuật và vẻ đẹp bền vững của người phụ nữ Việt Nam nói riêng, cũng như phụ nữ thế giới nói chung.

Theo đó, cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 sẽ diễn ra đêm chung kết ngày 5/4, và Miss Multicultural World 2026 dự kiến chung kết ngày 28/6.

Giữ vai trò Trưởng Ban tổ chức kiêm Trưởng Ban giám khảo của các cuộc thi là Hoa hậu Phan Kim Oanh. Cô đăng quang Mrs Grand International 2022 và là Hoa hậu đầu tiên tại Việt Nam được giữ danh hiệu trong hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Việc lựa chọn không gian nghệ thuật mang tính biểu tượng của Thủ đô có dụng ý từ định hướng đưa các sân chơi nhan sắc trở về với giá trị cốt lõi – nơi vẻ đẹp hình thể song hành cùng chiều sâu văn hóa và tinh thần nghệ thuật đương đại.

Với Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026, ban tổ chức mở rộng đối tượng thí sinh từ 17–33 tuổi, chưa lập gia đình, sau giai đoạn tập trung vào các sân chơi dành cho phụ nữ trưởng thành. Thí sinh đăng quang sẽ được cử tham dự Miss Multicultural World 2026 vào tháng 6/2026, Á hậu 1 dự thi Miss Eco International 2026 vào tháng 5/2026 tại Ai Cập.

Các hoa hậu trưởng thành từ "hệ sinh thái" của Phan Oanh Media và đại diện ban tổ chức. (Ảnh: BTC)

Trong khi đó, ở tầm quốc tế, Miss Multicultural World do Hoa hậu Phan Kim Oanh sáng lập và nắm giữ bản quyền, hiện đã có đại diện của hơn 30 quốc gia đăng ký tham gia và dự kiến quy tụ khoảng 50 quốc gia, vùng lãnh thổ trong mùa giải năm nay như Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ, Myanmar, Liberia, Philippines, Singapore, Nepal, Mexico, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Indonesia...

Việc Việt Nam đăng cai cuộc thi được xem là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước và khẳng định năng lực tổ chức sự kiện sắc đẹp mang tầm vóc quốc tế.

Ngoài ra, “bà trùm” Phan Kim Oanh cho biết sẽ tiếp tục duy trì các sân chơi dành cho phụ nữ trưởng thành như Mrs Grand Vietnam và Mrs Earth Vietnam, tôn vinh vai trò, trí tuệ và đóng góp xã hội của phụ nữ hiện đại.

Chia sẻ về việc không ngừng đầu tư cho các sân chơi nhan sắc thời gian qua, Hoa hậu Kim Oanh thừa nhận việc tổ chức các cuộc thi như vậy rất tốn kém và nhiều áp lực, đặc biệt là công tác tuyển chọn thí sinh. Song, cô khẳng định toàn bộ lệ phí đều minh bạch và bản thân tự chủ nguồn lực, không có "đại gia chống lưng."

“Tôi mong muốn xây dựng những cuộc thi mang tính định hướng, lan tỏa lối sống đẹp và giá trị bền vững,” Hoa hậu Phan Kim Oanh khẳng định./.

Hoa hậu Phan Kim Oanh và Hoa hậu Nguyễn Thị Thưa tại lễ công bố chiều nay. (Ảnh: BTC)

Chung kết Miss Intercontinental lần thứ 53: Nga đăng quang, Việt Nam lọt top 23 Cuộc thi Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53 chính thức khép lại với kết quả Á hậu Thu Ngân lọt top 23. Vương miện Hoa hậu thuộc về đại diện Nga - Varvara Yakovenko.