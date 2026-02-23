Giao dịch khởi sắc, thị trường chứng khoán “lì xì” cho nhà đầu tư trong ngày đầu Xuân Bính Ngọ

Thị trường chứng khoán đón không khí hưng phấn ngay trong phiên khai Xuân, khi sắc xanh áp đảo hoàn toàn với 623 mã tăng giá so với 187 mã giảm.

Chốt phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng mạnh 36,05 điểm, tương đương 1,98% và lên mốc 1.860,14 điểm. Cùng chung đà khởi sắc, chỉ số HNX-Index cũng ghi nhận mức tăng 4,77 điểm để lên mức 261,83 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 853 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch xấp xỉ 25.484 tỷ đồng.

Dòng tiền lan tỏa mạnh mẽ ngay từ đầu giờ sáng, trong đó nhóm cổ phiếu ngành năng lượng, dịch vụ truyền thông và tiện ích đóng vai trò dẫn dắt đà tăng chung. Điển hình như cổ phiếu PLX tăng kịch trần, các mã dầu khí khác như PVS, BSR, PVD, PVT cũng đồng loạt đi lên. Tại các nhóm vốn hóa lớn, diễn biến cũng hết sức lạc quan với sự góp mặt của VIC, VCB, BID, VNM, HPG…, đã lan tỏa hiệu ứng rất tích cực.

Nhóm cổ phiếu chi phối đà tăng của VN-Index, dẫn đầu là mã GAS đóng góp gần 4 điểm cho chỉ số chung. Theo sau, các mã VIC, VCB và BID cùng đóng góp tổng cộng hơn 10 điểm đến chỉ số chung.

Xét theo ngành, nhóm dịch vụ viễn thông dẫn đầu với mức tăng vượt trội 11,52% giá trị vốn hóa. Kế đến, các nhóm năng lượng, phần cứng và thiết bị tăng trên/dưới 6% giá trị vốn hóa. Trong bối cảnh dòng vốn nội diễn biến khá hưng phấn, thì khối ngoại đã tranh thủ chốt lời với giá trị bán ròng 1.020 tỷ đồng, đan xen khối lượng mua vào và bán ra ở mức cao.

Nhìn ra bức tranh kinh tế vĩ mô toàn cầu, báo cáo từ Công ty chứng khoán Maybank chia sẻ thị trường vừa đón nhận những thông tin mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump với thông báo áp dụng mức thuế quan toàn cầu 15% đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ trong tối đa 150 ngày, dựa theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các lệnh áp thuế sâu rộng trước đó. Dù phải đối mặt với rào cản thương mại mới và các số liệu cho thấy GDP Mỹ suy yếu và lạm phát vẫn dai dẳng, song chứng khoán Mỹ vẫn bật tăng trở lại. Trong đó, dòng tiền có sự dịch chuyển chiến lược từ nhóm công nghệ sang các cổ phiếu gắn bó mật thiết với chu kỳ kinh tế.

Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, nhóm phân tích của Công ty chứng khoán MBS cho rằng tác động từ rào cản thuế quan mới được đánh giá là nhẹ nhàng hơn dự kiến. Mức thuế tổng hợp hiện tại áp dụng cho hàng hóa Việt Nam thực tế đã giảm so với thời điểm trước phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ. Thêm vào đó, nền kinh tế trong nước đã có sự thích ứng chủ động thông qua việc dịch chuyển chuỗi cung ứng, giúp tâm lý nhà đầu tư vững vàng và hạn chế được các cú sốc bất ngờ.

Bước sang các phiên giao dịch tiếp theo của tuần này, báo cáo của MBS kỳ vọng dòng tiền tiếp tục tìm đến các nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ chu kỳ phục hồi kinh tế (như xuất khẩu, cảng biển, hàng hóa, bán lẻ và dịch vụ tài chính). Nổi bật nhất là nhóm cổ phiếu hàng hóa, tiêu biểu là ngành dầu khí đang được hỗ trợ mạnh mẽ khi giá dầu thế giới tăng vọt hơn 13% trong tháng qua do căng thẳng địa chính trị tiếp diễn. Ngoài ra, các nhóm ngành liên quan như phân bón hay bán lẻ cũng đang duy trì được quán tính tăng trưởng tốt.

Về mặt phân tích kỹ thuật, các chuyên gia của MBS nhận định diễn biến thị trường tháng Hai theo lịch sử luôn mang lại hiệu suất tích cực. Hiện tại, chỉ số VN-Index đã lấy lại thành công các đường trung bình động quan trọng từ MA20 đến MA200. Cùng với nhịp phục hồi xuất hiện từ trước kỳ nghỉ lễ và độ rộng thị trường được cải thiện mạnh mẽ lên mức 75% số mã tăng điểm, xu hướng đi lên đang được củng cố vô cùng vững chắc. Theo đó, vùng hỗ trợ kỹ thuật của VN-Index hiện được thiết lập tại khu vực 1.780 đến 1.800 điểm, trong khi đích đến tiếp theo có thể là vùng kháng cự quanh đỉnh cũ 1.920 điểm, hứa hẹn tiếp tục mang đến những phần "lì xì" giá trị cho nhà đầu tư trong những ngày đầu năm Bính Ngọ./.

