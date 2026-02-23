Đời sống

Đường sắt Trung Quốc phục vụ 18,5 triệu lượt khách trong ngày cuối nghỉ Tết

Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Trung Quốc đón hơn 18,5 triệu hành khách qua hệ thống đường sắt, tăng cường thêm hàng nghìn chuyến tàu để đáp ứng nhu cầu.

Nguyễn Hằng
Hành khách tại nhà ga tàu hỏa ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hành khách tại nhà ga tàu hỏa ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc cho biết ngày 23/2 là ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày nên dự kiến sẽ chứng kiến số người di chuyển lên tới đỉnh điểm.

Dự báo riêng trong ngày hôm nay có thể ghi nhận tới 18,5 triệu lượt hành khách di chuyển qua hệ thống đường sắt của nước này.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại khổng lồ, ngành đường sắt đã tăng cường thêm 2.297 chuyến tàu hoạt động trong ngày. Các đơn vị đường sắt tại địa phương cũng triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ nhằm đảm bảo dịch vụ vận tải diễn ra thuận lợi.

Một ngày trước đó, lưu lượng hành khách đi lại cũng đã đạt mức khá cao là gần 18,3 triệu lượt người.

Các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến đều ghi nhận số lượng hành khách đi lại đông đảo.

Tết Nguyên đán tại Trung Quốc năm nay có 9 ngày nghỉ chính thức.

Kỳ Xuân vận (cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán) kéo dài 40 ngày, từ 2/2 - 13/3.

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết trên cơ sở đánh giá tổng hợp, lượng di chuyển liên vùng của người dân trong dịp Xuân vận 2026 ước đạt 9,5 tỷ lượt, lập kỷ lục mới./.

