Giữ “hồn quê” qua màu bánh chưng xanh trên đất Triệu Voi

Cái nắng chói chang ở thủ đô Vientiane của nước bạn Lào cũng không làm giảm bầu không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại khắp các ngõ ngách ở thủ đô Vientiane, mặc dù ướt đẫm mồ hôi nhưng bà con kiều bào vẫn hào hứng quây quần bên nhau cùng gói bánh chưng.

Đây không chỉ là nghi thức chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền, mà còn là hành trình gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, sự kết nối thế hệ và niềm tin của những người con xa xứ hướng về Tổ quốc.

Chợ Thongkhankham - “Phố Tết” rực rỡ và những chuyến hàng xuyên biên giới

Ngay từ giữa tháng Chạp, chợ Thongkhankham - trung tâm giao thương thực phẩm lớn nhất thủ đô - đã chuyển mình thành “thị trường Tết thuần Việt." Điểm nhấn thu hút nhất là các dãy hàng bán nguyên liệu gói bánh chưng, với những sạp hàng lá dong rừng bản to, xanh mướt cùng lạt giang dẻo dai và các mặt hàng thực phẩm mang đậm hương vị quê hương như gạo nếp, đỗ xanh, nước mắm truyền thống, hành muối và củ kiệu chua ngọt cũng được bày bán dồi dào.

Khu bán lá dong tại chợ Thongkhankham ở thủ đô Vientiane những ngày giáp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Tại các quầy thực phẩm, cảnh mua bán diễn ra tấp nập bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Lào. Người dân tỉ mẩn chọn lựa từng xấp lá dong, những miếng thịt ba chỉ tươi ngon để chuẩn bị cho mâm cỗ truyền thống. Đáng chú ý, nhiều người dân Lào cũng hào hứng tham quan, tìm hiểu cách gói bánh và mua sắm các loại mứt truyền thống của Việt Nam.

Sự hiện diện của hàng Tết Việt tại chợ Thongkhankham không chỉ đơn thuần là hoạt động thương mại, mà còn là minh chứng cho sự hội nhập nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hóa của cộng đồng người Việt tại nước bạn Lào.

Chùa Phật Tích - Điểm tựa tâm linh và ngày hội gói bánh chưng cộng đồng

Cách đó không xa, tại chùa Phật Tích thủ đô Vientiane - ngôi chùa có lối kiến trúc đậm chất vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam, không khí chuẩn bị Tết còn mang thêm màu sắc thiêng liêng và ấm áp.

Ngay từ cổng chùa, các khu trang trí Tết đã được dựng lên rực rỡ với sắc đỏ của câu đối, đèn lồng và hương thơm đặc trưng của hương Quảng Phú Cầu được gửi sang từ quê nhà. Những chậu đào bích, quất cảnh đan xen cùng hoa Chăm-pa bản địa tạo nên một không gian giao thoa văn hóa độc đáo.

Tâm điểm của chuỗi hoạt động đón Xuân tại chùa Phật Tích là “Ngày hội gói bánh chưng cộng đồng." Hàng trăm kiều bào từ người già đến trẻ nhỏ, cùng các tăng ni, phật tử và cả những người bạn Lào yêu mến Việt Nam đã cùng quây quần bên nhau để gói bánh chưng trong tiếng cười nói rộn ràng.

Rộn ràng "sắc Tết Việt Nam" tại chùa Phật Tích thủ đô Vientiane ở Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Trong không khí bồi hồi xúc động, bạn Phonmani Suksavath, sinh viên năm 3, Đại học Quốc gia Lào, hào hứng chia sẻ rằng em cảm thấy rất vinh dự khi được tự tay gói những chiếc bánh chưng để dâng cúng tại chùa trong dịp Tết cổ truyền của Việt Nam. Đây là cách tuyệt vời nhất để giới trẻ Lào được tìm hiểu về ý nghĩa tâm linh và sự thiêng liêng trong ngày Tết cổ truyền của Việt Nam.

Cùng chung cảm xúc, bạn Duangkamoun Phounsavath, sinh viên năm 3, Đại học Quốc gia Lào, cho biết em cảm thấy rất phấn khích khi lần đầu được trải nghiệm gói bánh chưng. Hoạt động này giúp em không chỉ hiểu thêm về ẩm thực của Việt Nam, mà em còn cảm nhận được lối sống tình cảm, sự gắn kết giữa người dân hai nước Lào-Việt.

Duangkamoun Phounsavath hy vọng những hoạt động như thế này sẽ được nhân rộng để thế hệ trẻ người Lào thêm hiểu và yêu mến văn hóa, phong tục tập quán đặc sắc của người bạn láng giềng Việt Nam.

Bánh chưng xanh - Nhịp cầu văn hóa và niềm tin hướng về Tổ quốc

Trong không khí hân hoan đón Xuân Bính Ngọ 2026, Thượng tọa Thích Minh Quang - Trưởng Ban Điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào, Trụ trì chùa Phật Tích thủ đô Vientiane, đã có những chia sẻ đầy xúc động về tâm thế của cộng đồng người Việt Nam tại Lào đón Tết cổ truyền Xuân Bính Ngọ 2026.

Thượng tọa Thích Minh Quang cho biết, năm nay, bầu không khí tại chùa cũng như trong cộng đồng bà con kiều bào nhộn nhịp hơn hẳn nhờ những tin vui vang dội từ quê nhà. Thượng tọa nhấn mạnh, năm 2025 vừa qua, Việt Nam đã đạt được những bước nhảy vọt với mức tăng trưởng kinh tế trên 8% - một kết quả ấn tượng sau nhiều năm.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng Ban Điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào, Trụ trì chùa Phật Tích thủ đô Viêng Chăn, chia sẻ về tâm thế của cộng đồng người Việt Nam tại Lào đón Tết Cổ truyền Xuân Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đặc biệt, sự thành công rực rỡ của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực sự truyền cảm hứng và niềm tin sắt son cho cộng đồng bà con kiều bào tại Lào. Với những quyết sách đúng đắn đã được đề ra, cộng đồng kiều bào tại Lào hoàn toàn tin tưởng vào một đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới phồn vinh.

Chính niềm tự hào đó đã thôi thúc cộng đồng kiều bào tại Lào đoàn kết hơn, trang hoàng đẹp hơn để ngôi chùa Phật Tích rực rỡ hơn mọi năm. Đó không chỉ là sự chào đón mùa Xuân mới, mà còn là cách bà con kiều bào tại Lào hòa cùng nhịp đập chung của Đất Mẹ, vui mừng trước thành công của Đại hội XIV, vui mừng về một đất nước Việt Nam đang có bước phát triển đột phá và vui mừng về một tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam.

Trong ánh lửa bập bùng của nồi bánh chưng đêm cuối năm tại chùa Phật Tích, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như đang hiện hữu gần hơn bao giờ hết, bắt đầu từ chính những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, thiêng liêng được vun đắp và trao truyền nơi đất khách./.

