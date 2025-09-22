Hoa hậu Đoàn Thiên Ân tái xuất màn ảnh rộng với vai chính đầy thử thách

Là một trong những hoa hậu đã để lại dấu ấn nổi bật trong vai trò Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (2022), Đoàn Thiên Ân tiếp tục thử thách bản thân và cảm xúc của chính mình khi cho hay cô sẽ đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh “Thơ tình gửi ma sơ.”

“Ân cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi được đồng hành cùng bộ phim. Đây là cơ hội quý giá để Ân được thử sức ở một hành trình mới, để kể một câu chuyện ý nghĩa đến khán giả. Ân xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đạo diễn Lê Thiện Viễn và nhà sản xuất Lý Minh Thắng vì sự tin tưởng, và Ân sẽ nỗ lực hết mình để không phụ sự kỳ vọng này,” Đoàn Thiên Ân chia sẻ về dấu mốc khởi động cho hành trình nghệ thuật nhiều cảm xúc sắp tới.

“Thơ tình gửi ma sơ” là bộ phim do Lê Thiện Viễn đạo diễn và Lý Minh Thắng sản xuất. Đây đều là những tên tuổi uy tín và giàu kinh nghiệm trong làng điện ảnh Việt Nam. Theo thông tin từ đoàn làm phim, “Thơ tình gửi ma sơ” vừa chính thức khai máy.

Với cốt truyện giàu tính nhân văn cùng chiều sâu cảm xúc, phía nhà sản xuất cho hay việc lựa chọn Đoàn Thiên Ân vào vai nữ chính không chỉ đến từ nhan sắc và sức hút truyền thông, mà còn bởi sự nghiêm túc, tinh thần cầu thị và mong muốn học hỏi của cô trong lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy.

“Ân cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi được đồng hành cùng bộ phim," Hoa hậu Thiên Ân chia sẻ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trước đó, Thiên Ân đã gây ấn tượng với khán giả qua vai Bảy Loan trong “Công tử Bạc Liêu” và thành công khi góp mặt trong bộ phim trăm tỷ “Nụ hôn bạc tỷ.” Những trải nghiệm đó đã góp phần tạo nền tảng vững chắc để cô tự tin bước vào vai diễn mới.

Bộ phim “Thơ tình gửi ma sơ” hiện đang trong giai đoạn sản xuất và sẽ sớm ra mắt khán giả trong thời gian tới. Sự góp mặt của hoa hậu, diễn viên Đoàn Thiên Ân với vai trò nữ chính được cho là yếu tố gây tò mò, bất ngờ và cảm xúc mới lạ cho khán giả yêu điện ảnh Việt Nam.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Thiên Ân còn tích cực tham gia nhiều hoạt động giải trí, nghệ thuật và sự kiện quốc tế. Gần đây nhất, cô liên tục góp mặt tại các sự kiện lớn trong và ngoài nước, khẳng định hình ảnh một nghệ sỹ trẻ đa tài, hiện đại và hội nhập./.

