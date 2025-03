Loại trái cây đang "gây sốt": Vừa bắt mắt, vừa bổ dưỡng

Trái quýt đang trở thành tiêu điểm trên mạng xã hội nhờ hiệu ứng lan tỏa từ bộ phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" (When Life Gives You Tangerines) do cặp đôi Park Bo Gum và IU đóng vai chính.

Không chỉ bắt mắt, trái quýt còn có rất nhiều lợi ích sức khỏe.

Theo trang Healthline, quýt là loại quả có múi, thuộc họ cam quýt được trồng nhiều thứ 2 trên thế giới sau cam.

Giống như cam, quýt có màu cam - mặc dù một số loại có thể có sắc xanh hoặc đỏ. Tuy nhiên, chúng nhỏ hơn một chút, dễ bóc vỏ bằng tay hơn. Chúng cũng có vị ngọt hơn. Cả phần thịt và vỏ của quýt đều rất bổ dưỡng.

Bạn có thể thưởng thức quýt như một món tráng miệng, xay chúng thành nước ép hoặc sinh tố giải khát, hoặc dùng chúng để làm mứt hoặc nước sốt trộn salad.

Sau đây là 9 lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên của trái quýt.

1. Chứa nhiều chất dinh dưỡng

Mặc dù có kích thước nhỏ so với các loại quả họ cam quýt khác, chẳng hạn như cam và bưởi, nhưng quýt rất giàu chất dinh dưỡng. Quýt là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời - chất dinh dưỡng được cho là đứng sau hầu hết các lợi ích sức khỏe của quýt.

Quả quýt cũng là một trong những nguồn beta-cryptoxanthin cô đặc nhất, một chất chống ôxy hóa được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể và là nguyên nhân tạo nên màu cam của quýt.

Ngoài ra, quýt còn cung cấp kali và vitamin nhóm B, cụ thể là B1, B6 và B9, hoặc thiamine, pyridoxine và folate.

2. Giàu chất chống ôxy hóa

Chất chống ôxy hóa bảo vệ cơ thể bạn bằng cách trung hòa tác động có hại của căng thẳng ôxy hóa, nguyên nhân gây ra bởi sự tích tụ của các gốc tự do. Những phân tử có hại này có liên quan đến sự phát triển của các tình trạng bệnh mãn tính như bệnh tim, viêm khớp và ung thư.

Quả quýt - bao gồm cả vỏ của chúng - là nguồn giàu chất chống ôxy hóa như vitamin C và beta-cryptoxanthin và flavonoid như naringin, hesperidin, tangeretin và nobiletin. (Nguồn: Vietnam+)

Khả năng chống ôxy hóa của vitamin C được biết đến với tác dụng có lợi cho sức khỏe của da và tim, cũng như đặc tính chống ung thư.

Trong khi đó, flavonoid có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm tác dụng bảo vệ não và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính

3. Tăng cường miễn dịch

Vitamin C trong quýt có thể giúp bảo vệ hệ thống miễn dịch của bạn khỏi virus và vi khuẩn bằng cách tác động lên tế bào T, một loại tế bào bạch cầu bảo vệ cơ thể bạn.

Nghiên cứu cho thấy vitamin này ảnh hưởng đến sự phát triển và chức năng của tế bào T và ngăn chặn các con đường dẫn đến cái chết của chúng. Do đó, nó giúp bạn duy trì mức độ khỏe mạnh của các tế bào này để chống lại nhiễm trùng.

Ngoài ra, vitamin C tăng cường thực bào - các tế bào miễn dịch tiêu thụ vi khuẩn và các hợp chất có hại khác - và tiêu diệt vi khuẩn, điều này cũng tăng cường phản ứng miễn dịch của bạn.

Ví dụ, các nghiên cứu đã cho thấy sự liên kết của việc bổ sung 1-2 gam vitamin C mỗi ngày với việc giảm mức độ nghiêm trọng và thời gian mắc cảm lạnh thông thường.

Nó cũng có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng của các phản ứng dị ứng - một đặc tính cũng được cho là do hesperidin và naringenin, hai chất chống ôxy hóa có trong vỏ quýt.

4. Có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ

Các chất chống ôxy hóa trong quýt, chẳng hạn như vitamin C và nobiletin, có thể bảo vệ chống lại các rối loạn não mãn tính như tâm thần phân liệt, bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson.

