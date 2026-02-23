Nhật Bản: 20 người mắc kẹt trong thang máy tòa tháp Skytree nổi tiếng

Theo hãng tin Kyodo, một sự cố đã xảy ra tại tòa tháp Skytree nổi tiếng tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản khi có tới 20 người bị mắc kẹt trong thang máy của tòa tháp này trong khoảng 5 giờ, từ tối 22/2.

Đơn vị vận hành cho biết sẽ tạm đóng cửa tòa tháp trong ngày 23/2 để tiến hành kiểm tra an toàn.

Theo thông tin từ nhà điều hành, hai thang máy di chuyển giữa lối vào tầng 4 và đài quan sát ở độ cao 350m bất ngờ dừng hoạt động vào khoảng 20h15 ngày 22/2 (tức khoảng 18h15 theo giờ Việt Nam).

Vào thời điểm xảy ra sự cố, một trong hai thang máy này đang chở 20 khách tham quan, khiến những người này bị mắc kẹt bên trong, rất may không có ai bị thương. Thang máy còn lại không chở khách tại thời điểm xảy ra sự cố.

Khoảng 1.200 người có mặt tại đài quan sát cũng bị ảnh hưởng, song đã xuống đất an toàn sau khi đơn vị kỹ thuật nỗ lực khôi phục hệ thống thang máy hoạt động bình thường trở lại.

Đơn vị vận hành cho biết sẽ kiểm tra toàn bộ hệ thống thang máy của tòa tháp trong ngày 23/2 nhằm bảo đảm an toàn.

Tháp Skytree được biết đến là một trong những công trình kiến trúc hàng đầu của Tokyo và đã được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là tòa tháp cao nhất thế giới vào năm 2011./.

