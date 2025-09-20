Mỹ: Hàng nghìn chuyến bay bị ảnh hưởng do sự cố viễn thông tại Dallas

Ngày 19/9, hoạt động hàng không tại 2 sân bay lớn của Mỹ ở Dallas, bang Texas, đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi xảy ra một sự cố viễn thông khiến Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phải tạm ngừng các chuyến bay.

Theo FAA, sự cố xuất phát từ thiết bị của một công ty điện thoại địa phương và không liên quan đến hệ thống của cơ quan này.

Do ảnh hưởng, FAA buộc phải giảm lưu lượng hàng không và áp dụng lệnh tạm dừng cất cánh tại sân bay Dallas Fort Worth (DFW) đến 23h và sân bay Dallas Love Field (DAL) đến ít nhất 20h45.

Trang theo dõi chuyến bay FlightAware cho biết, tính đến cuối ngày đã có hơn 1.800 chuyến bay bị hoãn và hàng trăm chuyến khác bị hủy.

Riêng tại Dallas, khoảng 1/5 số chuyến bay không thể thực hiện.

Hãng hàng không American Airlines chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi có hơn 200 chuyến bị hủy và trên 500 chuyến hoãn, chiếm 1/4 lịch trình bay.

Hãng Southwest Airlines cũng ghi nhận hơn 1.100 chuyến bay bị hoãn, chiếm 27% tổng số chuyến.

Đây không phải lần đầu tiên hệ thống hàng không Mỹ gặp trục trặc trong năm nay. Chỉ một ngày trước đó, FAA đã phải lùi giờ các chuyến bay đến sân bay quốc tế Denver do một sự cố tự động hóa buộc nhân viên kiểm soát không lưu phải xử lý thủ công, khiến các chuyến bay chậm trung bình từ 30-45 phút.

Những sự cố liên tiếp, cùng với tình trạng thiếu hụt nhân sự, các vụ va chạm suýt xảy ra và đặc biệt là vụ tai nạn nghiêm trọng hồi tháng 1 giữa trực thăng quân đội Mỹ và máy bay American Airlines khiến 67 người thiệt mạng, đang làm dấy lên lo ngại sâu sắc về mức độ an toàn và độ tin cậy của hệ thống kiểm soát không lưu Mỹ./.