Ví dụ, các nghiên cứu đã tìm ra sự liên kết giữa số lượng gốc tự do tăng lên với sự phát triển của bệnh tâm thần phân liệt. Khả năng chống ôxy hóa của vitamin C có thể chống lại tổn thương do gốc tự do gây ra ở não.

Ngoài ra, các nghiên cứu trên động vật cho thấy nobiletin từ vỏ quýt có thể giúp giảm các tác động tiêu cực lên não trong bệnh Alzheimer, chẳng hạn như mất trí nhớ.

5. Có thể giúp cải thiện sức khỏe làn da

Thêm quýt vào chế độ ăn uống của bạn có thể thúc đẩy làn da khỏe mạnh do tác dụng của vitamin C đối với quá trình sản xuất collagen.

Collagen là loại protein dồi dào nhất trong cơ thể. Nó tạo nên cấu trúc, sức mạnh và sự ổn định cho các mô liên kết, bao gồm cả làn da của bạn.

Khi bạn già đi, lượng collagen trong cơ thể bạn giảm đi. Tuy nhiên, vitamin C thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, giúp cải thiện quá trình chữa lành vết thương và làm giảm các dấu hiệu lão hóa, chẳng hạn như nếp nhăn.

Hơn nữa, đặc tính chống ôxy hóa của vitamin C có thể làm giảm các dấu hiệu lão hóa bằng cách làm chậm quá trình gây tổn thương do gốc tự do gây ra cho da.

6. Hỗ trợ việc giảm cân

Quả quýt có thể hỗ trợ giảm cân bằng cách tăng lượng chất xơ hàng ngày của bạn. Các loại trái cây họ cam quýt, bao gồm cả quýt, cung cấp chất xơ không hòa tan - loại không lên men trong ruột - chẳng hạn như cellulose và lignin.

Loại chất xơ này làm tăng cảm giác no bằng cách làm chậm quá trình vận chuyển thức ăn qua đường tiêu hóa của bạn. Điều này giúp điều chỉnh cảm giác thèm ăn của bạn, có thể thúc đẩy giảm cân.

Hơn nữa, nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều chất xơ hơn có khả năng duy trì cân nặng hoặc ngăn ngừa tăng cân trở lại tốt hơn so với những người ăn ít chất xơ.

Ngoài ra, một nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy nobiletin ngăn ngừa sự tích tụ chất béo trong các tế bào mỡ và làm tăng đáng kể hoạt động của protein kinase hoạt hóa (AMPK).

AMPK là một loại protein điều chỉnh sự cân bằng năng lượng của tế bào, có thể chống lại sự hình thành các tế bào mỡ mới.

7. Có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Các chất chống ôxy hóa trong quýt, chẳng hạn như vitamin C, tangeretin và nobiletin, có thể thúc đẩy sức khỏe tim mạch.

Các nghiên cứu trên người và động vật cho thấy vitamin C có thể làm giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách giảm huyết áp và kết tập tiểu cầu, cải thiện chức năng mạch máu và hạ thấp mức triglyceride và cholesterol LDL (xấu) trong máu.

Tương tự như vậy, các nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy tangeretin và nobiletin có thể giúp hạ thấp mức cholesterol toàn phần và triglyceride, giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch - tình trạng hẹp động mạch do tích tụ mảng bám. Xơ vữa động mạch là một yếu tố nguy cơ gây đau tim và đột quỵ.

8. Chống ung thư

Các chất chống ôxy hóa trong quýt có thể mang lại đặc tính chống ung thư.

Vitamin C có thể ngăn ngừa sự phát triển và lây lan của khối u, thúc đẩy quá trình lành vết thương sau phẫu thuật và tăng cường hiệu quả của hóa trị đồng thời giảm độc tính của nó.

Flavonoid trong trái cây họ cam quýt có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, bao gồm ung thư dạ dày, vú, ruột kết và phổi.

9. Dễ dàng bổ sung vào chế độ ăn uống của bạn

Sau đây là một số gợi ý có thể giúp bạn thêm quýt vào chế độ ăn uống của mình:

- Bóc vỏ và cắt đôi các múi của quýt rồi thêm vào món salad của bạn.

- Bào vỏ và thêm vào nước sốt, đồ uống hoặc cocktail.

- Ép chúng để có nước ép quýt giàu chất chống ôxy hóa.

- Làm sốt quýt tươi để thưởng thức cùng cá hoặc gà.

- Thêm chúng vào sữa chua hoặc bánh pudding hạt chia để có bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ bổ dưỡng./.

