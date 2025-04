Ông Trump công bố thị thực “thẻ vàng,” khẳng định mình là người mua đầu tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/4 đã công bố loại thị thực (visa) đặc biệt mang tên "gold card" (thẻ vàng) với giá 5 triệu USD mỗi thẻ, cho phép cư trú hợp pháp tại Mỹ.

Cầm trên tay một mẫu thẻ có in hình ảnh của chính mình cùng dòng chữ "The Trump Card," Tổng thống Trump tuyên bố với các phóng viên có mặt trên chuyên cơ Air Force One rằng loại thị thực đặc biệt này sẽ sớm có mặt trên thị trường "trong chưa đầy 2 tuần nữa."

Ông hào hứng khẳng định: "Tôi là người mua đầu tiên."

Theo Tổng thống Trump, chương trình bán thị thực này sẽ tạo thêm nhiều việc làm, đồng thời có thể giúp giảm thâm hụt ngân sách quốc gia.

Đây là phiên bản cao cấp hơn của thị thực “thẻ xanh” truyền thống và được xem là cách sở hữu quốc tịch Mỹ dành cho những ai sẵn sàng “rút ví.”

Tháng 2 vừa qua, ông Trump từng đề cập kế hoạch bán ra tới 1 triệu “thẻ vàng.”

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang đẩy mạnh chính sách siết chặt nhập cư và trục xuất hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp./.

Quốc gia Arab đầu tiên vào danh sách được miễn thị thực của Mỹ Bộ An ninh Nội địa tuyên bố Qatar đã vượt qua các yêu cầu an ninh nghiêm ngặt để trở thành thành viên thứ 42 trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ được miễn thị thực vào Mỹ.