Xuân Bính Ngọ 2026: Lan tỏa giá trị Tết truyền thống Việt tại nước bạn Thái Lan

Trong khuôn viên ngôi chùa Việt mang tên Phổ Phước ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, chiều 15/2 (tức 28 tháng Chạp) bỗng rộn ràng hơn thường lệ khi hàng chục người là du học sinh Việt Nam cùng bạn bè người Thái, người lao động Việt Nam tại Thái Lan tề tựu tại ngôi chùa để tham gia chương trình gói bánh chưng đón Tết Bính Ngọ 2026.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Bangkok, bà Đỗ Thúy Hà, làm việc tại Trung tâm ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam (nhà tổ chức chương trình), cho biết mọi năm vào dịp Tết đến Xuân về, Trung tâm vẫn hay tổ chức gói bánh chưng cho các bạn sinh viên, cộng đồng người Việt tại Bangkok.

Chương trình năm nay có sự khác biệt là được tổ chức tại Chùa Phổ Phước với sự tham gia của hơn 40 chú tiểu người Thái Lan đang tu tập tại ngôi chùa này và rất háo hức tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán đón Tết của người Việt Nam qua việc gói bánh chưng, bánh tét. Đồng thời, chương trình có sự phối hợp tổ chức của Hội sinh viên Việt Nam tại Thái Lan.

Trong không khí vui tươi của những ngày giáp Tết, các bạn sinh viên cả người Việt và người Thái hào hứng chia sẻ với nhau về phong tục đón Tết cổ truyền của mỗi nước, trong đó chiếc bánh chưng, bánh tét hiện diện như một điểm nhấn không thể thiếu trong mâm cỗ Tết Việt truyền thống.

Du học sinh Việt Nam tích cực tham gia hoạt động gói bánh chưng Tết. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Sôi động nhất là đến tiết mục gói bánh chưng khi các bạn người Việt không chỉ thể hiện sự khéo léo trong từng động tác cắt lá xếp vào khuôn, đong gạo đong đỗ, rồi gói ghém, buộc lạt… mà còn hướng dẫn tỉ mỉ cho các bạn Thái cũng như các chú tiểu đang ngồi chăm chú theo dõi.

Bạn Bích Phượng, học viên thạc sỹ tại Đại học Chulalongkorn, hào hứng cho biết: “Năm nay là năm đầu tiên em không về quê trước giao thừa, nên em tham gia chương trình ‘Đi chơi đi’ với chủ đề gói bánh chưng cho Tết truyền thống của Việt Nam. Trước đây, em đã được ông nội dạy gói bánh chưng nhưng mà từ rất lâu rồi. Sau khi đi làm thì em đã không thực hiện lại gói bánh chưng. Năm nay là năm đầu tiên ăn Tết ở nước ngoài, tham gia chương trình này khiến em nhớ lại thời thơ ấu được ông dạy gói bánh chưng và nhớ lại những hoạt động truyền thống văn hóa của Tết Việt Nam. Em rất vui khi có thể lan tỏa giá trị văn hóa của Tết truyền thống Việt Nam tại nước bạn Thái Lan."

Cùng chồng và cậu con trai nhỏ tới tham gia chương trình, chị Thiên Hương cho biết mặc dù năm nay không thu xếp để về quê được nhưng chị vẫn muốn em bé được tiếp xúc với không khí văn hóa Tết truyền thống của Việt Nam.

Chị Hương nói: “Đến đây, em cũng được trải nghiệm in tranh, ghi lời chúc lên câu đối và xem mọi người làm bánh chưng. Từ trước đến nay em chưa bao giờ được làm bánh chưng cũng như là xem trực tiếp quy trình một chiếc bánh chưng được làm ra như thế nào, nên em cũng thấy khá là thích thú với sự kiện này."

Bà Đỗ Thúy Hà chia sẻ rằng một chiếc bánh chưng trong thời hiện đại không phải điều gì quý giá, nhưng vào những dịp năm hết Tết đến như thế này, nhất là đối với những người sống xa quê hương, được tập trung về đây gói bánh chưng không đơn thuần chỉ là được chiếc bánh để mang về đón Tết mà sâu xa hơn là được quay về với truyền thống của Việt Nam mình.

Bà nhấn mạnh: “Khi gói một cái bánh, mình bỏ đỗ bỏ gạo gói vào trong lá dong như vậy không chỉ là gói đỗ gói gạo không, mà mình còn gói cả ký ức của gia đình, hương vị của quê hương, truyền thống của cha ông, và cũng là tình huynh đệ, tình chị em, tình hữu nghị giữa lớp trẻ của hai nước Thái Lan và Việt Nam."

Bà Đỗ Thúy Hà - Giám đốc Trung tâm văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam cùng một chú tiểu tại Chùa Phổ Phước khoe chiếc bánh tét tự gói với sự hướng dẫn của các bạn Việt Nam. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Theo bạn Phạm Nguyễn Như Quỳnh, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Thái Lan, trong năm học 2025-2026, Hội sinh viên Việt Nam tại Thái Lan tổ chức một chuỗi sự kiện mang tên 'Đi chơi đi' nhằm mục đích kết nối, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Thái Lan cho các bạn sinh viên cả hai nước.

Trong dịp Tết lần này, Hội sinh viên đã phối hợp với Bộ môn Tiếng Việt của trường Đại học Chulalongkorn và Trung tâm văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam để tổ chức một chương trình về Tết truyền thống với hoạt động chính là gói bánh chưng.

Như Quỳnh cho rằng hoạt động kết nối giao lưu văn hóa là một hoạt động thiết thực và cũng nhằm mục đích để cho các bạn hiểu được về các nền văn hóa, Thái Lan có đặc điểm gì khác với Việt Nam, và qua đó chính bản thân các bạn cũng trở thành những đại sứ văn hóa để quảng bá hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè Thái Lan và quốc tế./.

Tết cộng đồng 'Xuân quê hương': Điểm hẹn thân thuộc của người Việt tại Nhật Bản Mặc dù thời tiết mưa tuyết và giá lạnh nhưng chương trình Tết cộng đồng “Xuân quê hương 2026” đã thu hút khoảng hơn 800 kiều bào, từ các em nhỏ đến người già và bạn bè người Nhật Bản.