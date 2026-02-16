Xuân Bính Ngọ 2026: Ấm tình đoàn kết cộng đồng người Việt tại Cuba

Hòa chung không khí đón Tết cổ truyền của dân tộc, tối 14/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã tổ chức chương trình “Xuân Quê hương 2026” đón chào đón năm mới Bính Ngọ và tôn vinh tình đoàn kết, gắn bó của cộng đồng người Việt Nam tại Cuba.

Tham dự sự kiện có hơn 100 khách mời là các gia đình bà con người Việt Nam, sinh viên, cán bộ, chuyên gia đang làm việc và học tập tại nước sở tại, và đặc biệt là Đại sứ các nước ASEAN, gồm Lào, Campuchia, Timor Leste, Malaysia, Myanmar và Indonesia.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long nhấn mạnh đất nước ta đang tập trung dồn lực, “vươn mình” để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội XIV của Đảng. Để đạt được mục tiêu đó, sự đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài có vai trò hết sức quan trọng.

Đại sứ Lê Quang Long tái khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn xác định người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba, Lê Quang Long, gửi lời chúc mừng Năm mới tới cộng đồng người Việt Nam. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Đại sứ Lê Quang Long tin tưởng rằng, dù xa xôi và còn nhiều khó khăn, cộng đồng người Việt Nam tại Cuba sẽ muôn người như một, cùng một niềm tin, ý chí, nỗ lực hướng tới thực hiện khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc như lời căn dặn của Bác Hồ “Mỗi kiều bào phải là một đại sứ của nhân dân Việt Nam, thi đua, phấn đấu, cùng nhau góp sức vào sự nghiệp chung của cả dân tộc…”.

Đại sứ Lê Quang Long cũng kêu gọi cộng đồng người Việt Nam ở Cuba cùng chung sức tiếp tục thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện song phương, và quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta tới bạn bè quốc tế.

Trong không khí ấm tình gia đình và bạn bè, toàn thể khách mời cùng nhau chúc mừng Năm mới Bính Ngọ 2026 và thưởng thức các món ăn dân tộc như nem rán và bánh chưng, cũng như những tiết mục văn nghệ chào Xuân của các học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Cuba.

Chương trình Tết cộng đồng-Xuân quê hương do Đại sứ quán tổ chức hằng năm luôn là dịp để nhiều thế hệ người Việt tại Cuba cùng nhau trải nghiệm không gian và hương vị Tết cổ truyền Việt Nam, để nhớ và hiểu thêm về phong tục truyền thống của dân tộc./.

Không khí tất bật, rộn ràng tại nhà bếp trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba. (Ảnh: Ngọc Duy/TTXVN)

