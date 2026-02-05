Cảnh báo ảnh hưởng viễn thông do bão Mặt Trời cực mạnh

Cơ quan Khí tượng và Hải dương học Quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết một cơn bão Mặt Trời mạnh có thể đã làm gián đoạn tạm thời liên lạc vô tuyến tần số cao (HF) vào ngày 4/2.

Cơ quan Khí tượng và Hải dương học Quốc gia Mỹ cho biết cơn bão này được phân loại là bão X4.2, trong đó X là ký hiệu về loại bão Mặt Trời mạnh nhất và con số thể hiện cường độ cơn bão.

Cơ quan Khí tượng và Hải dương học Quốc gia Mỹ lưu ý rằng các cơn bão có cường độ này thường xảy ra trong và xung quanh thời kỳ hoạt động cực đại của Mặt Trời, xuất hiện đột ngột và kéo dài từ vài phút đến vài giờ. Do đó, cơn bão loại này không phổ biến nhưng cũng không hoàn toàn bất thường.

Cũng theo Cơ quan Khí tượng và Hải dương học Quốc gia Mỹ, cơn bão có thể gây ra tình trạng suy giảm hoặc mất tín hiệu vô tuyến HF ngay lập tức trên diện rộng ở phần lớn phía Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng tại thời điểm xảy ra bão.

Người dùng liên lạc vô tuyến HF trong vùng bị ảnh hưởng có thể gặp phải gián đoạn tín hiệu từ ngắn đến vài giờ.

Bão Mặt Trời, với những luồng năng lượng mạnh mẽ từ Mặt Trời, được tạo ra do các vụ phun trào trên bề mặt ngôi sao lớn nhất này. Bão Mặt Trời có thể ảnh hưởng đến lưới điện và tín hiệu định vị, cũng như gây rủi ro cho tàu vũ trụ và các phi hành gia./.

Mỹ: Hàng nghìn chuyến bay bị ảnh hưởng do sự cố viễn thông tại Dallas Do sự cố từ thiết bị của một công ty điện thoại địa phương, Cục Hàng không Liên bang Mỹ phải áp dụng lệnh tạm dừng cất cánh tại sân bay Dallas Fort Worth và sân bay Dallas Love Field.