Tết “lệch múi giờ” và những cuộc đoàn viên muộn của nhân viên hàng không

Không bắt đầu bằng tiếng pháo hoa đêm Giao thừa, Tết của những gia đình hàng không mang một thanh âm rất riêng: từ tiếng thông báo chuyến bay quen thuộc, từ khoảnh khắc chăm chút cho những bộ đồng phục được phẳng phiu và từ những lời chúc "đi bay bình an" thay cho lời chào năm mới.

Từ tà áo dài đến giấc mơ bay

Đang làm tiếp viên của Vietnam Airlines, hồi nhỏ, Lương Bảo Nghi thường đếm ngược từng ngày đến Tết không phải vì mong được lì xì, mà đơn giản vì đó là những ngày hiếm hoi mẹ cô, một tiếp viên trưởng được ở nhà lâu hơn.

Tuổi thơ của Bảo Nghi gắn liền với valy kéo lăn trên sàn nhà và những bộ áo dài Vietnam Airlines đổi màu theo từng năm tháng: từ sắc hồng trang nhã, đỏ nhung nổi bật đến gam xanh vàng thanh lịch.

“Em thích nhìn mẹ trang điểm, làm tóc, thích cái cách mẹ đứng trong bộ áo dài rất đẹp. Từ nhỏ đã nghĩ sau này mình cũng muốn được xinh như mẹ. Với mọi gia đình, Giao thừa là đêm 30, nhưng Tết nhà em có thể bắt đầu vào mùng 4 do phụ thuộc vào lịch bay của mẹ,” cô Tiếp viên trẻ nhớ lại.

Ước mơ ấy được nuôi dưỡng từ thời cắp sách đến trường, sau khi học xong Học viện Hàng không, năm 2025, cô gái tuổi Ngọ ấy đã chính thức khoác lên mình màu áo xanh đầy tự hào của Hãng Hàng không Quốc gia, bắt đầu hành trình tiếp nối dấu chân mẹ.

Tiếp viên Lương Bảo Nghi của Vietnam Airlines đã sớm chuẩn bị tâm thế về việc sẽ đón năm mới trên bầu trời. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cô nàng sinh năm 2002 này đã sớm chuẩn bị tâm thế về việc sẽ đón năm mới trên bầu trời. Sau 22 mùa Tết truyền thống, năm nay Nghi đón đợi mùa Xuân đầu tiên trong nghề bằng một tình thần mới, nơi hạnh phúc nằm ở sự sẻ chia, thấy lòng ấm áp vì biết mình đang góp phần cho hàng trăm gia đình khác được đoàn tụ .

“Thay vì ở nhà như mọi người, em được giúp hành khách quay trở về nhà. Nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến em mong chờ,” Bảo Nghi cười tươi nói.

Theo cô tiếp viên trẻ, Tết trong một gia đình hàng không không phải là cái ngày gạch đỏ trên lịch, thay vào đó, Tết hiện hữu trong khoảnh khắc tất cả các thành viên sum họp cùng nhau. Dù sớm hay muộn, dù đúng ngày hay trễ vài hôm, chỉ cần các thành viên đông đủ, cùng xem lại chương trình tivi, ngắm những bình hoa rực rỡ thì phút giây ấy chính là thời khắc Giao thừa thiêng liêng nhất.

Tết là ngày để phục vụ

Gia nhập mái nhà Vietnam Airlines được hơn 10 năm, chị Nguyễn Thị Tuyết Hinh, Tổ trưởng Đội dịch vụ Bông Sen nội địa (NASCO) luôn chủ động nhận về mình các ca trực trọng yếu đêm 30 hay mùng 1 nhằm san sẻ áp lực cùng đồng nghiệp xa quê.

Lật giở ký ức nhớ lại buổi sáng mùng 1 Tết đầu tiên vào nghề, dắt xe ra khỏi nhà khi trời còn chưa sáng rõ, rưng rưng khi bố mẹ hỏi: “Con vẫn đi làm mùng 1 Tết à?” Trên cung đường từ Sóc Sơn đến Nội Bài đầy vắng lặng, chị Tuyết Hinh cũng không kìm được nước mắt.

Khi đến nới làm việc, chị thấy rất đông các đồng nghiệp cũng đang tất bật trực Tết, ai cũng vội vã phần công việc được phân chia và phục vụ những khách bay đang có mặt tại phòng chờ. Lúc ấy, chị thầm nghĩ và tự an ủi bằng việc chuyên tâm làm việc bởi ở đó vẫn còn nhiều người đang trên đường trở về sum họp bên gia đình ngày Tết.

Vào dịp Tết, áp lực tại phòng chờ tăng gấp bội khi nhân sự vừa đủ nhưng lượng khách lại đạt đỉnh thường xuyên. Để đảm bảo chất lượng phục vụ đồng thời vẹn toàn tình nghĩa với đồng nghiệp xa quê, chị Tuyết Hinh tập trung tối ưu hóa nguồn lực qua việc phân công đúng người, đúng việc.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Hinh, Tổ trưởng Đội dịch vụ Bông Sen nội địa (NASCO) luôn chủ động nhận về mình các ca trực trọng yếu đêm 30 hay mùng 1 Tết. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từng đó năm theo nghề, chị Tuyết Hinh nhớ nhất vào đêm 28 Tết, một hành khách vì mệt quá đã ngủ quên trong phòng chờ, lỡ mất chuyến bay cuối cùng về Thành phố Hồ Chí Minh. Thấy vị khách hốt hoảng, chị đã không ngần ngại liên hệ khắp các bộ phận từ dịch vụ và khai thác sân bay đến dịch vụ mặt đất, hỗ trợ khách đổi vé để kịp chuyến bay muộn hơn vào lúc 21 giờ. Giây phút hành khách ấy kịp bước chân lên máy bay cũng chính là lúc chị nhận về món quà tinh thần quý giá.

“Hành khách cứ xin số điện thoại bằng được và không quên dặn dò khi nào vào Thành phố Hồ Chí Minh nhớ phải gọi để có dịp cảm ơn. Mình đã thực sự cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của công việc mình đang theo đuổi,” chị Tuyết Hinh nói.

Ở đâu đó ngoài kia, có những người trong ngành hàng không vẫn đang miệt mài phục vụ những hành khách. Với họ, Tết đơn giản là những chuyến bay chở “thượng đế” trở về đoàn tụ bên người thân trong thời khắc năm mới./.

