Thế giới

Châu Mỹ

Cảnh báo ảnh hưởng viễn thông do bão Mặt Trời cực mạnh

Cơn bão Mặt Trời có thể gây ra tình trạng suy giảm hoặc mất tín hiệu vô tuyến ngay lập tức trên diện rộng ở phần lớn phía Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng tại thời điểm xảy ra bão.

Đài Trang
Hình ảnh do Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ cung cấp ngày 23/1/2012 về hiện tượng bão Mặt Trời phun trào nhật hoa. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)
Hình ảnh do Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ cung cấp ngày 23/1/2012 về hiện tượng bão Mặt Trời phun trào nhật hoa. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)

Cơ quan Khí tượng và Hải dương học Quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết một cơn bão Mặt Trời mạnh có thể đã làm gián đoạn tạm thời liên lạc vô tuyến tần số cao (HF) vào ngày 4/2.

Cơ quan Khí tượng và Hải dương học Quốc gia Mỹ cho biết cơn bão này được phân loại là bão X4.2, trong đó X là ký hiệu về loại bão Mặt Trời mạnh nhất và con số thể hiện cường độ cơn bão.

Cơ quan Khí tượng và Hải dương học Quốc gia Mỹ lưu ý rằng các cơn bão có cường độ này thường xảy ra trong và xung quanh thời kỳ hoạt động cực đại của Mặt Trời, xuất hiện đột ngột và kéo dài từ vài phút đến vài giờ. Do đó, cơn bão loại này không phổ biến nhưng cũng không hoàn toàn bất thường.

Cũng theo Cơ quan Khí tượng và Hải dương học Quốc gia Mỹ, cơn bão có thể gây ra tình trạng suy giảm hoặc mất tín hiệu vô tuyến HF ngay lập tức trên diện rộng ở phần lớn phía Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng tại thời điểm xảy ra bão.

Người dùng liên lạc vô tuyến HF trong vùng bị ảnh hưởng có thể gặp phải gián đoạn tín hiệu từ ngắn đến vài giờ.

Bão Mặt Trời, với những luồng năng lượng mạnh mẽ từ Mặt Trời, được tạo ra do các vụ phun trào trên bề mặt ngôi sao lớn nhất này. Bão Mặt Trời có thể ảnh hưởng đến lưới điện và tín hiệu định vị, cũng như gây rủi ro cho tàu vũ trụ và các phi hành gia./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mỹ #Cảnh báo #ảnh hưởng #viễn thông #bão Mặt Trời #cực mạnh Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: The Kyiv Independent)

SpaceX ngắt kết nối Starlink đối với UAV Nga

Ukraine đã liên hệ với SpaceX và đề xuất những biện pháp ngăn chặn thiết bị bay không người lái của Nga được trang bị kết nối Starlink hoạt động trên bầu trời các thành phố của Ukraine.