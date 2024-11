Indonesia: Hơn 80 chuyến bay đến và đi từ Bali bị hủy vì tro bụi núi lửa

Núi lửa ở tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia phun trào ngày 11/11/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 13/11, nhiều hãng hàng không quốc tế đã thông báo hủy các chuyến bay đến và đi từ Bali sau khi núi lửa Lewotobi Laki-Laki phun trào, tạo ra cột tro bụi cao tới 10 km và buộc hàng nghìn người phải sơ tán.

Tổng Giám đốc sân bay Ngurah Rai của Bali, ông Ahmad Syaugi Shahab, cho biết từ ngày 4-12/11 đã có tới 80 chuyến bay bị hủy, trong đó có nhiều chuyến bay quốc tế liên quan đến các đầu điểm Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và một số thành phố của Australia.

Các hãng hàng không đang trao cho những hành khách bị ảnh hưởng 3 cơ hội lựa chọn: nhận hoàn tiền, đổi lịch bay hoặc đổi tuyến bay.

Thông báo của Jetstar và Qantas nói rõ các chuyến bay đến Bali phải tạm dừng vì lý do an toàn, do ảnh hưởng của tro bụi núi lửa. Trang web chuyên theo dõi các chuyến bay Flightradar24 cũng cho thấy các chuyến bay của AirAsia và Virgin đến Bali đã bị hủy.

Jetstar dự kiến, đến ngày 14/11, tất cả các chuyến bay cả đến và đi từ Bali đều sẽ bị dừng.

Núi lửa Lewotobi Laki-laki phun trào lần đầu hôm 4/11 tại tỉnh Đông Nusa Tenggara, cách Bali khoảng 800 km, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và gần 16.000 người phải sơ tán. Sau đó, núi lửa này liên tục phun trào nhiều lần, tạo ra vùng nguy hiểm có bán kính lên tới 9km.

Indonesia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, khu vực có nhiều hoạt động địa chấn mạnh với gần 130 ngọn núi lửa đã và đang hoạt động./.

Nhiều sân bay ở Indonesia đóng cửa do núi lửa Lewotobi Laki-Laki phun trào Một số sân bay tại tỉnh Đông Nusa Tenggara phải tạm thời ngừng hoạt động và hàng chục chuyến bay bị hủy do các vụ phun trào của núi lửa Lewotobi Laki-Laki.