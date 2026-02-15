Hà Nội miễn phí một số điểm gửi xe phục vụ người dân và du khách dịp Tết

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân và du khách vui chơi, du xuân trên địa bàn, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hà Nội đã triển khai miễn phí một số điểm gửi xe tại các trường học, các điểm xung quanh khu di tích khu vực trung tâm thành phố; miễn phí vé lượt cho hành khách đi tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội; miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá.

Cụ thể, tại phường Ba Đình (Hà Nội), trong dịp Tết, người dân và du khách tới tham quan Đền Quán Thánh sẽ được gửi xe đạp, xe máy miễn phí tại vỉa hè đường Thanh Niên (khu vực cổng đền) và khuôn viên Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (số 190 phố Quán Thánh); thời gian trông giữ xe đạp, xe máy miễn phí từ ngày 14/2 (27 tháng Chạp) đến hết ngày 22/2 (mùng 6 Tết).

Tại các khu vực này, phường Ba Đình cử lực lượng đoàn viên, thanh niên, dân quân, bảo vệ nhà trường sẽ phối hợp tham gia hỗ trợ trông giữ xe; Công an phường xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm gửi xe cũng như khu vực lân cận.

Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám (phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội) cũng đã xây dựng phương án trông giữ phương tiện trong thời gian diễn ra Hội chữ Xuân tại đây. Theo đó, điểm trông giữ ôtô miễn phí được bố trí tại số 9 phố Trịnh Hoài Đức (khu vực Sân vận động Hàng Đẫy), hoạt động từ ngày 17/2 (mùng Một Tết) đến 22/2 (mùng 6 Tết), trong khung giờ từ 8 giờ đến 20 giờ hằng ngày. Việc tổ chức điểm gửi xe miễn phí sẽ góp phần hạn chế tình trạng dừng, đỗ phương tiện sai quy định quanh khu vực di tích trong những ngày cao điểm.

Đối với xe máy, điểm trông giữ được bố trí tại khu vực quy định thuộc Vườn Giám, phục vụ từ ngày 14/2 (27 tháng Chạp) đến ngày 1/3 (ngày 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ) trong thời gian từ 7 giờ 30 đến 20 giờ hằng ngày. Các điểm trông giữ phương tiện đều được tổ chức theo phương án phân luồng, bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống cháy nổ.

Cũng với mong muốn người dân và du khách tới tham quan, du lịch các địa điểm trong trung tâm thành phố, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam (Hà Nội) sẽ triển khai các điểm trông giữ xe đạp, xe máy miễn phí tại một số trường học trên địa bàn, như: Trường Trung học phổ thông Việt Đức, Trung học phổ thông Trần Phú, Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, Trung học cơ sở Trưng Vương...

Thời gian thực hiện miễn phí trông giữ xe từ 17 giờ ngày 16/2 (29 tháng Chạp) đến 1 giờ ngày 17/2 (mùng Một Tết) và từ 9 giờ đến 20 giờ các ngày 17/2 (mùng Một Tết) đến 22/2 (mùng 6 Tết).

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam Trịnh Ngọc Trâm, phường cử lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân, bảo vệ phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy. Công an phường xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông khu vực xung quanh. Phường cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân gửi xe đúng nơi quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường sau thời gian tổ chức.

Trước đó, để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ 14-22/2/2026 (tức từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) thực hiện vận chuyển miễn phí 100% giá vé lượt khi hành khách mua vé trên ứng dụng Hà Nội Metro hoặc mua vé trực tiếp tại quầy vé.

“Việc miễn phí vé là món quà đầu Xuân ý nghĩa thành phố Hà Nội dành tặng người dân và du khách, góp phần khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm áp lực giao thông đô thị và mang đến những hành trình di chuyển an toàn, thuận tiện, thân thiện môi trường,” lãnh đạo Hà Nội Metro nhấn mạnh.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng thông tin, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội phối hợp với các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt triển khai miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá cho nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2026; phạm vi áp dụng 128 tuyến buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố.

Thời gian áp dụng trong 9 ngày, từ ngày 14/2 (27 tháng Chạp) đến hết ngày 22/2 (mùng 6 Tết). Hành khách sẽ được phát vé lượt theo mệnh giá của tuyến nhưng không phải trả tiền vé./.

