Sứ mệnh Artemis II của NASA gặp trở ngại mới

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa thông báo hoãn chuyến bay đưa người lên Mặt Trăng do một sự cố kỹ thuật mới phát sinh với hệ thống tên lửa.

Đây là bước lùi mới nhất của sứ mệnh Artemis II, khiến kế hoạch đưa 4 phi hành gia bay quanh Mặt Trăng phải dời sang sớm nhất là vào tháng 4 thay vì mục tiêu tháng 3 như dự kiến trước đó.

Theo giới chức NASA, nguyên nhân dẫn đến quyết định trì hoãn lần này là do dòng khí helium cung cấp cho tầng trên của tên lửa bị gián đoạn vào ngày 20/2.

Khí helium đóng vai trò thiết yếu trong việc làm sạch động cơ và tạo áp suất cho các bình nhiên liệu. Sự cố helium lần này hoàn toàn không liên quan đến vấn đề rò rỉ nhiên liệu hydro từng gây cản trở trong các buổi thử nghiệm vào đầu tháng 2 này.

Tổng Giám đốc NASA, ông Jared Isaacman nói rằng một bộ lọc, van hoặc tấm kết nối bị hỏng có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Dù nguyên nhân chính xác là gì, cách duy nhất để tiếp cận khu vực bị lỗi và sửa chữa là phải đưa tên lửa khổng lồ cao 98 mét quay lại nhà chứa máy bay.

Việc vận chuyển này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khung thời gian phóng vào tháng 3. Trước đó, các phi hành gia đã bắt đầu thời gian cách ly 2 tuần từ tối 20/2 để đảm bảo sức khỏe trước chuyến bay, nhưng kế hoạch buộc phải thay đổi.

Sự cố này được công bố chỉ một ngày sau khi NASA ấn định ngày phóng là 6/3, đánh dấu chuyến bay đầu tiên của con người tới Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ.

Chương trình Artemis của Mỹ mới chỉ hoàn thành một chuyến bay thử nghiệm không người lái vào năm 2022, vốn cũng gặp phải các vấn đề tương tự về rò rỉ hydro và helium.

Đây là nỗ lực tiếp nối chương trình Apollo huyền thoại đã đưa 24 phi hành gia lên Mặt Trăng từ năm 1968 đến 1972. Dù gặp nhiều trở ngại, NASA vẫn đang nỗ lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa con người trở lại bề mặt Mặt Trăng trong vài năm tới./.

