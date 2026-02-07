Mỹ: FAA cho phép Falcon 9 của SpaceX tiếp tục hoạt động sau điều tra

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 6/2 thông báo đã khép lại cuộc điều tra liên quan đến sự cố trong một sứ mệnh phóng vệ tinh Starlink của SpaceX, đồng thời cho phép tên lửa Falcon 9 trở lại hoạt động.

FAA cho biết cơ quan này đã giám sát và chấp thuận các kết luận từ cuộc điều tra do SpaceX chủ trì. Báo cáo cuối cùng xác định khả năng nguyên nhân là do động cơ tầng 2 của Falcon 9 không kích hoạt trước khi thực hiện quá trình đốt hạ quỹ đạo.

Theo FAA, sự cố không gây thương tích cho người dân hay thiệt hại đối với tài sản công cộng. SpaceX đã xác định các biện pháp kỹ thuật và tổ chức nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn.

Trong vụ phóng vệ tinh Starlink hôm 3/2, Falcon 9 đã triển khai thành công các vệ tinh vào đúng quỹ đạo dự kiến. Tuy nhiên, tầng 2 của tên lửa gặp tình huống bất thường khi chuẩn bị thực hiện đốt hạ quỹ đạo.

Dù vậy, SpaceX cho biết phương tiện vẫn vận hành theo đúng thiết kế và hoàn tất quá trình thụ động hóa tầng tên lửa một cách an toàn./.

